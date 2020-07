Erään EU-maan johtaja palasi viime sunnuntaina kesken huippukokouksen Brysselistä kotimaahansa. Mikä siellä saattoi olla tärkeämpää kuin vääntää ennennäkemättömän suuresta pelastuspaketista, jolla pyritään auttamaan jäsenmaita selviämään koronapandemian aiheuttamasta talouskurimuksesta?

Luxemburgin pääministerillä Xavier Bettelillä oli kiire ilmoittamaan pienen maansa asukkaille uusista määräyksistä, joilla yritetään saada koronatartunnat kuriin. Suurherttuakunnassa kuviteltiin jo toukokuussa pahimman olevan ohi, mutta nyt sitä uhkaa toinen aalto, josta pääministeri syytti ihmisten ”itsekkyyttä”.

”Meillä on hätä, mutta olemme valppaina ja varuillamme”, Bettel kertoi tiedotustilaisuudessa, jossa hän ilmoitti uusista rajoituksista.

Hallitus määräsi, että kokoontumisiin saa tulla korkeintaan kymmenen ihmistä aiemman 20:n sijaan. Jokaista karanteenimääräyksen uhmaajaa uhataan 25–500 euron sakolla. Julkisissa tiloissa on yhä voimassa keväällä säädetty maskipakko 145 euron uhkasakolla.

Itsekkyydellä Bettel viittasi siihen, että luxemburgilaiset ovat tulleet liian varomattomiksi sen jälkeen, kun maa poisti kovimmat rajoitukset kesäkuun puolivälissä. Hänen syytöstensä mukaan uudet tartunnat ovat enimmäkseen seurausta suurista yksityisistä kokoontumisista ja juhlista.

Luxemburger Wort -lehden kolumnissa tilannetta tulkittiin pääministeriä myötäilevästi: ”Kyllä, me olemme todellakin mokanneet. Luxemburgista on nopeasti tullut pandemian vastaisen taistelun mallimaan sijasta riskialue”, lehden toimittaja Danielle Schumacher kirjoitti.

Kirjoituksen mukaan syyllisiä tilanteen pahenemiseen ovat ”Monster-Partyjen” eli hirviömäisen suurten juhlien lisäksi ”jokapäiväinen holtittomuus” sekä ”tietämättömyys, huolimattomuus, piittaamattomuus ja puhdas itsekkyys”.

Luxemburgin yliopiston politiikantutkimuksen apulaisprofessori Anna-Lena Högenauer kertoo puhelimessa, että uusi tartunta-aalto sai alkunsa useista ”supertartuntatapahtumista”, joissa yksittäiset ihmiset tartuttivat viruksen moniin muihin. Sen jälkeen tartuntojen alkuperä on hämärtynyt, tartuntaketjujen jäljittäminen hankaloitunut ja pelko taas pahenevasta tilanteesta vallannut ihmisten mielet.

Naapurimaat Belgia ja Saksa ovat nostaneet Luxemburgin tarkkailtavien maiden joukkoon. Moni EU-maa on pannut Luxemburgin matkailun osalta mustalle listalle. Myös Suomi jatkaa sisärajavalvontaa Luxemburgin välisessä liikenteessä, vaikka monen EU-maan osalta rajoituksista on luovuttu.

Högenauer kertoo, että tilanne on nyt äärimmäisen turhauttava. Maaliskuussa kovat rajoitustoimet käyttöön ottaneessa Luxemburgissa uusien tartuntojen määrä painui alkukesästä lähelle nollaa, mutta kesäkuun lopulla tartuntojen määrä kasvoi huolestuttavasti, ja nyt niitä kirjataan keskimäärin noin sata päivittäin. Se on paljon 610 000 asukkaan maassa, siis noin Helsingin kokoisessa väestössä.

Luxemburgilaisten tutkijoiden mukaan tätä tahtia uusia tartuntoja saatetaan kirjata pian 400 päivässä, ja maan sairaalat saattavat ylikuormittua elokuun lopussa, ellei hallitus ryhdy jämäkämpiin toimiin.

Luxemburgissa 20 vuotta EU-virkamiehenä työskennellyt Aulikki Liinamaa sanoo, että äskettäin huonontuneen tilanteen hahmottamista vaikeuttaa viranomaisten ja ministereiden ristiriitainen viestintä. Ulkoministerin mukaan suuret tartuntamäärät selittyvät laajalla testaamisella, mutta samanaikaisesti terveysviranomaiset kertovat massatestien paljastavan vain noin kymmeneksen tartunnoista, ja pääministeri syyttää ihmisiä grilli- ja syntymäpäiväjuhlien pitämisestä, Liinamaa luettelee.

Hänen mielestään näistä tiedoista on vaikea muodostaa käsitystä siitä, miten huolestuttavaksi tilanne pitäisi nyt mieltää, kuinka vertailukelpoisia tiedot ovat esimerkiksi Suomeen verrattuna ja miten hyvin tilanne on viranomaisten hallinnassa.

”Kansalle kyllä ilmoitetaan 24 tunnin välein erilaisia koronaan liittyviä lukemia mutta ilman tarkempaa kontekstia. Onko jokin mennyt vikaan, kun tämä rikas maa ei saa asioita järjestykseen?” Liinamaa pohtii.

Myös professori Högenauer sanoo, että uusi tilanne hämmentää. Maaliskuussa Luxemburgin yhteiskunta suljettiin, ihmiset komennettiin etätöihin ja paikka muistutti aavekaupunkia. Mutta silloin ihmiset ainakin tiesivät mitä tehdä: pysyä erillään muista.

”Suurin osa ihmisistä tuki tiukkoja toimenpiteitä. He pitävät selkeistä säännöistä enemmän kuin suosituksista. Nyt olemme oudossa tilanteessa, kun ihmisiä ei pitäisi tavata, mutta ihmisiä on kuitenkin lupa tavata”, Högenauer sanoo.

Högenauerin mukaan rajoitustoimien purkua selitti tartuntatilanteen paranemisen lisäksi se, että Luxemburgin perustuslaki sallii enimmillään 90 päivän poikkeustoimet. Niinpä kesäkuun puolivälistä alkaen hallitus on joutunut muuttamaan koronarajoitukset laeiksi parlamentin tuella.

”Edes parlamentti ei saa jatkaa sitä [90 päivän poikkeuslakia]. Tämä takaa sen, ettei parlamentaarista demokratiaa lakkauteta kriisin varjolla”, Högenauer selittää.

Luxemburgille korona on ollut alusta asti poikkeuksellinen kriisi myös siksi, että maa on hyvin riippuvainen kolmesta suuresta naapuristaan: Saksasta, Ranskasta ja Belgiasta. Lähes puolet maan työvoimasta tulee työpaikoilleen naapurimaista, ja myös terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on ulkomaalaisia.

Högenauer sanoo, että kriisin alkuvaiheessa Saksan valtio järjesti maaliskuussa ”häijyn” tempauksen. Ilman ennakkovaroitusta Saksan poliisi ilmaantui rajalle pitämään partiota, kunnes raja pian suljettiin. Hallitus sai tiedon asiasta sanomalehdistä, jotka puolestaan saivat omat tietonsa sosiaalisen median lähteistä.

”Tämä traumatisoi hallitusta melkoisesti. Se pelkäsi esimerkiksi, että Ranska saattaisi värvätä kaikki terveydenhuollon Luxemburgissa työskentelevät ihmiset omiin sairaaloihinsa. Sitä ei koskaan tapahtunut, mutta koska he eivät voineet luottaa Saksaan, he eivät luottaneet muihinkaan naapurimaihin”, sanoo Högenauer, joka on kotoisin Saksasta.

Luxemburgille vapaa liikkuvuus on symbolisesti tärkeää siksikin, että maassa sijaitsee Schengenin pikkukaupunki, jossa Euroopan vapaan liikkuvuuden alueesta sovittiin kesäkuussa 1985. Schengenissä liput vedettiin puolitankoon protestina Saksan päätökselle sulkea rajat. Saksa avasi rajan uudelleen toukokuussa.

Aulikki Liinamaa sanoo, että vaikka tilanne on nyt epäselvä, Luxemburg hoiti epidemiaa mallikkaasti sen alussa. Rajoituksiin ryhdyttiin päättäväisesti, terveydenhuollon tarvikepulaa täydennettiin nopeasti, jokaiselle asukkaalle tarjottiin ilmaiseksi 50 kasvosuojainta, ja maahan perustettiin tilapäisiä koronakeskuksia mahdollista potilastulvaa varten.

”Täällä on moni asia tehty hyvin, ja alussa olin suorastaan vaikuttunut”, Liinamaa sanoo.

Högenauer on samaa mieltä. Hän lisää, että hallitus tarjosi ulkomaalaisille terveydenhuollon työntekijöille mahdollisuuden yöpyä Luxemburgin hotelleissa, millä vältettiin rasittavaa rajan yli matkaamista pitkien työpäivien jälkeen.

Hänen mukaansa hallitus on saanut kiitosta myös siitä, että potilaista on pidetty hyvää huolta. Luxemburgissa koronaan on kuollut 111 ihmistä, mikä on melko vähän ainakin vajaaseen 6 000 tunnettuun tartuntaan suhteutettuna.

Hän huomauttaa myös, että Luxemburgissa koronatestin ottaminen on tehty niin vaivattomaksi, että jopa naapurimaiden asukkaat ovat tulleet niitä teettämään. Testejä on tähän mennessä tehty huikeat 370 000.

”10–20 prosenttia Luxemburgin kirjatuista tartunnoista kuuluu itse asiassa Ranskalle, Saksalle tai Belgialle.”

Luxemburgilla meni vielä heinäkuun alussa niin lupaavasti, että hallituksen verkkosivustolla lainattiin ylpeänä ulkomaalaislehtien arvioita Luxemburgin tavasta hoitaa epidemiaa.

”Miksi ulkomainen media kutsuu Luxemburgia koronaviruksen tehokkaan hallinnan laboratorioksi?” Luxembourg Trade and Investment -sivusto kysyi.