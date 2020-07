Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on alkanut lähettää lisää liittovaltion agentteja Oregonin Portlandiin, kirjoittaa Washington Post.

Liittovaltion sheriffi päätti viime viikolla lähettää lisää joukkoja Portlandiin, joissa mielenosoitukset jatkuvat, ilmenee lehden näkemästä sisäisestä sähköpostista. Joukkoja on saapunut paikalle viime torstaista lähtien.

Lisäksi kotimaan turvallisuusvirasto harkitsee lähettävänsä kaupunkiin 50 tulli- ja rajavartiolaitoksen työntekijää lisää, kertoo anonyymi virkamieslähde lehdelle.

Vahvistukset voisivat tarkoittaa merkittävää laajennusta liittovaltion toimintaan Portlandissa. Heinäkuun puolessavälissä paikalla oli 114 liittovaltion agenttia, ja nyt täydennykseksi olisi saapumassa ainakin sata agenttia.

Washington Postin mukaan viestien perusteella on kuitenkin epäselvää, lähetetäänkö paikalla olevia joukkoja pois uusien saapuessa.

Mielenosoittajaan käytettiin pippurisumutetta Portlandissa 26. heinäkuuta. Pippurisumutteen lisäksi viranomaiset ovat käyttäneet muun muassa kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja protestien pysäyttämiseksi.

Portlandissa on osoitettu mieltä lähes yhtäjaksoisesti toukokuun lopulta asti. Rasismin ja poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset alkoivat alun perin sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli Minneapolisissa pidätystilanteessa poliisin kuristusotteessa.

Liittovaltion joukkojen läsnäolo on herättänyt Portlandissa laajaa vastustusta. Joukkojen on kerrottu muun muassa ajaneen tunnuksettomilla autoilla, käyttäneen kovia otteita mielenosoittajia vastaan ja ottaneen heitä kiinni ilman selityksiä. Ainakin osa Portlandissa olevista liittovaltion viranomaisista on pukeutunut sotilasasuihin.

Liittovaltion joukkojen voimankäytöstä Portlandissa ja Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa on käynnistetty useampi selvitys.

Liittovaltion viranomaisten keskuudessa on Washington Postin mukaan nyt kasvanut huoli siitä, että jotkut mielenosoittajat Portlandissa ovat käyneet viime päivinä aggressiivisemmiksi, eikä paikalla oleva vahvuus riittäisi tilanteen hoitamiseen. Kotimaan turvallisuusviraston mukaan mielenosoittajat ovat vahingoittaneet liittovaltion agentteja ilotulitteilla ja lasereilla.

Paikalliset viranomaiset ja päättäjät ovat vaatineet liittovaltion joukkoja poistumaan Portlandista.

Oregonin osavaltio haki oikeudelta väliaikaista lähestymiskieltoa tunnuksettoman toiminnan lopettamiseksi, mutta sitä ei osavaltiolle myönnetty.

Presidentti Trump kertoi viikko sitten suunnitelmista lähettää liittovaltion joukkoja myös moneen muuhun ”demokraattijohtoiseen” kaupunkiin, mikä herätti voimakasta vastustusta muun muassa kaupunkien pormestareilta.

Trump on perustellut liittovaltion joukkojen lähettämisen tarvetta ”lain ja oikeuden” retoriikalla, mutta vastustajat ovat syyttäneet presidenttiä politikoinnista. Hän on pyrkinyt luomaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka pyrkii tuhoamaan Yhdysvallat.