Kesällä 2012 toimittaja Saana-Maria Jokinen keskusteli Turkissa Kilisin kaupungissa noin 15-vuotiaan Syyriasta paenneen pojan kanssa.

Pojan kotikaupungin nimestä oli tullut tabu. Syyrialaiset olivat vältelleet sen lausumista vuoden 1982 kauheuksien takia. Silloin itsevaltainen presidentti Hafez al-Assad marssitti armeijansa kaupunkiin, jossa muhi kansannousu.

Ainakin 10 000 ihmistä sai surmansa verilöylyssä, jota seurasivat laajamittaiset pidätykset.

Kaupungin nimi on Hama, ja Hamasta tuli synonyymi Hafez al-Assadin armottomuudelle. Hama muistutti poliisivaltion julmuudesta ja presidentin vallan ehdottomuudesta.

Keski-ikäiset syyrialaiset muistavat Haman tapahtumat, mutta Jokisen tapaama poika ei ollut tuolloin vielä syntynytkään. Poika kysyi Jokiselta, miksi ulkovallat eivät tuolloin puuttuneet hallinnon hirmutekoihin.

Jokinen vastasi, että Syyria oli suljettu maa, eikä silloin ollut internetiä tai sosiaalista mediaa. Tapahtumista ei tiedetty, joten niihin ei voinut puuttua.

Poika oli hetken hiljaa.

”Miksei kukaan sitten ole pysäyttänyt Assadia tällä kertaa?”

Se kysymys jäi vaivaamaan myös Jokista.

Hafez al-Assadin poika Bashar al-Assad on hallinnut Syyriaa 20 vuotta. Niistä puolet hän on kuluttanut sotimiseen omaa kansaansa vastaan.

Kuusi miljoonaa syyrialaista on paennut maasta, ja toiset kuusi miljoonaa on jättänyt kotinsa maan sisällä. Noin puolet maan kansalaisista on siis pakosalla. Syyria on raunioina, mutta al-Assad on pysynyt pallillaan.

”Minä ymmärrän, miksi al-Assad haluaa pysyä vallassa. Enemmän ihmettelen sitä, miten ulkomaailma sallii sen tapahtuvan”, Jokinen sanoo.

Jokinen on kirjoittanut sodan viidestä ensimmäisestä vuodesta kirjan Ääniä sodasta – Syyrian tie vallankumouksesta suursotaan. Kesäkuussa julkaistussa kirjassa hän käy pääpiirteittäin läpi monimutkaisen konfliktin syyt ja seuraukset.

Kirja kertaa aktivistien kertomuksia kansannousun vaiheista, avaa al-Assadin koneiston hirmutekoja ja analysoi sodan laajempia vaikutuksia, jotka ovat ulottuneet Suomeen asti.

”Alun perin mietin väitöskirjan tekemistä, mutta sitten ajattelin, että olisi parempi tehdä suomeksi selkeästi kirjoitettu kirja, joka selittää näitä ilmiöitä kaikessa rauhassa”, Jokinen kertoo.

Haastatteluja Jokinen on tehnyt vuosien varrella Syyrian naapurimaissa, jotka ovat ottaneet vastaan valtaosan syyrialaispakolaisista.

”Mielestäni on tärkeää kertoa, mitä nämä ihmiset pakenevat ja mistä näissä konflikteissa on kyse, ettei anneta yksinkertaisia selityksiä, joiden mukaan Lähi-itä on aina sellainen tai islaminusko on paha ja niin edelleen.”

Jokinen muutti Syyriaan vuonna 2008 tekemään työharjoittelua Suomen suurlähetystössä Damaskoksessa.

Niistä ajoista hän muistaa päällimmäisenä ihmisten ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden.

Samalla kävi selväksi totuus Syyriasta.

”Se oli diktatuuri ja poliisivaltio. Ulkomaalaisille se todellisuus ei juurikaan näyttäytynyt, vaan se kävi ilmi jutellessa yksityisesti syyrialaisten kanssa. Ihmiset välttelivät poliittisista aiheista puhumista, ja he pohtivat, kuka mahtaa raportoida tästä tiedustelupalvelulle. Koskaan ei tiennyt, milloin joku oli kuulolla.”

Silti Damaskoksessa oli vallalla tunne menosta parempaan suuntaan. Nuoreen, ulkomailla kouluttautuneeseen Bashar al-Assadiin kohdistui odotuksia. Talous oli avautunut. Kaduille oli tullut lisää ravintoloita, kahviloita ja länsimaisten ketjujen vaateliikkeitä. Turismiakin alkoi olla enemmän.

Vallankumouksen mahdollisuuteen ei kuitenkaan uskottu. Pelon ilmapiiri tuntui pitävän ihmiset aisoissa, Jokinen sanoo.

Vuonna 2010 hän muutti takaisin Suomeen, mutta tarkoituksena oli vielä palata Syyriaan. Hän jätti maahan valtavan pinon kirjoja. Niiden hakeminen jäi sikseen, kun maassa alkoi kuohua.

Alkuvuodesta 2011 syyrialaiset nuoret seurasivat tiiviisti niin sanotun arabikevään tapahtumia eli muualla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa leviäviä kansannousuja.

Jokinen muistuttaa, että Damaskoksen nuoriso oli hyvin samanlaista kuin länsimaissakin. He hengailivat kahviloissa ja olivat kännyköillä yhteydessä toisiinsa ja muuhun maailmaan. Uutiset Egyptin kansannoususta saavuttivat heidät reaaliaikaisesti.

Bashar al-Assadille löytyi myös tukijoita. Presidentin lähipiiri hyötyi syvästä korruptiosta. Vähemmistöt, kuten alaviitit, uskoivat olevansa pulassa ilman alaviittipresidenttiä. Kuvassa kymmenet tuhannet al-Assadin hallinnon kannattajat osoittavat tukeaan presidentille Damaskoksessa maaliskuun lopulla 2011.

Suuri osa Jokisen haastattelemista aktivisteistakin oli hyvin toimeentulevia, etuoikeutettuja ihmisiä.

”Länsimaissa on keskitytty köyhyyteen juurisyynä, mutta haastateltavatkin protestoivat, että kyse ei ollut leipämellakoista vaan halusta demokratisoida Syyriaa.”

Uusi sukupolvi ei kenties ymmärtänyt hallinnon julmuuden täysiä ulottuvuuksia, Jokinen sanoo. Vanhempi sukupolvi vannotti lapsiaan olemaan osallistumatta mielenosoituksiin, sillä he muistivat Haman tapahtumat.

Eivätkä mielenosoittajat aluksi vaatineet hallinnon vaihtamista vaan vain uudistuksia.

Heinäkuussa 2011 sadat tuhannet ihmiset kerääntyivät ympäri Syyriaa demokratiaa puolustaviin protesteihin presidentti Bashar al-Assadia vastaan. Kuva on otettu Haman kaupungissa heinäkuun 22. päivänä.

Armeija rusensi rauhanomaiset mielenosoitukset verisesti. Sotilaita komennettiin ampumaan aseettomia mielenosoittajia. Väkivallattoman kansannousun johtohahmoja kidutettiin kuoliaaksi.

Silti mielenosoitukset Homsissa, Aleppossa – ja taas Hamassa – keräsivät tuhansia, enimmillään jopa satoja tuhansia mielenosoittajia. Tieto verenvuodatuksesta rohkaisi ihmisiä oppositioliikkeeseen.

”Ihmiset ovat sanoneet yllättyneensä itsekin siitä rohkeudesta. Ja kun he ensimmäisen kerran näkivät, että mielenosoittajia ammuttiin, niin se pelon ilmapiiri murtui.”

Ennen kaikkea Jokinen vääntää kirjassa rautalangasta, mitä Syyrian hallinto teki omille kansalaisilleen. Hallinnon aiheuttamat tuhot ovat moninkertaisia verrattuna maassa riehuneisiin jihadisteihin. Al-Assadin tukijoiden iskulause oli ”Assad tai poltamme maan”.

Hallinnon törkeistä sotarikoksista on valtavasti todisteita, mutta huomion vei jihadistien kaulankatkominen.

Edes kemiallisten aseiden käyttö siviilejä vastaan ei johtanut ulkovaltojen väliintuloon. Barack Obaman Yhdysvalloille oli tärkeämpää saavuttaa al-Assadin tukijan Iranin kanssa ydinohjelmasopimus – josta Donald Trumpin Yhdysvallat irtautui.

Miehet tarkastelevat ilmaiskun jälkeisiä tuhoja kapinallisten hallitsemassa osassa Aleppoa syyskuussa 2016.

Jokinen kiinnittää huomiota siihen, miten Syyrian järjestelmällisten sotarikosten katseleminen sormien läpi on normalisoinut sotarikoksia kaikkialla ja siten tehnyt maailmasta vaarallisemman paikan.

Syyrian hallinnon julmimpia taktiikoita oli tynnyripommien pudottaminen kaupunkeihin. Romumetallilla ja nauloilla täytetyt tynnyrit tuhosivat rakennuksia ja silpoivat siviilejä.

Jihadistit julkaisivat videoita teloituksista, mutta valtavirtamedia ei näyttänyt kuvia tynnyripommien silpomista lapsista eettisistä syistä.

”Moni haastateltava sisällissodan alkuvaiheissa sanoi minullekin, että kerro niille siellä, että eivät ne jihadistit meitä pelota, vaan Assadin tynnyripommit”, Jokinen sanoo.

Länsimaissa huomion siirtymistä jihadisteihin selittävät terroristijärjestö Isisin nimissä tehdyt iskut Euroopassa.

Eri jihadistiryhmien aiheuttama sekasorto hyödytti myös al-Assadia, sillä yhtenäinen kansa olisi ollut hänelle jihadisteja suurempi ongelma. Hallinnon keskittyessä nitistämään maltillista oppositioliikettä jihadistit valtasivat syrjäseutuja ja saivat riveihinsä vierastaistelijoita.

Länsimaiden toimettomuus al-Assadin hallinnon kauheuksien edessä auttoi ääri-islamisteja vahvistumaan, Jokinen sanoo.

”Syyrialaiset kokivat nöyryyttävänä sen, että länsimaat saarnaavat ihmisoikeuksista mutta eivät toimi, kun niitä rikotaan.”

Jokinen rajaa kirjansa sodan ensimmäiseen viiteen vuoteen. Siinä ajassa kansannousu oli jo muuttunut toisenlaiseksi konfliktiksi, jossa ristesivät siihen sekaantuneiden ulkovaltojen eri intressit sekä jihadistien pyrkimykset kalifaattiin.

Venäjän sekaantuminen vuonna 2015 käänsi sodan kulun al-Assadin hallinnon eduksi.

”Siinä vaiheessa monet haastattelemani oppositiotaistelijat luopuivat taistelusta, koska he eivät voineet taistella sekä Assadia, ääri-islamisteja että Venäjää vastaan”, Jokinen sanoo.

Noin miljoona syyrialaista on paennut rajan yli noin neljän miljoonan asukkaan Libanoniin. Valtaosa jäi Bekaanlaaksoon epävirallisille pakolaisleireille. Talousvaikeuksien keskellä Libanonin hallitus on kyllästynyt pakolaisiin, ja onkin alkanut muun muassa karkottamaan syyrialaisia. Kuvassa syyrialaispakolaisia Bar Eliaksen pakolaisleirillä tammikuussa 2020.

Jokinen nostaa esiin myös informaatiosodankäynnin. Sotaan liittyy paljon salaliittoteorioita, joita esimerkiksi Venäjän trollit laskevat liikkeelle. Faktojen tarkistaminen oli yksi kirjan kirjoittamisen raskaimmista tehtävistä, Jokinen kertoo.

Tiedon saaminen Syyriasta on ollut vaikeaa myös siksi, että toimittajista tuli sekä hallinnon joukkojen että jihadistien maalitauluja.

Konfliktin alkuvaiheissa toimittajat pyrkivät kuumeisesti maahan raportoimaan tapahtumista.

”Muistan ne ajat hyvin. Olin itse Turkissa, ja vaikka Syyriasta kantautuvat tarinat kuulostivat hulluilta, siinä rajan tuntumassa oleminen sai ottamaan riskejä”, Jokinen kertoo.

Tähän päivään mennessä yli sata journalistia ja valokuvaajaa on kuollut Syyrian sisällissodassa.

Tätä nykyä Syyria on jakautunut kolmeen osaan. Valtaosa maasta on al-Assadin hallussa, kurdijoukot hallitsevat terroristijärjestö Isisiltä valtaamiaan alueita, ja Luoteis-Syyriassa Idlibin maakunnassa on vielä Turkin tukemia hallintoa vastustavia joukkoja.

Nyt olisi jälleenrakennuksen aika, mutta hallinnolta ovat rahat loppu, ja Yhdysvaltain kesäkuussa asettamat pakotteet vaikeuttavat taloustilannetta entisestään.

Hallinnon tukijatkin alkavat kyllästyä Syyrian kurjuuteen. Kymmenen vuoden takaiset iskulauseet kaikuvat jälleen kaduilla.