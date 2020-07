Koronavirustilanne pahenee jo menestystarinaksi vähäisten tartuntatapaustensa vuoksi tituleeratussa Vietnamissa. Maanantaina Vietnamin hallitus ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan, että 80 000 ihmistä evakuoidaan Đà Nẵngin kaupungista kolmen ihmisen koronavirustestitulosten osoittauduttua positiivisiksi.

Evakuoinnin uskotaan vievän ainakin neljä päivää. Kotimaan lentoyhtiöt järjestävät päivittäin noin sata lentoa Đà Nẵngista yhteentoista vietnamilaiskaupunkiin, hallituksen tiedotteessa kerrottiin. Suuri osa evakuoitavista on paikallisia turisteja.

Terveysviranomainen mittasi paikallisten asukkaiden lämpötiloja Đà Nẵngin kaupungissa sunnuntyaina.

Sunnuntaina havaitut uudet koronavirustapaukset ovat Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kytköksissä kotimaanmatkailijoiden suosimaan Đà Nẵngiin. Tartunnan ovat saaneet 61-vuotias mies, 17-vuotias poika sekä 71-vuotias nainen. 61-vuotias mies on hengityskoneessa, BBC kertoo.

Maanantaina oli epäselvää, ovatko tartunnat yhteydessä lauantaina vahvistettuun neljänteen koronavirustapaukseen, jossa 57-vuotias mies oli BBC:n mukaan hakeutunut hoitoon jo aiemmin heinäkuussa flunssaoireiden vuoksi. Viranomaiset eivät vielä tiedä, mistä miehen tartunta on peräisin. Tartuntajäljityksessä löydettiin yli sata miehen kanssa tekemisissä ollutta, mutta tuolloin kaikkien koronavirustestitulokset olivat negatiivisia.

Uudet koronavirustartunnat ovat Vietnamille suuri takaisku. Tartuntoja on todettu tähän mennessä kaikkiaan vain 420, ja kenenkään ei ole raportoitu kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Edellisestä tartunnasta oli kulunut lähes sata päivää, BBC kertoo.

Vietnam sulki rajansa jo aikaisessa vaiheessa lähes kaikilta matkustajilta ja vaatii, että kaikki maahan saapuvat menevät koronavirustestiin sekä jäävät kahden viikon mittaiseen karanteeniin siihen varattuihin tiloihin. Suurin osa maan koronavirustartunnoista on havaittu karanteenien aikana.

Myös paikalliset tartuntaryppäät kyettiin BBC:n mukaan hoitamaan nopeasti laajan testauskapasiteetin ja tartuntojen jäljityksen ansiosta.

Nyt se Đà Nẵngin sairaala, jonka on havaittu olevan yhteydessä viimeisimpiin koronavirustapauksiin, on sulkenut toistaiseksi ovensa ja kaupungissa on otettu uudelleen käyttöön toimenpiteitä riittävien turvavälien varmistamiseksi. Myös kotimaanmatkailijoiden saapuminen on kielletty 14 vuorokauden ajaksi.

Ei-välttämättömiä yrityksiä on määrätty sulkemaan ovensa, ja yli 30 hengen kokoontumiset on kielletty. Sairaaloissa ympäri maata ennaltaehkäiseviä toimia on kiristetty. Lisäksi pääkaupunki Hanoissa on jälleen käytettävä kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

Useissa Aasian maissa yritetään suitsia koronavirusepidemian toista aaltoa. Kiinassa löydetyistä 61 uudesta koronavirustartunnasta 57 oli paikallisia, ja esimerkiksi Liaoningin maakunnassa uusia tartuntoja on todettu viitenä päivänä peräkkäin.

Hongkong ilmoitti maanantaina, että kaupungissa otetaan käyttöön uusia koronavirusrajoituksia. Jatkossa yli kahden ihmisen kokoontumiset sekä ravintoloissa ruokaileminen on kielletty ja kaikilla julkisilla paikoilla on käytettävä kasvomaskia, uutistoimisto Reuters kertoo. Rajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona seitsemän vuorokauden ajaksi.

Japanin hallitus kehottaa yrityksiä lisäämään etätöiden tekemistä sekä tehostamaan turvavälikäytäntöjä koronavirustartuntojen lisäännyttyä työntekijöiden keskuudessa.