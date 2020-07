Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin leviämisessä koettiin yhden vuorokauden maailmanennätys, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) kertoi perjantaina, että yli 284 000 ihmistä oli saanut 24 tunnin aikana diagnoosin.

Ennätystä kolisteltiin myös edellisenä päivänä yli 280 000 tartunnalla, eikä kyseessä ole tilastopoikkeama.

Koronavirus levisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi jo alkuvuonna, mutta peräti kolmannes eli yli viisi miljoonaa diagnoosia kaikkiaan yli 15 miljoonasta on tehty tämän heinäkuun aikana, kertoo esimerkiksi uutistoimisto Afp.

Virus sai alkunsa Kiinasta, ja tartuntojen painopiste siirtyi sieltä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Koska painopiste on nyt vähitellen siirtymässä myös köyhempiin ja vähemmän testejä tekeviin maihin, todelliset tartuntamäärät ovat todennäköisesti raportoituja suurempia.

Tämä koskee myös kuolleisuutta. Virallisten tilastojen mukaan kuolemia on maailmanlaajuisesti jo noin 640 000, mutta todellisuudessa luvun arvioidaan olevan selvästi korkeampi

Terveystyöntekijä hikoili Ahmedabadissa Intiassa torstaina koronavirustartuntojen lisäännyttyä hälyttävästi.

Tällä viikolla tartuntakäyrät sojottavat ylöspäin esimerkiksi Brasiliassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa, jossa tehtiin lähes päiväkohtainen tartuntaennätys perjantaina 73 400 tartunnalla. Edellinen ennätys on myös heinäkuulta.

Koronaviruspotilaita on Yhdysvaltain sairaaloissa tällä hetkellä lähes 60 000 eli suunnilleen yhtä paljon kuin huhtikuussa.

Texasin tietyillä alueilla potilaspaikkoja ei enää riitä, ja osa potilaista komennetaan kotiin odottamaan kuolemaa, The New York Times raportoi. Lehti huomauttaa, että covid-19-tautiin on kuollut tällä viikolla yli 1 100 yhdysvaltalaista päivässä jo useamman päivän ajan.

Austinissa Texasissa pystytetään lääkintätelttoja sairastuneille, koska sairaaloissa ei ole enää tarpeeksi potilaspaikkoja käytettävissä.

Kaikkiaan covid-19-taudin on saanut maailmassa jo yli 15 miljoonaa ihmistä, joista lähes 620 000 on kuollut. Eniten kuolleita on yli 145 000 uhrin Yhdysvalloissa ja toiseksi eniten ainakin 85 000 kuolinuhrin Brasiliassa.

Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on eniten Belgiassa, mikä johtuu myös maan tavasta merkitä koronavirus monia muita maita herkemmin tilastoihin kuolinsyyksi, jos epäilyyn on vähänkään aihetta.

Kuolleisuus on ollut väkiluvun suhteen ollut erityisen korkeaa myös esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa, Italiassa ja Ruotsissa.

Kuva tarjoilijasta Podgoricassa Montenegrossa otettiin toukokuussa samana päivänä, jolloin valtio julistautui vapaaksi koronaviruksesta. Nyt tartunnat lisääntyvät nopeimmin Euroopassa juuri Montenegrossa.

Tällä viikolla Euroopassa tartuntoja on ollut väkilukuun nähden eniten Montenegrossa, Luxemburgissa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa.

Montenegron kohdalla tämä kertoo avautumisen vaaroista. Vielä toukokuussa valtio katsoi koronaviruksen tukahdutetuksi ja toivotti kesälomaturisteja tervetulleiksi useista, joskaan ei kaikista, viruksen kanssa kamppailevista maista.

Suurista Euroopan maista Ranska on noussut yli tuhannen tartunnan päivävauhtiin. Tilanne pahenee myös esimerkiksi Venäjällä ja parempien viikkojen jälkeen Espanjassakin.

Suomi kuuluu koronaviruksen suhteen tällä hetkellä Euroopan turvallisimpiin maihin yhdessä esimerkiksi Norjan, Viron, Unkarin sekä Vatikaanivaltion ja San Marinon kanssa. Näissä maissa tartuntoja on ollut alle kaksi sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Suomen hallitus pitää suuntaa antavana raja-arvona kahdeksaa tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti 14 päivän aikana. Jos raja-arvo ei ylity, matkustusrajoituksia ei tarvita.

HS kertoi aikaisemmin lauantaina, että Tanskan tartuntamäärä ylittää nyt hallituksen suuntaa antavan raja-arvon niukasti ja Belgian tartuntamäärä ylittää sen jopa kolminkertaisesti, mutta näiden maiden suhteen Suomen hallitus ei ole asettanut matkustusrajoituksia, vaikka niitä lisättiin viimeksi torstaina.

”Belgian kohdalla tilannetta on varmaan päättäjien hyvä tarkastella uudestaan melko nopeasti”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi HS:lle lauantaina.

Hallitus päättää mahdollisista uusista matkustusrajoituksista parin viikon välein ja seuraavan kerran näillä näkymin 10. elokuuta alkavalla viikolla. Jos dramaattisia muutoksia tapahtuu, reagointiin on valmius aikaisemminkin.

”Me emme tule palaamaan vanhaan normaaliin”, Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti lehdistötilaisuudessa torstaina.

Osa varoituksesta koski myös Suomen nykyistä, kansainvälisesti katsoen vakaata tilannetta.

”Vaikka tartuntamäärät olisivat asuinpaikassasi vähäisiä, varotoimia ei pidä unohtaa”, pääjohtaja tähdensi.