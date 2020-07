Kuvakooste

George Floydin kuolemasta käynnistyneet mielenosoitukset Yhdysvalloissa ovat jatkuneet toukokuusta saakka ja levinneet eri puolille maata. Portlandista on tullut protestien keskus.

Jälleen viime yönä tuhannet ihmiset Portlandissa, Oregonin osavaltiossa kerääntyivät osoittamaan mieltään. Näin on jatkunut lähes kaksi kuukautta.

Mielenosoitusten aalto Yhdysvalloissa käynnistyi toukokuussa, kun tummaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin väkivallan vuoksi. Mielenosoituksia on ollut ympäri maata, ja viime yönä protestejä oli esimerkiksi Portlandissa sekä Seattlessa Washingtonissa.

Portlandissa laajat mielenosoitukset ovat kestäneet lähes 60 päivää. Mielenosoittajat ovat kokoontuneet öisin kaduille vastustamaan poliisin väkivaltaisuuksia ja rasismia. Mielenosoittajia on ollut tuhansia.

Mielenosoitukset eivät ole sujuneet kaikin puolin rauhallisesti. Paikalliset ovat kokeneet, että ongelmia ovat aiheuttaneet etenkin kaupunkiin määrätyt liittovaltion joukot.

Mielenosoittajat ovat heittäneet esimerkiksi vesipulloja ja ilotulitteita, mihin liittovaltion valtion joukot ovat vastanneet ampumalla kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia kohti.

Liittovaltion poliisi kiipesi suoja-aidan päälle ampuakseen mielenosoittajia ei-kuollettavilla luodeilla lauantaina.

Lauantaina uutiskanava CNN kertoi, että mielenosoittajien ja Portlandin oikeustalon väliin on rakennettu metalliaita. Sadat ihmiset ovat yrittäneet kaataa sitä tai tehdä siihen aukkoja erilaisten työkalujen avulla.

Väkijoukossa ihmiset olivat varustautuneet muun muassa kaasunaamareilla, kilvillä ja ilotulitteilla.

Yhteenottoja oikeustalon läheisyydessä Portlandissa lauantaina.

Liittovaltion joukot ampuvat mielenosoittajia ei-kuolettavilla ammuksilla lauantain ja sunnuntaina välisenä yönä Portlandissa.

Liittovaltion poliiseja Mark O. Hatfield -oikeustaloa ympäröivän aidan sisäpuolella Portlandissa.

Paikalla olleet mielenosoittajat ovat nähneet kyynelkaasua käytettävän mielenosoittajiin, jotka ovat CNN:n mukaan kulkeneet rauhallisesti heilutellen puhelintensa taskulamppuja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyynelkaasua ovat käyttäneet liittovaltion joukot ja poliisit.

Mielenosoittajia oikeustalon edustalla Portlandissa perjantaina.

Rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavia mielenosoittajia Portlandin oikeustalolla 24. heinäkuuta.

AFP kertoo, että perjantaina mielenosoitus alkoi rauhallisena. Mielenosoittajat soittivat musiikkia, tanssivat, puhalsivat saippuakuplia ja ampuivat ilotulitteita.

Mielenosoitus päättyi kuitenkin tilanteen kärjistymiseen poliisien ja mielenosoittajien välillä, kuten myös monet muut aiemmat kaupungin mielenosoitukset.

Liittovaltion joukot raahasivat kiinniotettua mielenosoittajaa perjantaina 24. heinäkuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi liittovaltion joukot Portlandiin heinäkuussa. Joukkojen oli tarkoitus palauttaa kaupunkiin rauha.

Portlandin pormestari Ted Wheeler on vedonnut Valkoiseen taloon ja pyytänyt presidenttiä vetämään joukot pois.

”Heidän läsnäolonsa täällä lisää väkivaltaa ja ilkivaltaa”, sanoi Wheeler.

Liittovaltion tahojen on kerrottu muun muassa ajavan tunnuksettomilla autoilla ja kaappaavan mielenosoittajia kaduilta.

Liitovaltion joukot ampuvat mielenosoittojia kyynelkaasulla lopettaakseen mielenositukset väkivaltaisesti.

Liittovaltion joukkoja ja poliiseja aamuvarhaisella Portlandissa 24. heinäkuuta.

Oregonin osavaltion oikeusministeri Ellen Rosenblum haki liittovaltion viranomaisille lähestymiskieltoa mielenosoittajia kohtaan, mutta muun muassa uutistoimisto Bloombergin mukaan piirioikeuden tuomari linjasi perjantaina, että osavaltion perusteet asiassa olivat riittämättömiä.

Myös Rosenblum on kertonut joukkojen pidättäneen mielenosoittajia laittomasti kaappaamalla heitä tunnuksettomiin autoihin. Jos lähestymiskielto olisi toteutunut, joukot eivät olisi voineet tehdä enempää pidätyksiä.

Rauhanmerkki liekeissä 18. kesäkuuta.

Liittovaltion joukot ampuvat mielenosoittajia kyynelkaasulla, mikä tekee kaasunaamarin käytöstä välttämätöntä.

Uutistoimisto AFP haastatteli Portlandin mielenosoittajia perjantaina.

”En pidä siitä, mitä täällä tapahtuu, mitä Trump tekee”, sanoi Mike Shikany, 55.

Portlandissa asuva eläkeläinen Jean Mullen, 74, sanoi, että ilman painetta mikään ei muutu.

”On aika tulla jälleen siksi maaksi, joka me olemme aina kehuskelleet olevamme. Enää emme voi kehuskella millään. Me ole ensimmäisiä missään ja on hirveää, hirveää nähdä tällaista elämäni loppupuolella”, sanoi Mullen.

Mielenosoituksiin osallistunut Mark Pettibone, 29, on aikaisemmin kuvaillut liittovaltion joukkojen tekemiä kaappauksia.

Hänen mukaansa eräänä yönä neljä maastoväreihin pukeutunutta henkilöä hyppäsi ulos tunnuksettomasta ajoneuvosta. Heillä ei Pettibonen mukaan ollut mitään merkkejä, joista heidät olisi voinut tunnistaa.

”Yksi viranomaisista sanoi, että kaikki on ok, kaikki on ok, tarttui minuun ja heitti minut pakettiautoon”, Pettibone kertoi yhdysvaltalaislehti The New York Timesille.

”Yksi veti piponi silmilleni, jotta en näkisi mitään.”

Mielenosoittaja johti 18. päivän protestia megafonin avulla.

Meneillään on vielä ainakin yksi liittovaltion joukkojen toimintaan liittyvä oikeusjuttu.

Kansalaisoikeusjärjestö ACLU on haastanut oikeuteen sekä liittovaltion että Portlandin kaupungin. Kyse on vapaaehtoisten ensiavun tarjoajien kohtelusta mielenosoituksissa.

Mielenosoittajat kannattelivat ”ei sotaa mutta luokkasotaa” -kylttiä Portlandissa 22. heinäkuuta.

Trump on puoltanut pontevasti joukkojen läsnäoloa. Hän on esimerkiksi pyrkinyt luomaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka yrittää tuhota Yhdysvallat.

Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista ja tarpeellista kaupungin rauhoittamisen kannalta.

Ainakin 60 mielenosoittajaa on pidätetty, kertoo The New York Times.