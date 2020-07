Huhtikuussa 2019 palaneen Notre-Damen katedraalin rakennustyöt ovat jatkuneet koronavirussulun jälkeen. Presidentti Macron lupasi, että kiistelty torni rakennetaan entiselleen.

Pariisi

Vuosi sitten keväällä Domitille Monville oli juuri avannut ruokaravintolan aivan Notre-Damen katedraalin viereen. Vuosia maailmaa kiertänyt Monville halusi paikan, jossa hän saisi edelleen nauttia kansainvälisestä tunnelmasta ja tarjota laadukasta luonnonmukaista ruokaa.

Noin kuukausi avaamisen jälkeen, 15. huhtikuuta, ystävä soitti: Notre-Damesta nousee savua.

”Olimme vielä ravintolassa, kun palo oli alkanut. Silloin katedraalista ei vielä näkynyt mitään ulos. Kun ystävä soitti, luulin puhelua ensin vitsiksi”, Monville sanoo.

Domitille Monville tukee Notre-Damen kunnostustöitä vohveleilla.

Hän ei päässyt enää takaisin ravintolaansa vaan joutui seuraamaan tulipaloa kotoa televisiosta. Yöstä tuli kauhunäytelmä, jonka päätteeksi kirkon keskiosa tuhoutui täysin. Palon jälkeen arvioitiin, että 850-vuotias katedraalin täysi tuhoutuminen oli kiinni alle puolesta tunnista.

Silloin todennäköisesti myös Monvillen ravintola olisi ollut mennyttä. Nyt tuulet puhalsivat ravintolasta poispäin ja uudet vahvat ovet suojasivat sisätiloja.

”Kun pääsin palon jälkeen takaisin ravintolaan, sille ei ollut tapahtunut mitään. Edes siivota ei tarvinnut.”

Keskitorni sortui palossa.

Notre-Damen palosta seurasi tuoreelle yrittäjälle kummallinen vuosi. Ensin kaikki tungeksivat katsomaan, mitä katedraalista oli jäljellä. Sitten koronaviruspandemia sulki koko Pariisin, eivätkä turistit ole vieläkään palanneet.

Kaiken lisäksi ravintolan edessä oleva katedraalin viereinen kaunis puisto on suljettu rakennustyömaaksi, josta kohoaa konttiasuntojen jättimäinen torni.

”Ei tämä mennyt ihan niin kuin suunniteltiin.”

Monville ei kuitenkaan lannistunut. Hän pohti miehensä kanssa, että Notre-Damen rakennustöitä tukemalla myös ravintola voisi saada uutta potkua toiminnalleen. Näin syntyivät Notre-Damen tukivohvelit, joita varten Monville tilasi Belgiasta erikoisvohvelikoneen. Katedraalin tunnistettavan julkisivun muotoisista vohveleista viisi prosenttia menee rakennustöiden rahoittamiseen.

”Ennen koronavirusta saatoimme lahjoittaa 150 euroakin kuukaudessa, mutta nyt on ollut hiljaisempaa. Meille on kuitenkin tärkeää tukea rakennustöitä, vaikka summa kalpenisikin suurten lahjoittajien rinnalla. Se on pieni osuutemme tärkeään asiaan.”

Notre-Damen jälleenrakennustyö on kuohuttanut ranskalaisten tunteita. Presidentti Emmanuel Macron saapui hiiltyneelle palopaikalle nopeasti ja lupasi, että ranskalaisten kansallisylpeys korjattaisiin viidessä vuodessa. Nyt eri alojen asiantuntijat yrittävät kilvan selvittää, mitä lupaus sisältää ja onko se ylipäätään mahdollinen.

Yksi suurimmista kiistanaiheista oli, korjataanko katedraaliin 1800-luvulla rakennettu Eugène Viollet-Le-Ducin torni entiselleen vai tehdäänkö siitä uusi, modernimpi versio. Ranska ehti jo julistaa uusille tornisuunnitelmille kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun, ja visioita sateli niin lasisesta tornista kuin katetusta puutarhastakin. Torni aiheutti myös ilmiriidan rakennustöiden johtajan ja pääarkkitehdin välille.

Heinäkuun alussa presidentti Macron ilmoitti, että torni rakennetaan Viollet-Le-Ducin alkuperäisten suunnitelmien pohjalta tammesta, pääarkkitehti Philippe Villeneuven toimittaman 3 000-sivuisen raportin mukaisesti.

Yksi syy ratkaisuun oli, ettei rakennustöitä haluta enää viivyttää. Modernimpi versio arkkitehtuurikilpailuineen olisi vienyt liikaa aikaa. Rakennustyömaa oli myöhässä jo helmikuussa, ennen koronavirusta. Työ etenee hitaasti, sillä varsinaisten kunnostustöiden tiellä on palaneen tornin kunnostustöitä varten rakennettu 10 000 osan metallinen rakennusteline, jonka palat ovat sulaneet toisiinsa kiinni. Pääkunnostustyöt aloitetaan vuonna 2021.

Ennen uudelleenrakennusta katedraalista pitää muun muassa poistaa tuhoutuneen tornin jäännöksiä.

Koronavirus pysäytti kevääksi aiotut työt. Ehjänä säilyneet Notre-Damen urut piti purkaa huhtikuussa kunnostusta ja puhdistusta varten. Tätä työtä ei kuitenkaan ole vielä voitu aloittaa.

Tukipalkeista roikkuvat ja telineillä työskentelevät rakennusmiehet joutuvat purkamaan telineet pala palalta niin, ettei mitään putoa. Poliisin pitää vielä jatkaa tutkimuksiaan telineiden alla, ja pääsy on ollut tähän mennessä kielletty romahtamisvaaran takia.

Ranskan syyttäjänvirasto kertoi jo vuosi sitten, ettei se epäile palon syttymiseen liittyvän rikosta. Syttymissyinä on tutkittu muun muassa tornin rakennustöiden – esimerkiksi telineiden hissien – aiheuttamia oikosulkuja tai esimerkiksi työmaalle kytemään jäänyttä tupakkaa. Tutkinta jatkuu edelleen.

Osa katedraalin tornin uudelleenrakennustöistä vaatii kylmäpäisyyttä.

Notre-Damen työmaalle kulkee hiljaisia työmiehiä, jotka ovat kaikki allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Työmaa on Ranskan kiinnostavin, ja se herättää myös ei-toivottua huomiota. Heinäkuussa työmaan turvatoimia arvosteltiin, sillä ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit onnistuivat kiipeämään nosturiin mielipidelakanoineen.

Nyt paikalle saapuu kiinnostava hahmo. Guillaume Bibre on käynyt hakemassa Notre-Damessa asuvien mehiläisten hunajakennot. Katedraalin katolla on kolme pesää, joiden asukkaat säilyivät tulipalosta huolimatta hengissä.

Notre-Damen hunajantuotanto on Bibren mukaan noin 60 kiloa vuodessa. Hunaja menee hyväntekeväisyyteen.

Guillaume Bibre (oik) tuli hakemaan Notre-Damen mehiläisten hunajaa.

”Ne todennäköisesti vetäytyivät pesän alaosiin suojaan kuumuudelta”, Bibre sanoo ja kehottaa maistamaan hunajaa. Se maistuu oikein hyvältä – ei savun aromia.

On vielä epäselvää, kuinka vaarallinen palo oli ympäristölle. Tornissa ja katedraalissa oli 460 tonnia lyijyä, joka suli tulipalossa. Osa lyijystä kulki savun mukana katedraalista luoteeseen.

Tuoreen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan myrkkylaskeuma olisi kilometrin säteellä katedraalista paljon annettuja viranomaistietoja merkittävämpi. Lyijy on myös hidastanut kunnostustöitä katedraalin sisällä.

Notre-Damen palon jälkeen moni varakas ranskalainen lahjoitti suuria summia rakennustöihin. Luksuskonserni LVMH Moët Hennessy Louis Vuittonin pääomistaja ja Ranskan rikkain mies Bernard Arnault antoi 200 miljoonaa euroa ja niin ikään luksustuotteilla rikastunut Pinault’n perhe 100 miljoonaa euroa. Suurlahjoitukset herättivät myös arvostelua, sillä rahaa on ollut niukalti muiden rapistuneiden monumenttien korjaamiseen.

Sanomalehti Ouest-Francen mukaan kunnostustöihin on kerätty jo 901 miljoonaa euroa ja niihin on luvattu vielä 188 miljoonaa euroa. Eri arvioiden mukaan kunnostus maksaa lopulta ainakin miljardi euroa.

Ravintoloitsija Monvillen mielestä on ollut selvää, ettei Ranskan valtiolla ole rahaa korjata monumenttejaan.

”Notre-Damen arvo ja paikka pariisilaisten sydämessä oikeastaan vain vahvistuivat tulipalon jälkeen.”

Monville aikoo vierailla katedraalissa, kunhan se taas aukeaa.

”Meni vuosia, etten käynyt siellä sisällä, edes silloin kun avasimme tämän ravintolan. Katedraalia piti itsestäänselvyytenä.”

Katedraalin kyljessä on tilapäisesti puiset tukirakenteet.

Katedraalin työmaalle on tuotu muun muassa vahingoittunut veistos.

Apostolien patsaat oli siirretty turvaan restaurointia varten ennen paloa.