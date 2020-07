Viime viikolla pääsin tekemään jotain, mitä en uskonut tekeväni koko loppuvuonna: matkustin lentokoneella ulkomaille. Kyse oli juttukeikasta ensimmäisten suomalaisten pakettimatkailijoiden kanssa Kreetalle.

Lentomatka lienee toistaiseksi ainoa tilanne Suomessa, jossa taviksen on pakko käyttää kasvomaskia. Lomalennon perusteella yhtään laajempi maskipakko voisi olla suomalaisille kova pala.

Huomasin ensimmäisen nenänsäpaljastajan pian koneen nousun jälkeen. Ja kohta toisen ja kolmannen ja neljännen. Nenänsäpaljastajat eivät malttaneet pitää maskia nenän päällä, vaan he laskivat sen sierainten alle.

En ole epidemiologi, mutta uskoakseni sille on syynsä, miksi maskin virallinen nimi on suu-nenä­suojus eikä pelkkä suusuojus.

Neljän tunnin lennon aikana näin useita nenänsäpaljastajia. Heille lentohenkilökunta kävi nopeasti huomauttamassa maskin oikeaoppisesta käytöstä – osalle useita kertoja lennon aikana.

Maskin sai riisua lennolla vain syömistä ja juomista varten. Valitettavasti osalle tämä oli tekosyy riisua maski pitkäksi ajaksi, kunhan vain tilasi juotavaa, jota sopi hörppiä harvakseltaan. Tästäkin lentohenkilökunta joutui sanomaan.

Onneksi suurin osa matkustajista käytti maskia säntillisesti. Hyöty kuitenkin perustuu siihen, että kaikki käyttävät maskia. Yleisimmät maskit eli kankaiset ja kirurgiset eivät suojaa itseä vaan muita saamasta pisaratartuntaa.

Ongelma vaikutti koskevan erityisesti kaltaisiani rillipäitä. Tiedän tuskan: maskin kautta hengittäminen voi huurruttaa linssit. Ongelmaan on ratkaisu, sillä huurtuminen vähenee, kun maskin nostaa reilusti nenän ylle ja asettaa lasit sen päälle. Myynnissä on myös maskeja, joissa nenän kohdalla on rautalanka. Se painaa yläreunaa nenää vasten ja auttaa huurtumiseen.

Hallitus ja moni asiantuntija on kuukausia hokenut, ettei Suomeen tarvita maskipakkoa. Siksi voi olla vaikea ymmärtää, etteivät maskit ole hyödyttömiä. Päinvastoin, maskia suositellaan käyttämään lentokoneen kaltaisissa paikoissa, joissa turvavälit ovat mahdottomia.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Kreikan-edustaja muistutti haastattelussani, että liikkumisen rajoittaminen on viimeinen keino, jolla viruksen leviämistä hidastetaan ja ostetaan aikaa testauksen, jäljittämisen ja hoidon parantamiseen. Nyt nämä on saatu monissa maissa hyvälle tasolle, ja tartuntatilanne on pitkälti parempi kuin keväällä.

Liikkumista ei voi demokratioissa rajoittaa loputtomasti. Seuraavaksi on totuttava maailmaan, jossa matkustaminen on sallittua pandemiasta huolimatta. Siinä tilanteessa myös meidän suomalaisten on opittava käyttämään maskia.

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.