Kanadan pääministeri Justin Trudeau on jälleen joutumassa poliittisen kriisin keskelle, kertoo muun muassa Britannian yleisradio BBC.

Vuonna 2015 pääministeriksi noussut Trudeau on tällä kertaa sekaantunut vyyhtiin, jonka keskiössä on hyväntekeväisyysjärjestö WE Charity.

Trudeauta on kritisoitu muun muassa siitä, ettei hän ole jäävännyt itseään järjestön rahoitusta koskevista päätöksistä vaikka pääministerin lähisukulaiset ovat hyötyneet sen toiminnasta rahallisesti.

Lopputuloksena Trudeaun ja hänen talousministerinsä toimiin on nyt kohdistettu liittovaltion tason eettisiä tutkimuksia, heitä on syytetty eturistiriidasta ja heidän eroaan on vaadittu.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Trudeaun hallitus päätti solmia kymmenien miljoonien dollareiden arvoisen sopimuksen WE Charityn kanssa.

Järjestö oli tarjonnut hallitukselle yhteensä noin 912 miljoonan Kanadan dollarin (noin 580 miljoonaa euroa) arvoista ohjelmaa, jossa koronavirustilanteen takia kesätyönsä menettäneet nuoret pääsisivät tekemään palkallista hyväntekeväisyystyötä.

Kanadan hallitus olisi tukenut ohjelmaa noin 37 miljoonan euron arvoisella summalla.

Myöhemmin kuitenkin paljastui, että pääministerin äiti Margaret Trudeau oli neljän vuoden aikana esiintynyt yhteensä 28:ssa WE Charityn alaisessa tilaisuudessa ja saanut niistä yhteensä noin 159 000 euron korvauksen.

Pääministerin veli Alexandre Trudeau puolestaan oli vuosina 2017–2018 saanut kahdeksasta esiintymisestään yhteensä noin 20 000 euroa.

Myös pääministeri itse on esiintynyt järjestön tilaisuuksissa säännöllisesti ja hänen vaimonsa Sophie Grégoire-Trudeau on tuottanut järjestölle hyvinvointiin liittyvää podcastia.

Huolimatta siitä, että Trudeaun perhe on hyötynyt järjestön toiminnasta rahallisesti, pääministeri ei jäävännyt itseään WE Charitylle myönnettävään raha-avustukseen liittyvistä päätöksistä. Hän on myöhemmin pyytänyt tätä anteeksi, BBC kertoo.

”Tätä maata hallitsee melko pieni eliitin piiri, ja sitä tukeva sisäpiirikultti aiheuttaa tämän tyyppisiä skandaaleja melko usein”, sanoi kanadalainen politiikan tutkija David Moscrop BBC:lle.

”Se on rakenteellinen ongelma, jonka seurauksena Kanada tulee olemaan pieni maa, jota hallitsee pieni kourallinen ihmisiä.”

Kanadan liittovaltion eettisen viranomaisen toimisto on vahvistanut tutkivansa Trudeaun toimintaa liittyen WE Charityn tapaukseen.

Myös Kanadan talousministeri Bill Morneau on joutunut syyniin, sillä hänen perheellään on niin ikään kytköksiä järjestöön. Kaksi Morneaun tytärtä on toiminut järjestössä aktiivisesti, toinen heistä työntekijän roolissa.

Ministeri todisti viime viikolla Kanadan edustajainhuoneen talouskomitean edessä, että hän on perheineen tehnyt kaksi retkeä, Keniaan ja Ecuadoriin, tutustuakseen WE Charityn humanitääriseen työhön.

Morneau kertoi hiljattain tajunneensa, ettei ollut maksanut matkoista aiheutuneita kuluja, jotka olivat yhteensä noin 26 000 euroa. Hän kertoi myöhemmin kirjoittaneensa järjestölle shekin.

WE Charity toteaa lausunnossaan, että vaikka matkat olivat ilmaisia, ministeri halusi tukea organisaation toimintaa vapaaehtoisesti samalla summalla, joka matkoihin kului.

Kanadan oppositio vaatii nyt Morneaun eroa, sillä tämäkään ei ole jäävännyt itseään hyväntekeväisyysjärjestön rahoitusta koskevista päätöksistä.

WE Charityn perustivat veljekset Craig ja Marc Kielburger 25 vuotta sitten Kanadan Ontariossa. Tällä hetkellä se toimii Kanadan lisäksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä Free The Children, ja se on keskittynyt muun muassa lasten hyväksikäytön lopettamiseen.

Organisaation alla toimii myös konferensseja järjestävä WE Day, jonka puhujakaartiin on kuulunut useita julkisuuden henkilöitä, kuten Trudeau perheineen.

WE Charity vetäytyi nuorille tarkoitetusta kesätyöohjelmasta aiemmin tässä kuussa, sillä ohjelma oli ”sotkettu riidan keskelle heti sen alusta lähtien”.

Trudeaun tapauksesta herännyt kohu on kuitenkin laittanut myös hyväntekeväisyysjärjestön suurennuslasin alle. Kysymyksiä on BBC:n mukaan herännyt esimerkiksi järjestön rönsyilevästä organisaatiorakenteesta sekä yritystoiminnan ja hyväntekeväisyyden välisestä suhteesta.

Pääministeri Trudeau ja Kielburgerin veljekset tulevat opposition pyynnöstä alkuviikosta edustajainhuoneen talouskomitean eteen vastaamaan asiaan liittyvistä teoistaan.

Syntyneestä eturistiriitakohusta huolimatta nuoria työllistävä hanke ehti saada yli 35 000 hakemusta ja 83 voittoa tavoittelematonta yhteistyökumppania.

Tällä hetkellä hakemukset ovat näennäisesti yhä käsittelyssä, vaikka WE Charity on vetäytynyt pois ohjelmasta. Toistaiseksi on epäselvää, astuuko liittovaltio sen tilalle ja saavatko nuoret töitä tai apurahoja lainkaan.

Justin Trudeau ei ole ensimmäistä kertaa poliittisen kohun keskellä.

Esimerkiksi viime vuoden maaliskuussa Kanadan entinen valtakunnansyyttäjä ja oikeusministeri syytti Trudeaun hallintoa painostuksesta merkittävässä korruptio-oikeudenkäynnissä.

Alkuvuodesta 2018 Trudeau puolestaan herätti myötähäpeää ja raivoa Intiassa pukeuduttuaan perheineen intialaistyylisiin asuihin ja kutsuttuaan murhayrityksestä tuomitun miehen illalliselle.

Pääministerin julkisuuskuvaa ovat rasittaneet myös hänen menneisyydestään nousseet tapaukset, joissa Trudeau on esiintynyt rasistisessa brownface-meikissä.

BBC:n mukaan Kanadan suhteellisen hyvä pärjääminen koronaviruspandemiassa on nostanut Trudeaun suosiota hieman, mutta viimeaikainen WE Charity -kohu on taas kääntänyt hänen kannatuksensa laskuun.