Turkkilainen Osman Kavala on maanantaina jo tuhannetta päivää vankilassa ilman tuomiota.

Häntä pidetään Silivrin vankilassa Istanbulissa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Liikemies Kavala on ollut turkkilaiselle yleisölle melko tuntematon hahmo ennen vuoden 2016 vallankaappausyritystä. Sen jälkeen presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja hänen hallintonsa ovat pidättäneet ja vanginneet kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden väitetään tukeneen Erdoğanin arkkivihollisenaan pitämää Fethullah Gülenia.

Osman Kavala vangittiin lokakuussa 2017.

Häntä on kuluneiden tuhannen päivän eli lähes kolmen vuoden aikana pidetty vangittuna kolmen eri syytekohdan perusteella, joista viimeisin on vakoilusyyte. Aiemmin häntä on syytetty yhteiskuntajärjestyksen vastaisesta toiminnasta ja väitetty yhdeksi vuonna 2013 levottomuuksia aiheuttaneiden Gezin puiston mielenosoitusten pääarkkitehdeista ja rahoittajista.

Gezin puiston mielenosoitusten järjestämisestä on syytetty uutistoimisto AFP:n mukaan yhdeksää ihmistä. Ainoa, joka näistä yhdeksästä on pidetty vangittuna, on Osman Kavala. Syytteestä luovuttiin talvella, mutta sen jälkeen Kavalaa ryhdyttiin syyttämään yhteyksistä vuoden 2016 vallankaappausyritykseen.

Tupakkakauppiaiden sukuun syntynyt Kavala on johtanut perimäänsä liiketoimintaa 1980-luvulta alkaen. Hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen filantrooppi, joka tukee taidehankkeita. Hän on osallistunut useiden ympäristö- ja demokratiajärjestöjen työhön sekä istumalla niiden hallituksissa että perustamalla niitä.

Yksi näistä on Anadolu Kültür -järjestö, jonka perustaja ja puheenjohtaja Kavala on. Järjestö tekee ihmisoikeustyötä taiteen kautta.

”Kuvailen häntä mieluummin kollegaksi kuin pomoksi. Hän ei ole koskaan holhonnut meitä”, sanoi uutistoimisto AFP:lle Anadolu Kültürin johtaja Asena Gunal.

”Hän ei ole koskaan ylpeillyt omaisuudellaan vaan hän on pikemminkin vaatimaton luonne, joka on nolona siitä, mitä omistaa.”

Osman Kavala välitti ulkomaailmaan vankilasta viestin. Siinä hän kutsui vangitsemistaan laittomaksi ja tapaustaan luonteeltaan poliittiseksi.

”Tästä huolimatta, ja huolimatta siitä että olen yksi heistä jotka kokevat yhä heikkenevän tilanteen taakan harteillani, en ole menettänyt toivoani.”

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Osman Kavala on kaukana vallankumouksellisesta.

”Osman on aina nähnyt arvokkaana juuri sen että kansalaiset osallistuvat rauhanomaiseen kansalaistoimintaan, joka palvelee yhteistä hyvää eikä sellaista mikä hyödyttää vain osaa yhteiskunnasta”, Human Rights Watchin edustaja Emma Sinclair-Webb sanoi AFP:lle.

”Hän on viimeinen ihminen joka tukisi vallankaappausyritystä. On todella vastenmielistä nähdä hänet tällaisen kohteena ja välineellistettynä osaksi jotain käsittämätöntä poliittista peliä.”

Turkin parlamentti hyväksyi huhtikuussa lain, jonka turvin ainakin 45 000 vankia vapautettiin ehdonalaiseen vapauteen ja toiset 45 000 määrättiin kotiarestiin. Laki ei kuitenkaan koskenut terrorismin vastaisten lakien nojalla tuomittuja, henkirikoksista, huumerikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittuja.

Osman Kavalaa ei lain nojalla vapautettu.