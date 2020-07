Chicagossa Yhdysvalloissa poistettiin perjantaina väliaikaisesti kaksi Kristoffer Kolumbusta esittävää patsasta. Samalla kaupunki ilmoitti käyvänsä läpi kaikki kaupungin monumentit ja pohtivansa niiden merkitystä.

Rasismia vastaan kampanjoiva Black Lives Matter -liike on vaatinut Kolumbuksen sankarina esittävien patsaiden poistamista ympäri Yhdysvaltoja.

Lue lisää: Mielenosoittajat vaativat Kolumbuksen patsaita poistettaviksi Yhdysvalloissa – Rasismia vastustavat protestit herättivät keskustelun, ketkä historialliset henkilöt ovat patsaan arvoisia

Perjantaina poistetuista patsaista toinen sijaitsi Chicagon Little Italy -asuinalueella ja toinen Grant Park -puistossa lähellä kaupungin keskustaa. Mielenosoittajat yrittivät viikko sitten kaataa Grant Parkin Kolumbus-patsaan, mistä seurasi yhteenotto poliisin ja mielenosoittajien välillä.

Chicagon pormestari Lori Lightfootin tiedotteen mukaan patsaiden poistamisen taustalla on pyrkimys lisätä yleistä turvallisuutta ja tarjota tilaisuus julkiselle keskustelulle kaupungin symboleista.

”Tämä on vastaus mielenosoituksiin, jotka ovat vaarallisia mielenosittajille, poliiseille ja yksittäisille ihmisille, jotka yrittävät omin keinoin kaataa patsaita.”

Ristiriitaisia historiallisia henkilöitä esittävät patsaat nousivat keskustelunaiheeksi ympäri maailmaa toukokuun lopulla, kun poliisi aiheutti tummaihoisen George Floydin kuoleman pidätystilanteessa Yhdysvaltojen Minneapolisissa.

Chicagon turvallisuus oli tapetilla myös torstaina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi lähettävänsä kaupunkiin liittovaltion joukkoja valvomaan kaupungin turvallisuutta.

Pormestari Lightfoot otti torstaina omassa tiedotustilaisuudessaan voimakkaasti kantaa Trumpin suunnitelmiin.

”Emme tarvitse liittovaltion joukkoja. Emme tarvitse nimettömiä salaisia agentteja, jotka kiertelevät Chicagon katuja ja ottavat kiinni asukkaita loukaten heidän perustuslaillisia oikeuksiaan”, Lightfoot painotti viitaten Portlandin kaupungin tilanteeseen.

Liittovaltion joukkojen toiminnasta Portlandin yli 50 päivää jatkuneissa mielenosoituksissa on nostettu syyte liittovaltiota vastaan.

Little Italy -asuinalueella Kolumbuksen patsaan poistaminen on saanut osakseen huomattavasti kriittisemmän vastaanoton. Genovalainen tutkimusmatkailija Kolumbus on alueen amerikanitalialaisille tärkeä symboli.

”Yhteisönä tunnemme itsemme petetyksi” kommentoi Paquale Gianni amerikanitalialisten kuntien liitosta chicagolaisen ABC7 -televisiokanavan haastattelussa.

”Osa perinnöstämme on riistetty meiltä. Nämä patsaat ovat paljon muutakin kuin vain esineitä. Ne edustavat verta, hikeä ja kyyneleitä, joita amerikanitalialaiset ovat vuodattaneet tämän kaupungin hyväksi.”

AFP:n mukaan Kolumbuksen patsaita on tähän mennessä poistettu ainakin Baltimoren, Bostonin ja San Franciscon kaupungeista.

New Yorkin osavaltion italialaistaustainen kuvernööri Andrew Cuomo puolestaan on ilmoittanut, että esimerkiksi New Yorkin keskuspuistossa sijaitsevaa Kolumbuksen patsasta ei tulla poistamaan.

Oikaisu 25.7. kello 16.13: Kristoffer Kolumbus oli genovalainen tutkimusmatkailija, ei geneveläinen, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.