Unkarin kovia kokeneen median ahdinko syvenee.

Maan suurimman riippumattoman uutissivuston Indexin päätoimittaja Szabolcs Dull erotettiin keskiviikkona. Perjantaina yli 70 Indexin toimittajaa eli valtaosa toimituksesta ilmoitti irtisanoutuvansa, kertoi uutistoimisto AFP.

Joukkoirtisanoutuminen oli vastalause Dullin erottamiselle.

”Tämä on jälleen uusi naula Unkarin lehdistönvapauden ja riippumattoman journalismin arkkuun”, sanoi Human Rights Watchin (HRW) vanhempi tutkija Lydia Gall ihmisoikeusjärjestön perjantaisessa raportissa.

Raportti kertaa, kuinka Unkarin media on jo pitkälti hallituksen talutusnuorassa. Pääministeri Viktor Orbán on monin tavoin puuttunut suoraan ja välillisesti median toimintaan sen jälkeen, kun hän tuli valtaan vuonna 2010. Hän on muun muassa muokannut lakeja ja median valvontaa niin, että lehdistönvapaus on kärsinyt pahoin.

Index on ollut tähän asti tärkeä riippumattoman median saareke.

Huhtikuussa liikemies Miklos Vaszily osti puolet Indexin taustalla olevasta yrityksestä, joka kontrolloi Indexin mainoksia eli käytännössä sen tulovirtaa. Vaszily on läheinen pääministeri Orbánin kanssa.

Vaszilyn aiemmin valtaansa hankkima verkkomedia Origo on sittemmin kääntänyt pääkirjoituksensa hallituksen linjoille, HRW kertoo. Hallitusta lähellä olevat tahot ovat ostaneet muitakin riippumattomia viestimiä. Viestimiä on suljettu, yhdistetty ja niiden linjat ovat muuttuneet.

Indexin omistajat suunnittelivat aiemmin tänä kesänä ulkoistavansa sisällön tuotannon eli juttujen teon ja perustelivat tätä pandemian aiheuttamilla talouspaineilla. Päätoimittaja Dull vastusti ehdotusta. Hän sanoi, että sivuston vapaus julkaista pääministeriä arvostelevia juttuja oli suuressa vaarassa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Dull on pitänyt Indexin sivustolla vuodesta 2018 Vapauden barometriä, joka on kertonut siitä, kuinka paljon Indexin sisältöön yritetään vaikuttaa ulkopuolelta. Kesäkuussa barometri liikahti kohtaan ”vaarassa”.

”Indexin poliittinen riippumattomuus ei ole vaarassa”, Indexin omistavan säätiön johtaja Laszlo Bodolai kirjoitti toimitukselle osoitetussa kirjeessä keskiviikkona.

Hän perusteli Dullin erottamista sillä, että Dull ei pystynyt hallitsemaan henkilöstön sisäisiä jännitteitä. Tämä olisi puolestaan johtanut kaaokseen, joka olisi säikäyttänyt mainostajat.