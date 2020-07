Asuntokauppa

Edes koronavirus ei ole estänyt maailman suurinta omaisuuseräkuplaa kasvamasta entistäkin suuremmaksi.

Koronaviruksen aiheuttamat eristämistoimet pysäyttivät muutamien Kiinan suurkaupunkien kiinteistöbuumin lyhyeksi ajaksi helmikuussa. Monien kestämättömänä pitämä kehitys on kuitenkin jatkunut sen jälkeen. Hinnat nousevat yhä korkeammiksi ja sijoittajat jahtaavat edullisia kauppoja miljoonien työpaikkojen menetyksistä ja muista taloudellisista ongelmista huolimatta.

Maaliskuussa 288 asuntoa myytiin uudella asuntoalueella Shenzenissä verkossa loppuun alle kahdeksassa minuutissa. Paria päivää myöhemmin ostajat tekivät pikaiset kaupat yli 400 asunnosta uudessa asuntokompleksissa Suzhoussa. Shanghaissa käytettyjen asuntojen myyntimäärä nousi erään arvion mukaan uuteen ennätykseen huhtikuussa. Viime kuussa yhden lauantaipäivän aikana lähes 9 000 ihmistä maksoi miljoonan juanin (122 540 euron) käsirahan päästäkseen ostamaan asuntoja uudelta alueelta Shenzenissä.

”Maaliskuussa minulle jäi hädin tuskin aikaa lounastaukoon, kun markkina alkoi voimakkaasti palautua”, sanoo Zhao Wenhao.

Hän työskentelee Shanghaissa Lianjia-yhtiön kiinteistönvälittäjänä. Lianjia on yksi Kiinan suurimmista välitysyrityksistä. Hänen mukaansa monet asiakkaat pelkäävät Kiinan valuutan heikkenemistä talouden maailmanlaajuisen hidastumisen yhteydessä, mikä ajaa entistä enemmän rahaa suojasatamana pidetylle kiinteistöalalle.

Tuloksena on kiinteistökupla, joka on monien ekonomistien mielestä Yhdysvalloissa 2000-luvulla koettua suurempi. Yhdysvaltain kiinteistöbuumin huippuaikoina sijoitettiin vuodessa asuntomarkkinoille noin 900 miljardia dollaria (778 miljardia euroa).

Kesäkuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Kiinan asuntoihin sijoitettiin 1 400 miljardia dollaria (yli 1 200 miljardia euroa). Viime kuussa sijoitukset Kiinan kiinteistöihin olivat suuremmat kuin yhtenäkään aikaisempana kuukautena sinä aikana, jona tilastoja on pidetty.

Goldman Sachs Group -investointipankin mukaan kiinalaisten kotien ja rakentajien asuntovarannon kokonaisarvo nousi 52 000 miljardiin dollariin (noin 45 000 miljardiin euroon) vuonna 2019. Määrä oli kaksinkertainen Yhdysvaltain asuntovarallisuuteen verrattuna ja jopa suurempi kuin yhdysvaltalaisten joukkolainojen kokonaismarkkina.

Koronavirus pysäytti nämä markkinat vain hetkeksi. Asuntojen hinnat Kiinan kaupungeissa olivat kesäkuussa 4,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Tänä vuonna investoinnit asuntoihin ovat tähän mennessä eli ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvaneet 1,9 prosenttia huolimatta myynnin valtavasta pudotuksesta helmikuussa. Aiemmin tässä kuussa Kiina ilmoitti taloutensa kasvaneen kokonaisuudessaan 3,2 prosenttia kesäkuun loppua edeltäneiden kolmen kuukauden aikana.

Maan suurin asuntorakentaja China Evergrande on nostanut myyntitavoitettaan koko vuodelle 23 prosentilla verrattuna tammikuussa tekemäänsä arvioon sen jälkeen, kun myynti kasvoi voimakkaasti maaliskuussa.

Asuntomarkkinoiden nopea elpyminen on tavallaan hyvä uutinen Pekingille. Se on kuitenkin myös muistutus käyttäytymisestä, joka on jo kauan huolestuttanut keskushallintoa.

Hallitus on useaan otteeseen yrittänyt estää asuntojen hintoja nousemasta holtittomiksi. Kiinan presidentti Xi Jinping julisti vuonna 2017, että ”asuntoja rakennetaan asuttaviksi, ei keinottelua varten”. Siitä tuli hallituksen asuntopolitiikkaa ohjaava mantra.

Maan suurin asuntorakentaja China Evergrande on nostanut myyntitavoitettaan koko vuodelle 23 prosentilla verrattuna tammikuussa tekemäänsä arvioon.

Ihmisiä on kuitenkin ollut vaikea saada ottamaan tätä viestiä vakavasti. Kymmenen vuotta kestäneen ja velalla voidellun asuntomarkkinoiden nopean kasvun jälkeen Kiinan kotitalouksien velkaantuneisuus nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätyslukemaan eli 57,7 prosenttiin. Tunnusluku mittaa kotitalouksien asunto-, kulutus- ja muiden luottojen kokonaismäärää bruttokansantuotteeseen. Velkaantuneisuus kasvoi kuluvan vuoden alussa nopeinta vauhtia sitten vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen.

Keskeinen ongelma Kiinassa on se, että ostajat ovat tajunneet hallituksen olevan haluton päästämään markkinaa putoamaan. Asuntojen hintojen merkittävä halventuminen pyyhkäisisi mennessään osan useimpien kansalaisten tärkeimmästä varallisuuden lähteestä ja saattaisi aiheuttaa levottomuuksia.

Viime kuussa sijoitukset Kiinan kiinteistöihin olivat suuremmat kuin yhtenäkään aikaisempana tilastojen piirissä olevana kuukautena.

Tämä antaa riittävän varakkaille kiinalaisille kannustimen jatkaa ostamista. He uskovat isojen kaupunkien kiinteistöjen olevan jatkossakin turvallisin sijoituskohde Kiinassa koko kansantalouden tilanteesta riippumatta.

”Kiinteistöt ovat kaapanneet Kiinan kansantalouden, joten hallitus ei uskalla lähteä laskemaan asuntojen hintoja, vaikka se on tehokkain tapa laskea ilmat pois kuplasta”, sanoo 37-vuotias Chen Zhiyu, joka on töissä amerikkalaisessa vähittäiskauppayrityksessä ja aikoo ostaa asunnon Shenzenistä.

”On seurattava rahaa”, hän sanoo ja jatkaa kasvattaneensa asunnonostobudjettiaan sen jälkeen, kun koronaviruspandemia auttoi ajamaan hintoja entistäkin korkeammalle.

”Aina kun hallitukset alkavat painaa rahaa, omaisuuserien hinnat lähtevät nousemaan. Yhdysvalloissa on osakemarkkinoilla noususuhdanne, mutta Kiinassa nousevat vahvasti vain asuntojen hinnat.”

Asuntokauppaa vilkastuttavat myös rahapulasta kärsivät rakennusfirmat ja paikallishallinnot, jotka myyvät niille tonttimaata. Molempien on tahkottava yhä lisää liikevaihtoa maksaakseen velkojaan tai ratkoakseen muita ongelmiaan, ja ne kehittelevät koko ajan uusia kannustimia pitääkseen kaupan käynnissä.

Kukaan ei ole varma, kuinka Kiinan viranomaiset pystyvät hoitamaan ongelman horjuttamatta laajempaa kansantaloutta. Markkina aiheuttaa päättäjille päänsärkyä, vaikka se pysyisikin vahvana. Heidän on jo nyt ollut pakko jarrutella aggressiivisempaa talouden elvyttämistä – joka joidenkin asiantuntijoiden mielestä on tarpeen – osittain siksi, että elvytysrahojen pelätään nostavan asuntojen hintoja entisestään.

China Household Finance Survey -tutkimuslaitos toimii Chengdussa Southwestern University of Finance and Economics -yliopiston yhteydessä. Sen toteuttama kysely antaa ymmärtää, että koronaviruspandemia on rohkaissut juuri sellaiseen asuntojen ostokäyttäytymiseen, joka huolestuttaa Pekingiä. Asuntojen kysyntä on kasvanut niiden ihmisten keskuudessa, jotka omistavat jo valmiiksi useita asuntoja, mutta laskenut niiden keskuudessa, jotka eivät vielä omista asuntoa.

Goldman Sachs Groupin mukaan kiinalaiskotien ja -rakentajien asuntovarannon kokonaisarvo nousi noin 45 000 miljardiin euroon vuonna 2019. Se oli kaksinkertainen Yhdysvaltain asuntovarallisuuteen verrattuna. Kuvassa työntekijöitä Pekingissä sijaitsevan rakennustyömaan lähettyvillä heinäkuussa.

Se on selkeä merkki spekulatiivisesta sijoittamisesta, sanoo Gan Li, taloustieteen professori Texas A&M -yliopistossa ja Kiinan asuntorahoitusmarkkinoiden asiantuntija.

”Spekulatiivinen kysyntä on nousussa, koska ihmiset pitävät asuntoja turvallisempana omaisuuseränä kuin osakemarkkinoita tai ulkomaisia sijoituksia”, hän sanoo.

”He ajattelevat, että se on takuuvarmaa. Pandemian vuoksi he itse asiassa kuluttavat vähemmän ja säästävät enemmän. Niinpä heillä on enemmän rahaa sijoitettavaksi. Se synnyttää entistäkin suuremman asunto-ongelman.”

China Household Finance Surveyn uusimpien tietojen mukaan noin 21 prosenttia Kiinan asuntokannasta oli tyhjillään vuonna 2017. Se on erittäin korkea luku kansainvälisessä vertailussa ja vastaa 65 miljoonaa tyhjää asuntoa. Kaksi asuntoa omistavilla perheillä tyhjien asuntojen osuus nousi 39,4 prosenttiin. Kolme tai useampia asuntoja omistavien asunnoista 48,2 prosenttia oli tyhjillään.

Vuokratuotto – eli vuotuiset vuokratulot suhteessa asunnon arvoon – on alle kaksi prosenttia suurissa kaupungeissa kuten Pekingissä, Shanghaissa, Shenzenissä ja Chengdussa. Tuotto on pienempi kuin mitä Kiinan valtion velkakirjat tuottavat.

Tästä huolimatta 42-vuotias englannin kielen opettaja Shannon Bi sanoo pandemian saaneen hänet investoimaan toiseen asuntoon Shenzenissä suunniteltua aiemmin, koska hän on huolissaan inflaatiosta.

”Raha on sijoitettava jonnekin tai se menettää vain arvoaan”, hän sanoo.

Toinen ostaja, Doris Tao, 32, kertoo allekirjoittaneensa toukokuun alussa yhdessä aviomiehensä kanssa ostosopimuksen toisesta asunnostaan Shanghaissa. Hän toivoo, että asunnon ostaminen halutusta koulupiiristä parantaisi hänen mahdollisuuksiaan saada kolmevuotias poikansa hyvään peruskouluun.

”Olemme seuranneet markkinaa tarkasti jo kuukausien ajan. Nämä asunnot kävivät yleensä kaupaksi sillä minuutilla kun ne tulevat myyntiin”, hän kertoo.

Hän päätti tehdä kaupat päivää sen jälkeen, kun oli käynyt katsomassa asuntoa.

”Meillä kävi todella hyvä tuuri, kun pystyimme ostamaan tämän asunnon. Omistaja sanoi saaneensa toisen käteistarjouksen samana iltana, jona me allekirjoitimme sopimuksen.”

”Ihmiset pitävät asuntoja turvallisempana omaisuuseränä kuin osakemarkkinoita tai ulkomaisia sijoituksia.”

Joidenkin ekonomistien huolestuminen johtuu osittain siitä, että Kiinan asuntobuumi on kasvanut niin isoksi niin nopeasti sekä sen taipumuksesta jatkaa kasvuaan myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Niinkin lähellä menneisyydessä kuin 1990-luvulla useimmat ihmiset eivät Kiinan kommunistisessa järjestelmässä lain mukaan saaneet omistaa asuntoja. Maan asuntojärjestelmä perustui työnantajien jakamiin asuntoihin. Siitä luovuttiin valtioneuvoston päätöksellä vuodelta 1998, ja kotien yksityinen omistus lähti kasvuun.

Huhtikuussa julkistetun Kiinan keskuspankin selvityksen mukaan viime vuoden loppuun mennessä noin 96 prosenttia Kiinan kaupunkien kotitalouksista omisti ainakin yhden asunnon. Määrä ylittää selvästi Yhdysvaltain vastaavan luvun, joka oli 65 prosenttia.

Joissakin suhteissa asuntobuumi on saavuttanut Pekingin asettamat tavoitteet. Se on vauhdittanut talouskasvua ja luonut vaurautta miljoonille keskiluokkaisille kiinalaisperheille. Paikallishallinnoille, joiden täytyy luovuttaa valtaosa tuloverokertymästään keskushallinnolle, se on tuonut lisätuloja niiden myydessä maata rakennusliikkeille.

Asuntobuumi on kuitenkin vienyt investointirahoja muilta teollisuudenaloilta, jotka kilpailevat kiinteistöluotonottajien kanssa pankkirahoituksesta. Se on myös sälyttänyt monien perheiden niskoille paljon velkaa. Bank for International Settlements -pankin tietojen mukaan kotitalouksien luottokanta kasvoi vuonna 2019 päättyneen kymmenvuotiskauden aikana maailmanlaajuisesti yhteensä 11 600 miljardilla dollarilla (10 000 miljardilla eurolla). Kiinan osuus tästä kasvusta oli noin 57 prosenttia, Yhdysvaltain noin 19 prosenttia.

Muutamissa kiinalaiskaupungeissa asuntojen hinnat ovat nousseet joidenkin maailman kalleimpien kaupunkialueiden hintojen tasolle. Kiinan yhteiskuntatieteiden akatemian mukaan asuntojen keskihinta koko maassa oli vuonna 2018 noin 9,3-kertainen keskimääräiseen tulotasoon verrattuna. San Franciscossa vastaava luku oli 8,4.

Tianjin on 15 miljoonan asukkaan kaupunki Pekingistä kaakkoon. Sen vauraimmilla alueilla asuntojen myyntihinta on kiinteistöpalveluyhtiö Savills PLC:n mukaan noin 9 000 dollaria (7 770 euroa) neliömetriltä.

Se on suunnilleen sama hinta, jonka keskimääräinen ostaja joutuu maksamaan joissakin Lontoon kalleimmissa kaupunginosissa, vaikka käytettävissä olevat tulot Lontoossa ovat seitsenkertaiset Tianjiniin verrattuna.

Kaupungeissa asuvat kiinalaiset ovat itse asiassa panneet kaiken likoon asuntojensa puolesta. China Guangfa Bank -pankin ja Southwestern University of Finance and Economics -yliopiston tietojen mukaan lähes 78 prosenttia heidän varallisuudestaan on nyt kiinni asuinkiinteistöissä. Vastaava luku on 35 prosenttia Yhdysvalloissa, jossa useammat ihmiset sijoittavat rahojaan osakkeisiin ja eläkkeisiin.

Muutamissa kiinalaiskaupungeissa asuntojen hinnat ovat nousseet joidenkin maailman kalleimpien kaupunkialueiden hintojen tasolle.

Kun koronaviruspandemia iski Kiinaan, monet ekonomistit ja kiinteistömarkkinoiden asiantuntijat pelkäsivät totuuden hetken koittaneen. Asuntokauppa sukelsi 36 prosenttia vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuoteen verrattuna, ja monet rahapulasta kärsineet kiinteistöyritykset suistuivat rotkoon. Kesäkuun 5. päivään mennessä yli 200 pientä rakennusliikettä oli hakeutunut valtiollisen median mukaan konkurssiin.

Isommat rakentajat ja paikallishallinnot ottivat käyttöön kannustimia houkutellakseen ostajat takaisin. Huatai Securities -yhtiön tietojen mukaan helmikuun jälkeen ainakin 25 Kiinan 32:sta provinssista ja maakunnasta on julkistanut toimia kiinteistömarkkinoidensa vauhdittamiseksi. Niitä ovat muun muassa käteismaksuvaatimusten helpottaminen ja taloudellinen tuki asuntojen ostajille.

”Paikallishallintoja painostetaan estämään asuntohintojen rajua nousua, mutta enemmän niitä pelottaa hintojen jyrkkä lasku.” Näin sanoo kiinteistönvälitysyritys Centaline Groupin toimitusjohtaja Gao Fei Tianjinissa.

Rakennustyömaa Shanghaissa sijaitsevan Lujiazuin finanssikeskuksen alueella heinäkuussa 2020.

Paikallishallinnoilla on tuskin varaa päästää markkinoita menemään alaspäin. Shanghai Yiju Real Estate Research Institute -tutkimuslaitoksen tietojen mukaan tonttimaan myynnistä ja rakentajien veroista saadut tulot nousivat viime vuonna 52,9 prosenttiin paikallishallintojen kaikista tuloista. Luku on ennätyssuuri.

Keskushallinnossa ei kuitenkaan hyväksytä ainakaan kaikkia paikallisviranomaisten keinoja markkinoiden elvyttämiseksi. Selvä merkki siitä saatiin, kun ainakin 12 kaupungissa, mukaan lukien Jinan ja Guangzhou, asuntoluottosääntöjen helpottamisen yksityiskohdat vedettiin pois paikallishallintojen virallisilta nettisivuilta muutamassa päivässä. Yksi kaupunki Shandongin maakunnassa peruutti toukokuun puolivälissä suunnitelmansa tarjota tukiaisia asunnonostajille. Kaupungin mukaan jotkut osat sen suunnitelmasta ”rikkovat korkeampien viranomaisten relevantteja vaatimuksia vastaan”.

Capital IQ:n tietojen mukaan China Evergranden jättivelat nostavat sen korkolaskun maailman suurimmaksi muiden kuin finanssialan pörssilistattujen yhtiöiden joukossa. Yhtiö tarjosi asuntojensa ostajille 25 prosentin alennuksia helmikuussa ja 22 prosentin alennuksia maaliskuussa. Toinen suuri rakentaja, Country Garden Holdings, tarjosi myyntiin yli 17 000 uutta kotia eri puolilla Kiinaa sosiaalisen median kautta jopa 50 prosenttiin nousseilla alennuksilla.

China Real Estate Information Corporation -yhtiön tietojen mukaan 27 Kiinan 34:stä suurimmasta rakennusyhtiöstä raportoi toukokuussa myyntimäärien kasvusta viimevuotisiin verrattuna.

Aivan viime aikoina kannustimia on leikattu, mutta niitä ei ole poistettu kokonaan. Yhdellä asuntoalueella Shanghaissa toukokuun puolivälissä CK Asset Holdings -yhtiö tarjosi potentiaalisille ostajille Huawein kännykkää ja 20 000–40 000 juanin (2 470–4 940 euron) rahasummaa, jolla voi kuitata tulevia yhtiövastikkeita.

Joissakin muissa kohteissa alennuksia ei tarjottu lainkaan ja halukkaiden ostajien oli osallistuttava arpajaisiin, joilla ratkaistiin pienten ja halpojen asuntojen tulevat omistajat. China Vanke Co myi toukokuun puolivälissä kaikkiaan 148 miljoonan juanin (noin 18 miljoonan euron) arvosta asuntoja verkossa neljässä tunnissa.

Kauppaa tehtiin suoratoistona lähetetyssä show’ssa, jota emännöi näyttelijä.

Yin Haiping, joka pyörittää kiinteistöalan konsulttiyritystä Shenzenissä, sanoo, että pelko tilaisuuksien menettämisestä ajaa yhä useampia ostajia nyt kaupoille. Niinpä asuntojen hinnat joillakin halutuimmilla alueilla ovat tänä vuonna nousseet vähintään kymmenen prosenttia.

Xu Xiaohua on yliopisto-opettaja Tianjinista, jossa hänellä jo on yksi asunto. Hän osti tässä kuussa toisen asuntonsa Shenzenistä. Hän maksoi 6,5 miljoonaa juania (800 000 euroa) käteisellä toukokuun alussa 50 neliömetrin asunnosta tutkittuaan sitä ennen tusinan verran asuntoja viikon sisään.

Hän sanoo uskovansa useimpien kiinalaisten laittavan varallisuutensa kiinteistöihin talouden alamäkien aikana.

”Mitä huonommaksi Kiinan kansantalous menee, sitä korkeammiksi kiinteistöjen hinnat Shenzenin kaltaisissa paikoissa kapuavat.”

Bingyan Wang ja Zhou Wei avustivat tämän artikkelin teossa. Kirjoita Stella Yifan Xielle osoitteeseen stella.xie@wsj.com ja Mike Birdille osoitteeseen Mike.Bird@wsj.com. Englannista suomentanut Jyri Raivio.