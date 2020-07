Uutistoimisto Reutersin videolla Mansoor Khan ja Latifa Bibi vaeltavat jätekasojen halki säkki kädessään Intian pääkaupungissa New Delhissä. Säkin täytteeksi he etsivät muovin palasia, joiden myymisestä he saavat elantonsa.

Työskentely valtavilla kaatopaikoilla on vaarallista. Vähän joka puolelta sojottaa teräviä esineitä. Roskien seassa on myös ruiskuja, joista saattaa saada esimerkiksi HIV- tai hepatiitti-tartunnan.

Tänä kesänä jätteiden joukkoon on ilmestynyt uusi terveysriski, koronavirus.

Päivittäin 21:n hehtaarin valtavalle kaatopaikalle tuodaan kasoittain käytettyjä koronatestejä, suojaimia ja verisiä rättejä. Jätevuori nousee korkeimmillaan jopa 60 metriin.

Asiantuntijoiden mukaan se on riski kaatopaikoilla työskenteleville.

Reutersin haastattelema biolääketieteellisen jätteen asiantuntija Dinesh Raj Bandela sanoo, että Intiassa on selvät ohjeet sairaaloiden jätteiden hävittämisestä. Niitä ei kuitenkaan aina noudateta.

Bandelan mukaan New Delhi tuottaa tällä hetkellä 700 000 kiloa biolääketieteellistä jätettä päivässä, mikä on noin 100 000 kiloa normaalitilannetta enemmän.

”Aiemmin tänne tuli jätettä asuinalueilta, mutta nykyään sitä on vähemmän ja sairaalajätettä yhä enemmän”, sanoo Khan. Hän on kerännyt kaatopaikoilta käyttökelpoista jätettä jo yli kymmenen vuotta.

Arviolta vähintään 1,5 miljoonaa ihmistä elättää Intiassa itsensä jätteenkerääjänä. Pelkästään Delhissä heitä on noin 500 000.

Khan kyllä tiedostaa työnsä riskit, mutta rahaa on saatava jostakin. Maksettavana on avioparin kolmen lapsen koulunkäynti, jotta nämä voisivat viettää tulevaisuutensa jossakin muualla kuin kaatopaikalla.

”Pelko ei täytä vatsojamme, ja siksi meidän täytyy tehdä tätä työtä”, Khan kertoo Reutersin haastattelussa.

Hänen vaimonsa Bibi pelkää eniten lastensa puolesta.

”Kun pääsen töistä, pelkään mennä kotiimme sisälle, koska lapsemme ovat siellä”, hän kertoo.

Khan ja Bibi ansaitsevat keräämillään jätteillä yhteensä noin 600–700 rupiaa päivässä. Se tarkoittaa parhaimmillaankin noin kahdeksaa euroa päivässä. Vuodessa se tekee yhteensä noin 1 400 euroa. Maailmanpankin mukaan keskiverto intialainen tienaa vuodessa noin 1 800 euroa.

Intia onnistui pitämään koronaviruksen leviämisen pitkään kurissa. Pääministeri Narendra Modi määräsi maaliskuussa esimerkiksi koulut ja oppilaitokset kiinni kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.

Viimeaikoina päivittäiset tartuntamäärät ovat kasvaneet 1,3 miljardin asukkaan Intiassa rajusti. Torstaina uusia todettuja koronavirustartuntoja oli yli 48 000.

Kokonaisuudessaan tartuntojen määrä ylittää pian 1,3 miljoonan tapauksen määrän. Se on kolmanneksi suurin lukema Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen. Tartuntojen todellinen määrä saattaa kuitenkin olla huomattavasti suurempikin, koska Intia ei pysty kattavaan testaukseen.

