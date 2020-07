1950-luvulla ihmiskunta halusi tehdä mahdottomasta mahdollista.

Elettiin aikaa, jolloin ensimmäiset satelliitit oli laukaistu. Banaanikärpäset, hiiret, koirat ja apinat olivat jo käyneet avaruudessa.

Seuraavaksi Yhdysvallat halusi lähettää Maata kiertävälle radalle ihmisen ja palauttaa lentäjän sekä aluksen turvallisesti maahan.

Mutta oli ongelma.

Ihminen ei ollut käynyt avaruudessa. Kenelläkään ei ollut käsitystä, millaista rasitusta ihmiskehon tulisi kestää siellä.

Ratkaisua ongelmaan alkoi kehitellä joukko Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkijoita, joiden johdossa ilmailulääketieteeseen erikoistunut lääkäri tohtori William Randolph Lovelace II.

William Randolph Lovelace

Hän kehitti ensimmäiset fyysistä ja psyykkistä kuntoa mittaavat testit, joiden avulla arvioitiin ihmisen soveltuvuutta avaruuslennolle ja valittiin ensimmäiset amerikkalaiset, jotka lentäisivät avaruuteen.

Myös Lovelace itse oli mukana seulomassa ehdokkaita, ja hän esitti vallankumouksellisen ajatuksen Nasalle.

Ensimmäinen astronautti voisi olla nainen.

1950-luvulla se ei tullut kuuloonkaan. Elettiinhän Yhdysvalloissa perinteisten sukupuoliroolien aikaa.

Nasan mielestä ensimmäisen astronautin piti olla mies.

Seurasi tapahtumasarja, joka olisi voinut kääntää tuntemamme historian päälaelleen.

Lovelace arveli, että naiset saattaisivat pärjätä avaruudessa jopa paremmin kuin miehet.

Naiset olivat pienikokoisempia kuin miehet, heidän olisi siis helpompi matkustaa ahtaissa avaruusaluksissa.

Lisäksi naiset olivat kevyempiä, ja raketin laukaiseminen kevyemmällä lastilla merkitsi vähemmän käyttöpolttoainetta ja happea.

1950-luvulla ei ollut tiedossa, kuinka painottomuus vaikuttaa ihmisen sydän- ja verisuonielimistöön, mutta tilastodatasta tiedettiin, että naiset saivat miehiä harvemmin sydänkohtauksia.

Myös naisten lisääntymisjärjestelmän uskottiin kestävän paremmin avaruussäteilyä kuin miesten.

Lopuksi 1950-luvulla julkaistiin kansainvälisiä psykologisia tutkimuksia, jotka tukivat näkemyksiä, että naiset kestivät miehiä paremmin ahtaissa tiloissa ja sietivät pidempää eristäytyneisyyttä.

Lovelacen näkemyksen mukaan naisten lähettäminen avaruuteen oli siis käytännöllistä.

Lisäksi Lovelace oli vakuuttunut siitä, että avaruusmatkailun kehittyessä naiset joka tapauksessa lentäisivät avaruuteen, pitihän tulevaisuuden avaruustutkimuslaitoksilla olla hoitajia, sihteereitä, avustajia ja puhelinvaihteenhoitajia.

Yhdeksäs huhtikuuta 1959 yleisölle esiteltiin Mercury-ohjelman seitsemikkö.

Kaikki miehistön jäsenet olivat miehiä.

Mercury-projektin seitsemikköön kuulunut astronautti John Glenn kiipesi Mercury-Atlas 6 -ohjelman avaruuskapseliin, joka laukaistiin Maata kiertävälle radalle helmikuussa 1962.

Samana vuonna Moskovassa pidetyssä avaruustutkijoiden kokouksessa Lovelace ja ilmavoimien prikaatikenraali Donald Flickinger kuulivat, että Neuvostoliitto suunnitteli naiskosmonautin lähettämistä avaruuteen.

Lovelace ja Flickinger alkoivat kehittää naisten avaruusohjelmaa Yhdysvalloissa.

Tarkoituksena oli laajentaa Lovelacen kehittelemät testit naislentäjille.

Sattumalta syyskuussa 1959 ilmavoimien yhdistyksen kokouksessa Lovelace ja Flickinger tutustuivat lentäjä Geraldyn ”Jerrie” Cobbiin.

Lovelace ja Flickinger pyysivät Cobbia osallistumaan testeihin, ja tämä suostui.

Juuri ennen testien aloittamista joulukuussa 1959 Cobb sai kuitenkin Flickingeriltä kirjeen, jossa tämä kertoi, että ilmailun tutkimus- ja kehittämiskeskus oli vetänyt pois rahoituksen, jolla naisten avaruusohjelmaa tuettiin.

Syynä oli naislentäjien ympärillä ollut julkisuus.

Amerikkalainen Look-aikakauslehti oli juuri julkaissut artikkelin kuuluisasta naislentäjästä Betty Skeltonista, joka kokeili astronauttitestejä. Projekti oli suunniteltu yhteistyössä Nasan kanssa yleisön huomion saamiseksi.

Myös toinen naislentäjä Ruth Nichols oli suorittanut syksyllä joitain testejä Yhdysvaltain ilmavoimien Ohion osavaltiossa sijaitsevassa ilmailukeskuksessa, ja tiedot siitä olivat vuotaneet julkisuuteen.

Ilmavoimien virkamiehet hermostuivat artikkeleista syntyneestä vaikutelmasta, että ilmavoimat oli kiinnostunut naispuolisten lentäjien edistämisestä, vaikka niin ei tosiasiassa ollut.

Yleisön mahdollisen negatiivisen reaktion vuoksi ilmavoimat veti pois rahoituksen naisten avaruusohjelmasta.

Flickinger ei kuitenkaan luopunut ohjelmasta. Vuoden 1959 lopussa hän kirjoitti Lovelacelle ja pyysi tämän ottamaan projektin yksityisen säätiönsä piiriin.

Lovelace suostui ja antoi ohjelmalle nimen Nainen avaruudessa.

Koska Lovelacen projekti oli yksityinen eikä se toiminut Nasan piirissä, ei ollut mahdollista, että naiset pääsisivät osaksi tai edes ehdokkaiksi Nasan avaruusohjelmiin.

Lovelace kuitenkin alkoi testata naisia tieteellisestä kiinnostuksesta.

Vuonna 1960 Cobb pääsi viimein suorittamaan Lovelacen testit. Hän läpäisi ne erittäin korkein pistein. Itseasiassa Cobb suoriutui fyysisissä ja psykologisissa testeissä niin hyvin, että hän kuului kahden parhaan prosentin joukkoon kaikista kokeet suorittaneista naisista ja miehistä.

Samana vuonna Ruotsissa pidetyssä konferenssissa Lovelace kertoi Cobbin menestyksestä.

”Voimme sanoa, että naispuolisilta lentäjiltä löytyy tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat jopa parempia kuin heidän miespuolisilla kollegoillaan,” hän oli sanonut.

Juttu nousi otsikkoihin.

Julkisuuden aallon harjalla Lovelace alkoi kutsua lisää naislentäjiä testeihin.

Kuuluisa lentäjä, liikenainen ja Lovelacen vanha ystävä Jacqueline Cochran liittyi projektiin ja myöhemmin alkoi rahoittaa naisten astronauttitestejä.

Vuodessa 19 naista oli osallistunut Lovelacen testeihin.

Kaikki Lovelacen testeihin osallistuneet naiset olivat ammattilentäjiä. Suurin osa heistä rekrytoitiin naispilottijärjestön kautta, mutta oli myös niitä, jotka lukivat niistä sanomalehdistä ja ilmoittautuivat vapaaehtoiseksi.

Vanhin testeihin osallistunut oli 41-vuotias kahdeksan lapsen äiti Janey Hart. Nuorin oli 23-vuotias lento-ohjaaja Wally Funk.

Yhdysvaltain avaruushallinnon verkkosivu kuvailee Nainen avaruudessa -ohjelmaa lyhytikäiseksi, yksityisrahoitteiseksi projektiksi, jolla testattiin naislentäjiä ja sitä, sopisivatko he astronauteiksi.

Mutta todellisuudessa se oli paljon muuta.

Lovelacen testeihin osallistuneet naiset on sittemmin tunnustettu tienraivaajaksi, joiden ansiosta myöhemmin naiset tunnustettiin tasaveroisiksi astronauteiksi miesten rinnalla.

Ohjelma loi Yhdysvalloissa puitteet sille, että vuosia myöhemmin naiset pääsivät avaruuteen.

Lovelacen testeihin vaatimukset olivat kovat. Mercury-7 -avaruusohjelman yhteydessä Nasa vaati, että hakijan piti olla suihkukoneen lentäjä ja hänellä piti olla ilmavoimien sotilaskoneen koelentäjän tutkinto.

Hakijalla piti olla vähintään 1 500 tunnin lentokokemus.

Ehdokkaan tuli olla alle 40-vuotias, enintään 180 senttimetriä pitkiä ja erinomaisessa fyysisessä kunnossa.

Lovelacen kriteerit naisille olivat yhtä tiukat kuin miehille. Ainoana erona oli se, että tutkintoa ei vaadittu, koska naiset eivät yksinkertaisesti voineet opiskella sotilaskoneen koelentäjän tutkintoa 1960-luvulla.

Lovelace ei myöskään sallinut helpotuksia naisille. Jo pelkkä aikataulu oli kestävyystesti itsessään, ja naiset ja miehet testattiin samalla tahdilla.

Kaikkiaan erilaisia kokeita oli yhteensä 87 ja ne suoritettiin viikon aikana.

Ehdokkaat esimerkiksi nielivät kumiputkia, jotta tutkijat saisivat näytteitä mahahapoista.

He polkivat hapenottokykyä mittaavaa painotettua kuntopyörää. Kokelaiden käsivarren hermorefleksejä mitattiin sähköiskuilla kyynärvarteen. Testattavien korviin kaadettiin jäävettä huimauksen aikaansaamiseksi, jotta lääkärit voisivat mitata, kuinka nopeasti kandidaatit palautuivat siitä.

Ehdokkaita kiinnitettiin kallistuspöytään heidän verenkiertonsa testaamiseksi.

Jos ehdokas läpäisi lääkärintarkastuksen ja fyysiset kokeet, hän pääsi vaiheeseen, jossa simuloitiin avaruuslennon aikana ihmisruumiin kokemaa fysiologista stressiä.

Näissä testeissä selvitettiin muun muassa, miten ihmiskeho reagoi äärimmäisissä g-voimissa.

Kolmen akselin ympäri pyörivä testilaite simuloi avaruuskapselin nopeita pyörimisliikkeitä.

Astronauttiehdokkaat kiinnitettiin valjailla kiinni kolmen akselin sisällä olevaan penkkiin. Akselit ja testattava alkoivat pyöriä eri suuntiin jopa 30 kierrosta minuutissa simuloiden pyörimisliikkeitä, joita astronautti voisi kokea avaruudessa.

Viimeiseksi kokelaille tehtiin vielä psykologiset kokeet.

Kaikkiaan 19 naisesta 13 läpäisi kokeet, kun taas 32 kokeeseen osallistuneesta miehestä kokeet läpäisi vain 18. Naisista siis 68 prosenttia ja miehistä 56 prosenttia läpäisi testit.

Tästä huolimatta naisten testituloksista ei ole juurikaan julkaistua tietoa. Eräässä vuonna 1964 julkaistussa raportissa viitataan testit suorittaneisiin naisin, mutta siinä ei ole esitelty dataa, vaan kommentteja naisten soveltuvuudesta astronauteiksi. Raportin data painottuu siihen, kuinka kuukautiskiero voi mahdollisesti vaikuttaa suorituskykyyn avaruuslennon aikana.

Mercury 13-ryhmään kuuluneet Gene Nora Jessen (vas.), Wally Funk, Jerrie Cobb, Jerri Truhill, Sarah Rutley, Myrtle Cagle ja Bernice Steadman kuvattiin Discovery-avaruussukkulan laukaisupaikan lähistöllä vuonna 1995.

Vallitseva kulttuuri 1950-luvulla ei tukenut naisten avaruuslentämistä.

Vielä toisen maailmansodan aikaan Yhdysvalloissa yli tuhat naista koulutettiin suihkukoneiden lentäjiksi, jotta miehet vapautuisivat taistelutehtäviin rintamalla.

Niinpä vuoteen 1944 asti naiset lensivät lentoja kotimaassaan ja rahtilentoja sotilaskoneilla, kunnes miehet palasivat rintamalta ja naiset joutuivat palauttamaan mieslentäjille heidän työpaikkansa.

Toisen maailmansodan päätyttyä naiset eivät enää voineet opiskella sotakoneiden lentäjiksi. Tuolloin Yhdysvalloissa vallitsi myös taantunut ilmapiiri. Naisen rooli nähtiin miestään palvelevana kotirouvana.

1960-luvulla Yhdysvalloissa vain 25 prosenttia naisista kävi töissä kodin ulkopuolella, eivätkä naiset voineet palvella armeijassa.

Lisäksi nainen tarvitsi miehensä luvan ottaakseen pankkilainan tai ostaakseen kiinteistöjä, joskus jopa suuria taloushankintoja tehdessä.

Osa Lovelacen testeihin kutsutuista naisista joutui jättämään testit kesken työ- ja perhetilanteen vuoksi.

Jotkut naisista kuitenkin kapinoivat vallitsevia normeja vastaan. Rhea Hurl ja Wally Funk olivat niin omistautuneita unelmalleen avaruuslennosta, että he irtisanoutuivat palkkatyöstään osallistuakseen Lovelacen kokeisiin.

Myöskään instituutiot eivät olleet halukkaita edistämään naisastronauttien asiaa.

Yksi Lovelacen testeistä oli lentosimulaatio, joka suoritettiin Wright-Pattersonin ilmavoimien tukikohdassa. Cobb anoi henkilökohtaisesti lupaa lentosimulaation suorittamiseen, mutta hänen hakemuksensa hylättiin.

Hän sai kuitenkin suorittaa lentosimulaation koulutuslaitoksessa Pensacolassa, Floridassa.

Muutaman päivän kuluttua siitä kun Cobb oli läpäissyt testit, kun muiden naisten oli määrä saapua Floridaan, naiset saivat sähkeitä testien lopettamisesta Pensacolassa.

Perusteluna oli, että ilman Nasan virallista pyyntöä armeija ei voinut sallia sen välineistön käyttöä yksityisessä projektissa.

Avaruusjärjestö tuli vastaan ja antoi Cobbin suorittaa g-voimasimulaation Mastiff-gyroskoopissaan Lewisin tutkimuskeskuksessa Ohiossa.

Cobb, joka läpäisi ohjelman kaikki vaiheet ja kuului parhaimmistoon, olisi muodollisesti ollut pätevä astronautti, mutta Nasa ei siltikään hyväksynyt häntä tai ketään testiä läpäisseistä 13 naisesta avaruusohjelmaansa.

Nasan mukaan astronauttien piti olla nimenomaan päteviä mieslentäjiä, ei naisia.

Nasan kommentti astronauttien sukupuolesta ei jäänyt naislentäjiltä huomaamatta.

Cobb lensi Washingtoniin ja kirjoitti virallisen kirjeen presidentti John .F.Kennedylle sekä tapasi varapresidentti Lyndon B. Johnsonin.

17. ja 18. heinäkuuta 1962 Yhdysvaltain kongressissa järjestettiin julkinen kuuleminen, jossa käsiteltiin sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.

Nasan edustaja George Low ja astronautit John Glenn ja Scott Karpetener vetosivat kuulemisissa siihen, että Nasalla ei ollut kriteereitä naisastronauttien värväämiselle.

Nasa myös vetosi siihen, että ei riittänyt, että ehdokas oli lentokoneen koelentäjä, vaan ehdokkaalla piti olla sotilaslentokoneen koelentäjän tutkinto Yhdysvaltain ilmavoimista.

Vuonna 1962 naiset eivät saaneet opiskella Yhdysvaltain ilmavoimien oppilaitoksissa, joten yksikään amerikkalainen nainen ei olisi voinut täyttää tätä vaatimusta.

Astronautti John Glenn kuitenkin myönsi päässeensä Mercury-ohjelmaan ilman vaadittavaa tutkintoa.

Lovelacen testit suorittaneet 13 naista olivat kokeneita siviilikoelentäjiä, ja monilla oli huomattavasti enemmän lentokokemusta kuin Mercury- ohjelman miehillä. Esimerkiksi Cobb oli testausvaiheessa lentänyt noin 10 000 tuntia, kun taas astronautti John Glenn, jolla oli Mercury-7 -ryhmän miehistön jäsenistä eniten lentokokemusta, oli lentänyt vain 5 100 tuntia.

Nasa vetosi siihen, että miehet olivat lentäneet suihkukoneilla, kun taas naiset olivat hankkineet lentokokemusta hitaammilla potkurikoneilla.

Vaikka jotkut komitean jäsenet suhtautuivat myönteisesti naisten väitteisiin, kuuleminen ei tuottanut tulosta.

Viimeisen naulan arkkuun löi presidentti Kennedyn päätös suunnata kaikki resurssit kuulennolle. Päätös tarkoitti, että ajatus naisten sisällyttämisestä avaruusohjelmiin hylättiin lopullisesti.

Vuonna 1962 Lovelace lopetti Nainen avaruudessa -ohjelman.

16. kesäkuuta 1963 neuvostoliittolainen Valentina Tereškova lensi avaruuteen, ja hänestä tuli ensimmäisenä avaruudessa koskaan käynyt nainen.

Mutta 13:sta Lovelacen testit läpäisseestä naisesta yksikään ei koskaan päässyt avaruuteen.

Maailman ensimmäinen nainen avaruudessa oli neuvostoliittolainen Valentina Tereškova, joka lähti kolmipäiväiselle lennolleen kesäkuussa 1963. Kuvassa hän harjoittelee simuloidulla lennolla syömistä avaruudessa.

Kuitenkin vain vuosi kongressin kuulemisen jälkeen amerikkalaisessa yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia, jotka vaikuttivat myöhemmin siihen, että amerikkalaiset naiset otettiin mukaan avaruusohjelmiin.

13 naisen periksiantamattomuus vaikutti siihen, että naiset tunnustettiin myöhemmin tasaveroisiksi astronauteiksi miesten kanssa. Testit läpäisseet naislentäjät näyttivät, että naiset voivat selviytyä myös miehisiksi mielletyissä osa-alueissa, jotka vaativat äärimmäistä fyysistä ja psyykkistä kyvykkyyttä. Myös ensi kertaa historiassa farmasiayhtiöt alkoivat nähdä naiset vakavasti otettavina tutkimuskohteina.

Naisten historian näkökulmasta 1960-luvun tapahtumat voidaan nähdä käänteentekevinä. Historiallisesti naisten on ollut vaikea saada tunnustusta poliittisessa, kulttuurisessa tai sosiaalisessa elämässä.

Vuonna 1963 kongressi hyväksyi Equal Pay Act -lain, joka kielsi työnantajia maksamasta naisille vähemmän palkkaa kuin miehelle samasta työstä.

Samana vuonna Betty Friedan julkaisi vaikutusvaltaisen kirjan The Feminine Mystique, jossa kyseenalaistettiin tuolloin vallinneet kulttuuriset sukupuoliroolit.

Vuoteen 1964 mennessä Yhdysvalloissa hyväksyttiin kansalaisoikeuslaki, joka kielsi rodun ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän työssä.

Koko 1960- luvun Cobb ja Cochran puhuivat naisastronauttien puolesta, ja 1970-luvulla Nasa alkoi viimein värvätä naisastronautteja avaruusohjelmiin.

Sally Ride oli ensimmäinen yhdysvaltalaisnainen avaruudessa. Hän teki lentonsa vuonna 1983.

Amerikkalaiset lähettivät ensimmäisen naisastronauttinsa Sally Riden avaruuteen vuonna 1983. Ride kutsui Lovelacen testeihin osallistuneet naiset seuraamaan ensimmäistä avaruuslentoaan.

1990-luvulla Lovelacen naisista alettiin puhua Mercury-13 -ryhmänä ja heistä on tehty lukuisia dokumenttielokuvia ja haastatteluja. Myös Netflix teki naisista oman dokumenttielokuvan Mercury 13 , joka julkaistiin vuonna 2018.

