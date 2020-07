Useiden kiinalaisopiskelijoiden uskotaan tänä vuonna joutuneen monimutkaisten sieppaushuijausten kohteeksi Australian Sydneyssä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Uuden Etelä-Walesin poliisin mukaan rikosten määrä on lisääntynyt tänä vuonna niin paljon, että se kuvailee niitä toteutettavan ”tehdasmaisella mittakaavalla”.

Huijaukset toimivat yleensä siten, että esimerkiksi Kiinan lähetystön työntekijänä tai muuna viranomaisena esiintyvä huijari ottaa uhriin yhteyttä puhelimitse. Tämän jälkeen huijari väittää, että uhri olisi yhdistetty rikokseen Kiinassa tai että tähän kohdistuisi jokin muu uhka.

Useimmiten mandariinikiinaa puhuvat huijarit vaativat uhriaan maksamaan rahallisia korvauksia siitä, että heitä ei pidätettäisi tai karkotettaisi maasta.

Osassa tapauksista kiinalaisopiskelijoita on myös suostuteltu katkaisemaan yhteydenpito perheidensä ja ystäviensä kanssa.

Sen jälkeen heitä on kehotettu vuokraamaan hotellihuone, jossa he ovat kuvanneet tekaistuja kaappaus­tallenteita. Tallenteiden tarkoituksena on ollut kiristää rahaa uhrien Kiinassa asuvilta sukulaisilta.

Tänä vuonna poliisille on ilmoitettu kahdeksasta ”virtuaalisesta sieppauksesta”.

Eräässä tapauksessa uhrin isä oli maksanut lunnaita jo yli kahden miljoonan Australian dollarin edestä saatuaan videon, jossa hänen tyttärensä esiintyi sidottuna ja suukapuloituna.

Isä otti yhteyttä Sydneyn poliisiin, joka löysi tyttären tuntien etsinnän jälkeen turvassa ja hyvävointisena hotellihuoneesta.

Muissa tänä vuonna poliisille ilmoitetuissa tapauksissa lunnasrahoja tai muita korvauksia on maksettu noin 20 000:sta Australian dollarista aina 300 000 dollariin.

”Joskus uhrien läheiset ovat käytännössä antaneet kaiken, mitä heillä on”, kertoo Darren Bennett poliisista BBC:n mukaan.

Australian viranomaisten mukaan huijauksia on toteutettu maan ulkopuolelta, mikä on tehnyt syyllisten jäljittämisestä vaikeaa.

Usein uhrit ovat myös olleet tapahtuneesta häpeissään eivätkä sen vuoksi ole välttämättä ilmoittaneet rikoksesta eteenpäin.

”Ne virtuaalisten sieppausten uhrit, joihin olemme olleet yhteydessä, ovat traumatisoituneita. He ovat uskoneet, että ovat asettaneet sekä itsensä että läheisensä todelliseen vaaraan”, Uuden Etelä-Walesin poliisi kuvailee.

Poliisin mukaan huijausten määrä on lisääntynyt viime kuukausina voimakkaasti ja niihin on haksahdettu ”lähes joka viikonloppu”.

Uhrit valikoituvat kiinalaisen sukunimen perusteella satunnaisesti.

”He [tekijät] heittävät verkkonsa laajalle. Huijausten tekeminen on hyvin kannattavaa”, Bennett sanoo.

Kansainvälisten opiskelijoiden etuja Australiassa valvovien tahojen mukaan opiskelijat ovat muita alttiimpi ryhmä huijauksille, koska he eivät esimerkiksi ole oikeutettuja valtion sosiaaliavustuksiin.

Yksi kansainvälisten opiskelijoiden uhreiksi päätymistä selittävä tekijä on heidän mahdollinen eristäytyneisyytensä muista. Vaikutusta voi olla myös kulttuurisilla seikoilla, poliisi kertoo.

Vastaavista tapauksista on BBC:n mukaan raportoitu myös Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa.