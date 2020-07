Aurinkomatkat päätti maanantaina perua kaikki elokuulle suunnittelemansa matkat Espanjan Aurinkorannikolle, Turkin Alanyaan ja Kroatian rannikolle. Sen oli määrä aloittaa matkat näihin kohteisiin ensi viikonloppuna.

Päätöksen taustalla on koronaviruspandemian paheneminen monissa maissa.

”Päätimme siirtää matkojen aloituksia syyskuun alkuun. Päätökseen on vaikuttanut matkojen kysyntä, pandemiatilanne, sekä mahdollisuus tarjota asiakkaille tarkoitusta vastaava lomakokemus”, kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Aurinkomatkoilla oli odoteltu pandemiatilanteen hiipumista ja hallituksen jatkavan matkustusrajoitusten purkamista kesän loppua kohden. Toisin kuitenkin kävi.

Matkustusrajoitusten jatkuminen vaikuttaa selvästi lomien kysyntään. Matkojen peruuntuminen koskee kuitenkin vain muutamaa sataa matkustajaa, Kousa sanoo.

Omatoimimatkailu rajoitusten piirissäkin oleviin kohteisiin on lisääntynyt, mutta suuren matkayhtiön toiminnan tulisi olla kannattavaa, Kousa sanoo.

Kousa painottaa, että asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus on heille etusijalla. Yhtiö on yhteydessä kohteissa sijaitsevaan omaan henkilökuntaan ja paikallisiin viranomaisiin tilanteiden kartoittamiseksi.

”Seuraamme tilannetta jatkuvasti. Joitain muutoksia, kohteiden avaamisia tai perumisia joudumme tekemään hyvin lyhyelläkin aikavälillä.”

Lomalennot Kreikkaan jatkuvat elokuun ajan suunnitellusti. Kousa uskoo, että Espanjan ja Kroatian peruttujen matkojen asiakkaita siirtyy Kreikan kohteisiin.

Finnair omistaa Aurinkomatkat. Kousan mukaan kaikille Finnairin matkustajille, jotka tulevat matkustusrajoitusten piirissä olevista maista, jaetaan THL:n ohjeistus omaehtoisesta karanteenista. Ohjeistusta jaetaan myös lentoasemilla.

Moni Euroopan maa on avannut rajojaan turisteille viruksen ensimmäisen aallon väistyttyä siinä toivossa, että loppukesä paikkaisi pilalle mennyttä loppukevättä ja alkukesää matkailualalla.

Ilo on saattanut olla ennenaikaista, sillä tartuntojen määrän kasvusta päätellen toisen aallon laineet ovat jo lyömässä läpi useissa Euroopan ja Aasian maissa.

Euroopan suosituista lomakohteista pahin tartuntatilanne on tällä hetkellä Espanjassa.

Espanjassa on seitsemän viime päivän aikana havaittu 26 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin sitä edeltävinä seitsemänä päivänä.

Uusia tartuntoja on havaittu erityisesti Katalonian itsehallintoalueella Barcelonan ja Lleidan kaupungeissa sekä Andalusian ja Valencian itsehallintoalueilla.

Turisteja ja paikallisia kokoontui näköalapaikalle Barcelonassa torstaina.

Suomen hallitus on linjannut aiemmin, että rajat voidaan avata maihin, joissa on ollut enintään kahdeksan uutta koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta 100 000:ta henkeä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Suositus on ollut sama niin sisä- kuin ulkorajoillakin.

Espanjassa tämä luku on nyt 39 tapausta 100 000:ta henkeä kohti.

Suomen hallitus on todennut myös, että rajoituksia voidaan palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee jossakin maassa.

Espanjan hallitus ilmoitti sunnuntaina, että maahan on turvallista matkustaa kasvavista tartuntaluvuista huolimatta. Viranomaiset ovat halunneet tehdä selväksi, että tartuntaryppäitä esiintyy vain tietyillä alueilla.

”Espanja on turvallinen maa. Kuten muissakin Euroopan maissa, myös Espanjassa on uusia tartuntaryppäitä. Se ei ole tavatonta”, ulkoministeri Arancha González Laya sanoi sunnuntaina.

Hallinnon hätä on ymmärrettävä. Espanja on erittäin riippuvainen turismista, sillä se kattaa noin 12 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Tilannetta voisi verrata siihen, että Suomessa metsäteollisuus pysäytettäisiin kuukausiksi lähes kokonaan.

Espanjan vakuutteluista huolimatta Britannia ja Norja asettivat jo uusia rajoituksia Espanjasta saapuville matkustajille, ja Ranskakin suosittelee vahvasti välttämään matkustamista Espanjaan.

Britanniassa rajoitukset astuivat lauantaina voimaan vain muutama tunti niiden ilmoittamisen jälkeen.

”Data osoittaa suuren hypyn tartunnoissa pitkin Manner-Espanjaa. Me emme voi pahoitella päätöstämme, meidän täytyy pystyä toimimaan nopeasti ja määrätietoisesti”, Britannian ulkoministeri Dominic Raab sanoi.

Etenkin Britannian päätös on herättänyt Espanjassa suurta huolta. Britit ovat Espanjan tärkein turistiryhmä ennen saksalaisia ja ranskalaisia.

Vuonna 2019 Espanjassa vieraili yli 18 miljoonaa matkustajaa Britanniasta. Pohjoismaalaiset ovat Espanjan viidenneksi suurin matkustajaryhmä.

Vieraat käyttivät kasvosuojaimia arkkitehti Antoni Gaudín suunnittelemassa Casa Battló -rakennuksessa Barcelonassa heinäkuun alussa.

Lomakaaos on ollut pääteemana sekä Britannian että Espanjan lehdistössä jo parin päivän ajan.

Britanniassa huomio on kiinnittynyt pettyneisiin kansalaisiin, joiden rantalomat ovat menneet pilalle. Espanjaan ehti matkustaa jo yli puoli miljoonaa brittiä, jotka joutuvatkin nyt karanteeniin palattuaan lomalta.

Espanjalaislehdistössä on havaittu turismisektorin ahdingon ja kasvavien tartuntalukujen aiheuttama ristiriita.

Toisaalta maa tarvitsisi kipeästi turisteja. Samaan aikaan maassa kuitenkin pelätään, että keväällä tutuiksi tulleet äärimmäisen tiukat ulkonaliikkumiskiellot tulevat takaisin voimaan.

Kataloniassa onkin jo uudestaan rajoitettu yökerhojen, baarien ja ravintoloiden aukioloaikoja. Katalonian aluejohtaja Quim Torra ilmoitti maanantaina, että lisää rajoituksia on luvassa, mikäli tilanne ei parane kymmenessä päivässä.

Euroopan suurin matkatoimisto Tui on perunut kaikki matkansa Britanniasta Manner-Espanjaan elokuun 9. päivään asti, mutta se jatkaa lentoja Kanariansaarille ja Baleaareille, joissa tartuntatilanne on pysynyt aisoissa.

”Britannian hallituksen täytyy työskennellä matkailusektorin kanssa, sillä tämän luokan epävarmuus ja hämmennys on haitallista liiketoiminnalle ja tuottaa pettymyksiä heille, jotka ovat odottaneet ansaittua lomaa”, matkatoimisto sanoo tiedotteessa AFP:n mukaan.

Espanjan viranomaiset pyrkivätkin nyt lobbaamaan saaria turisteille turvallisina matkakohteina. Tavoitteena on saada Britannia luopumaan karanteenivaatimuksesta saarille suuntaavilta matkailijoilta.

Myös Andalusian ja Valencian alueiden johtajat ovat pyytäneet päästä mukaan neuvottelemaan rajoitusten purkamisista Britannian kanssa, kertoo espanjalaislehti El País.

Lentoyhtiö Ryanair ilmoitti jatkavansa lentämistä Espanjaan tavalliseen tapaan, kertoo Reuters. Yhtiön mukaan Britannian täysjarrutus oli ”ylireagointia”, kun matkustamista tulisi rajoittaa vain alueille, joissa tartuntoja on havaittu runsaasti.

Espanja on myös suomalaisten suosikkimatkakohde. Viime vuosina se on jäänyt suomalaisten matkailutilastoissa jälkeen vain Virolle ja Ruotsille.

Suomi ei ole purkanut matkustusrajoituksia Espanjasta, vaan vaatii yhä sieltä palaavilta matkustajilta omaehtoista karanteenia 14 päivän ajaksi. Sama koskee Turkkia ja Kroatiaa, jotka ovat myös suosittuja rantalomakohteita.

Espanjan lisäksi Suomi jatkaa sisärajavalvontaa Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin tapauksissa.

Suomen hallitus myös palautti viime viikolla matkustusrajoituksia koronaviruksen takia Itävallan, Slovenian ja Sveitsin liikenteeseen.

Ulkorajavalvontaa Suomi jatkaa yhä muun muassa Britannian ja Venäjän kohdalla.

Espanjan lisäksi huolestuttavaa uusien tartuntojen määrän kasvua on esimerkiksi Kroatiassa, Puolassa, Ranskassa ja Belgiassa.

Viimeksi kuluneen viikon aikana Belgiassa on todettu 1 952 uutta tapausta, mikä on yli 70 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla. Uusista tartunnoista lähes puolet on todettu Antwerpenin kaupungin lähistöllä.

Puolassa uusi tartuntarypäs on havaittu maan eteläosissa. Lauantaina maassa havaittiin 580 uutta tartuntaa, ja sunnuntaina ja maanantaina 780 lisää. Virus on levinnyt pääasiallisesti kaivostyöläisten joukossa.

Saksassa ja Itävallassa uusien tartuntojen määrä on nousussa, kun eri puolilla maita on todettu tartuntaryppäitä. Saksan Mammingissa sijaitsevan vihannestilan 174 työntekijältä löydettiin koronavirustartunta. Itävallassa tartuntoja on havaittu saksalaisten suosimassa lomakohteessa Wolfgangseessä.