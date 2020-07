Yhdysvaltain Etelä-Korean-suurlähettiläs vieraili parturissa, kertovat esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC ja lähetystön Twitter-tili. Syyksi kerrottiin kasvomaskin kuumuus ja epämukavuus, mutta poliittisesti teko on paljon kokoaan suurempi.

Yhdysvaltain Etelä-Korean-lähettiläs Harry Harris kävi parturissa hankkiutumassa eroon viiksistään.

Harris on suosinut niin sanottuja kalapuikkoviiksiä eli ylähuulen peittävää tuuheaa karvoitusta. Arvostelijoiden mukaan viikset tuovat mieleen japanilaisupseerit viime vuosisadan alkupuolelta, jolloin Japani miehitti Korean niemimaata.

Viiksistä pahastuminen nousi esiin kuluvan vuoden tammikuussa, kun eteläkorealaiset ärtyivät Harrisin lausunnosta, joka koski Yhdysvaltain näkemystä Etelä- ja Pohjois-Koreoiden välisten turismihankkeiden edistämistä. Harrisin mukaan Etelä-Korean olisi tarpeen neuvotella niistä ensin Yhdysvaltojen kanssa.

Lausuntoa pidettiin tunteettomana, ja siitä seuranneen kohun yhteydessä muistettiin myös se, että Harry Harris on äitinsä puolelta puoliksi japanilainen.

Japani hallitsi Korean niemimaata vuodesta 1910 vuoteen 1945. Miehittäjinä japanilaiset olivat varsinkin eteläkorealaisten muistoissa perin julmia: naisia pakotettiin seksiorjiksi ja miehiä pakkotyöhön.

Japanin ja Etelä-Korean suhteet ovat edelleen paikoin tulehtuneet, eikä menneisyyden kipupisteitä ole käsitelty kokonaan.

Niinpä Harrisista ja menneisyyden viiksityylistä syntyi kohu, jossa Harris haluttiin nähdä miltei miehittäjän veroisena kolonialistina.

Tammikuussa Harris sanoi, että hänen viiksityylinsä on henkilökohtainen mieltymyskysymys ja arvostelijat alentuvat ”poimimaan rusinat historian pullasta”. Hän muistutti, että japanilaismiehityksen aikakaudella eli vuosina 1910–1945 myös moni korealainen itsenäisyystaistelija suosi samanlaista viiksityyliä.

Harry Harris saapui Korean sodan muistotilaisuuteen maanantaina 27. heinäkuuta viiksettömään ulkomuotoonsa tyytyväisenä.

”Ymmärrän näiden kansakuntien välillä vallitsevan historiallisen vihamielisyyden”, Harris sanoi Reutersin mukaan.

”Mutta en ole Japanin ja Yhdysvaltain suurlähettiläs Koreassa. Olen Yhdysvaltain suurlähettiläs Koreassa.”

Harris, 63, on tehnyt 40-vuotisen uran Yhdysvaltain laivastossa ja ylennyt amiraaliksi. Yhdysvaltain laivastossa parrat ja viikset on kielletty. Harris on kertonut että kasvatti viikset nimenomaan osana uranvaihdostaan ja juhlistaakseen uutta uraa diplomaattina.

Lauantaina viikset saivat mennä.

”Onpa kuuma, ja tässä maskissa on vielä kuumempi. Ja sitten nämä viikset. En tiedä mitä tehdä, minun täytyy keksiä jokin keino, jolla viilennän oloani”, Harris kertoo Yhdysvaltain Etelä-Korean suurlähetystön julkaisemalla videolla.

Oli viiksistä eroon hankkiutumisen syy poliittinen tai pelkkä mukavuuskysymys, ainakin lähettilään olo helpottui.

”Oloni on nyt niin paljon viileämpi (coolimpi)”, Harris kiittelee.