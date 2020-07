Sudanin Länsi-Darfurissa on tapettu yli 60 ihmistä tuoreissa väkivaltaisuuksissa. Kuolleiden lisäksi 60 ihmistä haavoittui. YK:n virkailijat kertoivat asiasta sunnuntaina.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan noin 500 miestä hyökkäsi lauantai-iltapäivänä paikalliseen Masteri-nimiseen kylään. Järjestön lausunnon mukaan hyökkäyksen kohteena olivat masalitit-kansaan kuuluvat ihmiset.

Hyökkääjät ryöstivät ja polttivat koteja ja tuhosivat osan paikallista toria. OCHA:n Khartumin toimisto kertoo, että hyökkäys on uusin useista viime aikojen hyökkäyksistä, joissa muun muassa useita kyliä ja taloja on poltettu ja infrastruktuuria on tuhottu.

Hyökkäyksen jälkeen satoja ihmisiä osoitti mieltään ja vaati maan viranomaisilta suojelua.

Sudanin pääministeri Abdalla Hamdok ilmoitti sunnuntaina, että maan turvajoukkoja lähetettäisiin alueelle.

Perjantaina 20 pelloilta palaavaa siviiliä tapettiin, kun joukko aseistautuneita miehiä ajoi paikalliseen kylään. Uutistoimisto AFP:lle asiasta kertoi paikallinen silminnäkijä. Hänen mukaansa uhrit olivat palaamassa ensimmäistä kertaa vuosiin pelloiltaan.

Uutistoimiston mukaan viimeaikaisten iskujen uhreina on ollut maata viljeleviä heimoja.

”Väkivallan lisääntyminen Darfurin alueen eri osissa lisää maan sisäistä pakolaisuutta ja vaarantaa viljelykauden, mikä johtaa ihmishenkien ja toimeentulon menetyksiin sekä kasvattaa humanitaarisia tarpeita”, OCHA sanoo tiedotteessaan.