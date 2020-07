Pohjois-Korea määräsi maahan hälytystilan, kun Etelä-Koreasta saapui loikkari.

24-vuotias mies loikkasi jo toistamiseen elämänsä aikana: hän oli loikannut Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan vuonna 2017 ja palasi nyt sieltä takaisin. Paluuloikkaaminen ei ole aivan tavallista, mutta suljettu diktatuuri joutui takajaloilleen toisesta syystä.

Pohjois-Korea nimittäin väitti, että loikkarilla voisi olla koronavirus.

Lauantaina Pohjois-Korean hallinto kokoontui hätäkokoukseen, ja paikalliset viestimet kertoivat maan ensimmäisestä koronavirusepäilystä.

Kaesongin kaupunki, jonne loikkari oli ilmaantunut, määrättiin eristykseen, Britannian yleisradioyhtiö BBC lainasi Pohjois-Korean valtiollista uutistoimistoa KCNA:ta. Uutistoimisto väitti, että loikkarilla olisi havaittu koronavirusoireita.

KCNA kertoi, että maan johtaja Kim Jong-un määräsi tiukimmat mahdolliset hätätoimet virusepäilyn johdosta sekä tutkinnan, jossa selvitetään, miten loikkari pääsi ylittämään valtionrajan.

Pohjois-Korean valtapuolueen keskuskomitea hätäkokouksessa lauantaina. Hätäkokous pidettiin paluuloikkarin takia.

Luultavasti takaisin loikanneella miehellä ei kuitenkaan ole koronavirusta. Näin kertoivat Etelä-Korean viranomaiset maanantaina. Kahdelle loikkarin läheiselle oli tehty virustestit, eikä heiltä löytynyt virusta.

BBC lainasi eteläkorealaista uutistoimisto Yonhapia, jonka mukaan loikkari ei ollut koronaviruspotilas.

”Henkilöä ei ole rekisteröity covid-19-potilaaksi eikä häntä ole rekisteröity myöskään ihmiseksi, joka olisi ollut tekemisissä viruspotilaiden kanssa”, sanoi terveysviranomainen Yoon Tae-ho Yonhapin mukaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan loikkari on tosin kertonut aiemmin, että loikatessaan aikoinaan pohjoisesta etelään hän joutui uimaan jopa seitsemän tuntia. Jos kerrottu pitää paikkansa ja jälkimmäinen loikkaus on ollut lähelläkään edellisen rankkuutta, vilustumisoireet eivät liene kovin poikkeuksellisia.

Sen sijaan paluuloikkaria epäillään Etelä-Korean viranomaisten mukaan raiskauksesta.

Loikkari pääsi Pohjois-Koreaan todennäköisesti Ganghwan saaren kautta. Etelä-Korean viranomaisten mukaan hän on ryöminyt piikkilankojen ali ja viemärin kautta Keltaiseenmereen, jossa on jatkanut matkaansa uiden.

Eversti Kim Jun-rak kertoi Yonhapille, että miehelle todennäköisesti kuulunut laukku oli löydetty ja loikkaustapa ja -paikka päätelty sen avulla.

BBC:n mukaan paluuloikkauksia on tapahtunut aiemmin kourallinen: Etelä-Korean yhdistymisministeriö on rekisteröinyt vuoden 2015 jälkeen yksitoista tapausta ja viimeisin tapaus on kahdestoista. Edellisen kerran Etelä-Koreasta on loikattu takaisin pohjoiseen vuonna 2017.

Vuodenvaihteessa käynnistyneen koronaviruspandemian aikana Pohjois-Korea on toistuvasti ylpeillyt sillä, ettei suljetussa valtiossa ole havaittu koronavirusta. Diktatuuri on puhunut koronaviruksen torjuntatoimistaan ”häikäisevänä menestyksenä”, vaikka kansainväliset asiantuntijat esimerkiksi Etelä-Koreassa ovat pitäneet väitettä nollasta tartunnasta epäuskottavana.

Pohjois-Korean lähin kumppani ja rajanaapuri on Kiina. Tämä on keskeisin perustelu sille, miksi diktatuurin vakuutteluja koronavirukselta säästymiseltä ei ole uskottu. Kiinaa on pidetty koronaviruksen alkulähteenä.

Nyt Pohjois-Korea saa tekosyyn syyttää koronavirustartunnoistaan Etelä-Koreaa, arvioivat asiantuntijat uutistoimisto AFP:lle.

”Pohjois-Korea saattaa käyttää loikkarin paluuta siihen, että ohjailee syytöksiä jo puhjenneesta epidemiasta tai mahdollisista tulevista karanteenitoimien pettämisestä” sanoi AFP:lle Yhdysvaltain hallituksen entinen Pohjois-Koreaan erikoistunut analyytikko Rachel Lee.

”Se voi jopa avoimesti syyttää Etelä-Koreaa siitä, että koronaviruspotilas on lähetetty pohjoiseen tahallaan tartuttamaan pohjoiskorealaisia.”

International Crisis Group -ajatushautomon Duyeon Kim huomautti AFP:lle, että Pohjois-Korea voi käyttää tapausta myös sen oikeuttamiseen, että se ottaisi etelänaapuriltaan vastaan apua koronaviruksen torjunnassa.

Suljetun diktatuurin sairaalakapasiteetin ei arvioida olevan riittävä kestämään todellista epidemiatilannetta.