Terveisiä Shanghaista karanteeni­huoneesta 312. Täällä oven saumat on teipattu tukkoon ja kuume­lukemat raportoidaan kahdesti päivässä.

Aamukahdeksalta, puolilta päivin ja iltaviideltä oven takana käy täyteen suojavarustukseen pukeutunut hahmo, joka tuo ruokaa. Ovisilmästä näen, että hänellä on valkoinen paperihaalari, kasvomaski, visiiri, suojalasit, käsineet ja kenkäsuojat.

Hän asettaa muovirasiaan pakatun ruoan pienelle violetille muovijakkaralle oveni eteen ja koputtaa. Minun pitää odottaa hetki ennen kuin avaan sen. Emme saa kohdata.

Näin ruoka tuodaan oven taakse kolmesti päivässä. Ruoka on kiinalaista kotiruokaa.

Kun raotan ovea, lukko alkaa piipittää ja huoneessa rupeaa pyörimään tallenne, jossa kiinaa puhuva naisääni kehottaa sulkemaan oven heti.

Jos Suomen normalisoituneessa katukuvassa saattoikin pieneksi hetkeksi unohtaa koronavirustilanteen, Kiinaan paluun ensimmäiset päivät ovat muistuttaneet, että maailma on yhä täydessä hälytystilassa pandemian takia.

Tänään opin myös desinfioimaan omat ulosteeni. Eristykseen kirjautuessani sain purkillisen klooritabletteja, ja juuri ennen wc:ssä asiointia pönttöön pitää pudottaa kymmenen tablettia. Kun vessahommat on hoidettu, kansi suljetaan ja odotetaan tunti. Vasta sitten pöntön saa vetää.

Laskeuduin Shanghaihin maanantaiaamuna. Se on yksinkertaiselta kuulostava asia, jonka taustalla on valtavasti vaivannäköä.

Kiina on yhä kiinni, ja maahan saa saapua vain erikoisluvalla. Odotin sitä Suomessa 158 päivää.

Kun lupa viimein myönnettiin kesäkuun lopussa, alkoi lentojen metsästys. Sekin oli hirveä suo: Kiina valitsee, mitkä yhtiöt saavat lentää maahan ja kuinka monta kertaa viikossa. Lentoja ei vieläkään ole kovin paljon, ja ne harvat ovat monesti kalliita. Lipusta saa pulittaa usein pitkälti yli kaksituhatta euroa.

Oma hankaluutensa on se, että lentoyhtiöt myyvät myös niin sanottuja haamulentoja. Ne ovat vuoroja, joita myydään, vaikka niitä ei todellisuudessa ole edes olemassa tai niiden toteutumisesta ei ole lainkaan varmuutta. Minultakin peruuntui tai katosi kolme lentoa ennen kuin pääsin aidosti matkaan.

Perillä Shanghaissa ihmiset päästettiin koneesta ulos pienissä erissä. Ovella varmistettiin, että jokaisella on puhelimessaan terveystietosovellus, johon on merkittynä perusasiat. Kun tiedot on täytetty, sovellus antaa qr-koodin, jota lentokenttävirkailijat skannaavat joka välissä. Ilman koodia on nopeasti pulassa.

Näky lentokentällä oli futuristinen. Suojautuneiden virkailijoiden armeija ohjasi matkustajat oikeaan suuntaan äänettömästi huitoen.

Mietin, että heidän silmissään minä olen kävelevä tartuntariski. Tiedän paikallisten ystävieni puheista, että monien kiinalaisten on vaikea ymmärtää, miksi kasvomaskin pitäminen on joillekin suomalaisille kynnyskysymys. Täällä kakkakin desinfioidaan, ja se on ihmisten mielestä tässä tilanteessa ihan normaalia.

Lentokenttärakennuksessa odotti satoja metrejä pitkä merkitty reitti, jolle jokainen maahantulija ohjattiin. Lentokentän koronamuodollisuuksiin kului melkein neljä tuntia.

Ensin oli virkailijoiden kopit, joissa matkailija antoi luvan näytteenottoon. Sitten tuli piste, josta sai mukaan näytteenottoputkilon. Seuraavaksi astuttiin sisään testinottoparakkiin, joissa 15-senttinen testitikku työnnettiin syvälle molempiin sieraimiin. Lopuksi ladattiin vielä uusi terveysseurantasovellus, haettiin desinfioidut matkatavarat ja mentiin aidattuun karsinaan odottamaan, mihin eristyshotelliin bussi vie.

Karanteenihotellin valintaan ei voi vaikuttaa, mutta se maksetaan itse. Kahden viikon karanteenini maksaa 6 300 yuania eli noin 770 euroa. Jos olisin ottanut pienemmän huoneen, olisin säästänyt satasen.

Nykysääntöjen valossa jokaista Kiinaan saapujaa odottaa 14 vuorokauden karanteeni. Lapsiperheet, vanhukset tai raskaana olevat saavat anoa pääsyä kotikaranteeniin.

Jos asuisin Shanghaissa virallisesti, saisin viikon hotellikaranteenin jälkeen siirtyä kotiin loppuajaksi. Koska asuinpaikkani on kuitenkin Peking, joudun olemaan karanteenissa täyden ajan.

Kiinassa karanteeni tarkoittaa melko täydellistä eristystä. Ennen huoneeseen tuloa matkatavarani suihkutettiin vielä kertaalleen pistävän hajuisella puhdistusaineella, ja sitten ovi pantiin kiinni.

Ulos ei pääse edes käymään. Parveketta ei ole. Vieraita ei sallita.

Sain 16-sivuiset ohjeet karanteenissa olemisesta. Huonepalvelua ei ole tarjolla, mutta tavaroita ja elintarvikkeita saa tilata kotiinkuljetuksella.

Lämpimän ruoan tilaaminen on kielletty, koska siitä voi saada vatsataudin – jonka oireet ovat osin samoja kuin covid-19-taudin. Alkoholia ei saa tilata, ei myöskään tupakkaa. Tilasin jumppamaton ja Pepsiä. Ja juomavettä, sillä sitä oli huoneessa vain 2,5 litraa ja täydennystä saa ainoastaan litran päivässä.

Karanteenihotellin työtekijä tuomassa ruokaa huoneisiin maaliskuun lopulla.

Silloin kun ei ole pandemiaa, eristyspaikkani toimii kiinalaisena kolmen tähden hotellina. Huoneeni on vähän epäsiisti mutta toisaalta tilava, ehkä noin 30-neliöinen, ja ilmastoitu. Ikkuna on suuri ja antaa paljon päivänvaloa. Harmi, että se vuotaa sateella. Shanghaissa on sadekausi.

Kesäisin Shanghai on usein kuuma ja kostea. Kai siksi huoneeseen on tuotu ylimääräinen ilmastointilaite. Sen putki on kuitenkin viritetty niin, että ikkunaa ei saa suljettua. Rakoa on yritetty teipata kiinni, mutta siinä ei ole onnistuttu.

Tilasin ilmastointiteippiä. Teippaan sen itse.

Suomalaisia on ollut Kiinan karanteenissa ennenkin. He antoivat hyviä vinkkejä asioista, joita täällä tarvitsee.

Tiskiaine on osoittautunut korvaamattomaksi myös pienten kärpästen ansana. Siivousliinoillekin oli heti käyttöä. Huone oli likainen jo tullessa, eikä sitä siivota eristyksen aikana.

Pikkuvioista huolimatta ajattelen, että karanteenihotellin arpajaisissa kävi kohtalaisen hyvin. Meillä samassa kerroksessa eristyksissä olevilla on oma Wechat-ryhmä, jossa jaetaan tietoja ja tuntoja. Joku pyysi pääsyä huoneeseen, johon tulisi edes hieman enemmän päivänvaloa.

Minulla sentään on ikkuna. Siitä näkyy joki. Vastarannalla asuu lintuemo poikasensa kanssa. Epäilen, että se on mustapyrstökuiri, mutta en ole varma.

Täällä on aikaa tarkkailla.

