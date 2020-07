Tuhansia bulgarialaisia on osallistunut korruptionvastaisiin mielenosoituksiin jo yli kahden viikon ajan useissa eri kaupungeissa pitkin Bulgariaa.

Auringonkukansiemeniä, vessapaperia ja makeisia – niitä heittelemällä bulgarialaiset ovat viime päivinä osoittaneet tyytymättömyyttään maan hallitukseen protesteissa, jotka ovat jatkuneet päivittäin jo yli kaksi viikkoa.

Euroopan unionin köyhintä ja korruptoituneinta maata Bulgariaa koettelee sen suurin poliittinen kriisi sitten vuoden 2013.

Tuhannet mielenosoittajat syyttävät maan keskustaoikeistolaista hallitusta korruptiosta, oikeuden estämisestä ja oligarkkien pillin mukaan tanssimisesta.

Protestoijat eivät edusta minkään yksittäisen puolueen kannattajia, useat lähteet toteavat.

Nuoret mielenosoittajat vaativat hallituksen ja valtakunnansyyttäjän eroa, uusia vaaleja elektronisen äänestysmahdollisuuden kanssa sekä muutoksia perustuslakiin.

”Olen täällä, koska minua hävettää. Häpeän johtajiamme, heidän käytöstään ja ylimielisyyttään. Tämän täytyy muuttua”, mielenosoittaja Anna sanoi Euronewsille keskiviikkona.

Protestoija pitää käsissään kylttiä, jossa maan pääministeri Boiko Borisov on naamioitu pelleksi. Mielenosoittajat vaativat Borisovin eroa, sillä hänen nähdään tukevan oligarkkien valtaa ja korruptiota maassa. Kuva on otettu pääkaupunki Sofiassa maanantaina 20. heinäkuuta.

Protestit saivat alkunsa rannalta.

Heinäkuun alussa oppositiopoliitikko Hristo Ivanov ja kaksi muuta henkilöä yrittivät rantautua valtion omistamalle kiviselle rannalle Mustanmeren rannikolla.

Rannalla oli kuitenkin vastassa lukuisia siviiliasuisia turvallisuusjoukkojen jäseniä, jotka ajoivat Ivanovin kumppaneineen takaisin veteen.

Ivanov kuvasi kaiken ja lähetti sen suorana Facebookiin.

Tapaus on ongelmallinen, sillä kaikkien ranta-alueiden Bulgariassa pitäisi olla yleisessä käytössä.

Tämä rantakaistale oli kuitenkin lähellä Bulgariassa merkittävää valtaa käyttävän liikemiehen kesäpaikkaa.

Ivanovin tempauksen tarkoituksena oli osoittaa, kuinka vaikutusvaltainen politiikko ja liikemies Ahmed Dogan on vallannut julkisen rannan omaan käyttöönsä, ja saa siihen vieläpä turvallisuusjoukkojen tuen.

Dogan johti keskustalaista Oikeuksien ja vapauksien liike -puoluetta yli 20 vuotta. Puolueen kannattajat ovat pääosin vähemmistöä edustavia etnisiä turkkilaisia.

Doganin puolue on vain satunnaisesti piipahtanut osana hallitusta, mutta ilman virallista mandaattiakin Doganin vaikutusvalta Bulgariassa on merkittävää.

Dogan on myös läheisesti kytköksissä maan pahamaineiseen mediamoguliin ja poliitikkoon Delyan Peevskiin.

Rannan omiminen turvallisuusjoukkojen avulla oli bulgarialaisille viimeinen pisara. Se tulkittiin konkreettiseksi esimerkiksi siitä, miten valtion rakenteet on valjastettu tukemaan oligarkkien valtaa maassa.

”Me halusimme paljastaa, että koko valtio palvelee Doganin intressejä”, Ivanov sanoo The New York Timesin haastattelussa.

Oligarkki ja poliitikko Ahmed Dogan kuvattuna vuonna 2005.

Kaksi päivää myöhemmin raskaasti aseistautuneet poliisit tekivät ratsian maan presidentin Rumen Radevin toimistoon.

Presidentin asema Bulgariassa on lähinnä seremoniallinen, mutta Radev tunnetaan hallituksen ankarana arvostelijana.

Radev oli kritisoinut edellisenä päivänä myös Doganin rantaselkkausta, ja vaatinut syyttäjää tutkimaan tapausta. Samalla Radev totesi, että Doganin ja Peevskin ei pitäisi käyttää maan turvallisuusjoukkoja henkilökohtaisina vartijoinaan.

Radev vastusti viime vuonna valtakunnansyyttäjä Ivan Geshevin nimitystä, sillä hän arveli Geshevin suojelevan korkeassa asemassa olevia korruptiosyytteiltä.

Bulgarian presidentti Rumen Radev tapasi mielenosoittajia torstaina 23. heinäkuuta maan pääkaupungissa Sofiassa.

Poliisi otti ratsiassa kiinni presidentin oikeudellisen sihteerin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen neuvonantajan ja vei heidät kuulusteltaviksi.

Syyttäjän mukaan ratsia liittyi valta-aseman väärinkäyttöön ja valtion salaisuuksien paljastamiseen liittyvään tutkintaan.

Presidentin tukijat kuitenkin epäilevät, että ratsian tarkoituksena oli näpäyttää presidenttiä ja häiritä maan poliittiseen eliittiin ja oligarkkeihin kohdistuvia korruptiotutkimuksia.

Presidentti Radev puhui ratsian jälkeen hänen toimistonsa eteen kokoontuneille tukimielenosoittajille.

Radev kiitti mielenosoittajia paikalle saapumisesta ja totesi näkevänsä joukossa protestoijia poliittisen kirjon kaikilta laidoilta.

”Bulgarian mafia on onnistunut mahdottomassa: rehellisten ihmisten yhdistämisessä sitä vastaan”, Radev sanoi Radio Free Europen mukaan.

”On meidän kaikkien vastuulla karkottaa mafia toimeenpanovallasta ja tuomiovallasta.”

Bulgarian protestien iskulauseeksi on muodostunut ”ostavka”, eli ”eroaminen”.

Näiden tapahtumien seurauksena tuhansia mielenosoittajia on parin viikon ajan kokoontunut vastustamaan pääministeri Boiko Borisovin johtamaa hallitusta.

Tiistaina 21. heinäkuuta parlamentissa äänestettiin opposition aloitteesta epäluottamuslauseesta hallitusta vastaan. Hallitus selvisi äänestyksestä äänin 124–102.

Kyse oli jo viidennestä epäluottamuslauseesta, josta hallitus on selvinnyt vuoden 2017 jälkeen.

Epäluottamuslauseäänestyksen aikana Sofiassa sijaitsevan parlamenttitalon eteen oli kokoontunut satoja ihmisiä, jotka kutsuivat hallitusta ”mafiaksi” ja vaativat hallituksen eroa.

Mielenosoittajat kerääntyivät parlamenttitalon eteen heinäkuun 21. päivänä, kun parlamentissa äänestettiin epäluottamuslauseesta hallitusta vastaan.

Pääministeri Borisov on jo kolmatta kertaa Bulgarian nokkamiehenä. Hän on johtanut maata yhteensä noin kymmenen vuoden ajan.

Viime aikoina hän ei ole esiintynyt järin mairittelevassa valossa. Hänestä on levitetty kuvia, joissa hän väitetysti nukkuu puolialasti käsiaseen vieressä. Toisessa kuvassa on Borisovin yöpöytä, joka on täynnä seteleitä ja kultaharkkoja.

Borisov on sanonut, että kuvissa näkyvä huone on hänen, mutta että kuvat ovat muuten manipuloituja.

Alkuvuodesta espanjalainen sanomalehti julkaisi artikkelin, jossa väitettiin Borisovin ja muiden bulgarialaisten virkamiesten kytkeytyvän rahanpesuun Barcelonassa, kertoo The Balkan Insight.

Borisov on kiistänyt syytökset.

Bulgarian mielenosoituksiin on osallistunut protestoijia poliittisen kentän kaikilta osa-alueilta. Vaatimuksia korruption kitkemisestä esitetään niin vasemmistolaisesta kuin keskustaoikeistolaisestakin leiristä.

Mielenosoittajia lepytelläkseen maanantaisesta epäluottamuslauseesta selvinnyt Borisov antoi torstaina kenkää useille ministereille ja järjesteli hallituksensa uudestaan.

Radio Bulgarian mukaan oligarkit Dogan ja Peevski luopuivat tällä viikolla turvallisuuspalvelujen joukkojen käyttämisestä vartijoina.

Mielenosoittajat ovat kuitenkin ilmaisseet jo aiemmin, että pelkkä ministerikierrätys ei riitä. Borisovin ja syyttäjä Geshevin on siirryttävä syrjään.

Borisov on kieltäytynyt eroamasta ja sanonut jatkavansa pääministerinä aina ensi maaliskuussa käytäviin vaaleihin asti.

Protestit jatkuvat, kunnes vaatimuksiin vastataan, mielenosoittajat sanovat.