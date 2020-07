Sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa yliopisto-opiskelijat kapinoivat yliopistojen covid-19-ajan käytäntöjä vastaan. Etäopetuksesta huolimatta monet yliopistot ovat pitäneet lukukausimaksunsa entisellään tai lähes entisellään.

Esimerkiksi huippuyliopisto Harvard aikoo periä edelleen noin 50 000 dollarin eli yli 40 000 euron maksun vuodessa.

Aiheesta ovat raportoineet muun muassa BBC ja CBS News ja CNN.

Harvard on ilmoittanut, että ensi lukuvuosikin sujuu lähinnä etäopetuksen merkeissä. Aloitteleville opiskelijoille ja alempaa tutkintoa tekeville annetaan luultavasti mahdollisuus tulla lähiopetukseen puoleksi lukuvuodeksi. Iso osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin etänä. Lukukausimaksua tämä ei kuitenkaan alenna.

CNN kertoo monien opiskelijoiden kokevan, että etäopetuksesta ei saa samaa hyötyä ja kokemusta kuin lähiopetuksesta. Hyvän opetuksen lisäksi kärsii huippuyliopistoista saatava elinikäinen hyöty: ystävyydet ja suhdeverkostot muihin tulevaisuuden menestyjiin eivät synny etäyhteyksien kautta luontevasti.

Konsulttiyhtiö McKinseyn kyselyssä vain noin viidennes opiskelijoista uskoi saavansa hyvää opetusta ja pystyvänsä solmimaan suhteita etänä.

Hauskasta opiskelijaelämästä ei voi tietenkään edes puhua.

Harvard antaa opiskelijoilleen kolme mahdollisuutta: He voivat opiskella kotoaan etänä, he voivat asua kampuksella (mikä maksaa lisää) ja opiskella etänä huoneestaan tai he voivat pitää välivuoden. Välivuosi houkuttelee normaalia vähemmän, sillä matkustaminen on korona-aikana vaikeaa.

Covid-19-tilanne ja sen vaikea ennakoitavuus vaikuttavat tietysti kaikissa yliopistossa opiskeleviin, myös niihin, joiden lukukausimaksut eivät ole huippulukemissa.

McKinseyn kyselyn mukaan moni opintojaan harkitseva onkin muuttanut suunnitelmiaan ja hakee nyt toiseen yliopistoon kuin oli aiemmin ajatellut. Esimerkiksi yliopisto lähellä kotia houkuttaa monia.

Yhdysvalloissa monet opiskelijat ovat haastaneet opinahjojaan jo oikeuteen viime kevään etäopetuskokemuksista. He vaativat rahojaan takaisin, koska eivät koe opetuksen olleen samalla tasolla kuin luokkahuoneissa, CBS News kertoo.

Yliopistot ovat vedonneet siihen, että samat professorit opettavat nyt etäyhteyksien päässä kuin aiemmin lähiopetuksessa.

Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa monet yliopistot ovat erityisen huolissaan mahdollisten ulkomaisten opiskelijoiden vähenemisestä. Yliopistojen taloudet nojaavat vahvasti heidän maksamiinsa lukukausimaksuihin.

Nyt matkustaminen maasta toiseen on vaikeaa, eikä etäopetus ehkä riitä houkuttelemaan ulkomaisia nuoria. Tautitilannekin tietenkin huolettaa.

Britanniassa yliopistot saavat periä ulkomaisilta opiskelijoilta moninkertaisiakin lukukausimaksuja verrattuna kotimaisiin opiskelijoihin. BBC kertoikin toukokuussa, että pandemia vaikuttaa taloudellisesti koulutussektoriin hyvin paljon.