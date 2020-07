Saksan poliisi on tiistaina kaivanut maata Hannoverissa sijaitsevalla tontilla pikkutyttönä kadonneen Madeleine McCannin etsintöihin liittyen.

Asian vahvisti Braunschweigin alueen syyttäjänvirasto uutistoimisto AP:lle. Etsinnöistä kertovat myös saksalaislehti Bild ja brittilehti The Independent.

Paikallisen Hannoverische Allgemeine -lehden mukaan poliisi aloitti etsinnät maanantaina ja niiden on tarkoitus jatkua vielä keskiviikkona. Etsinnöissä on tiistaina käytetty ainakin etsintäkoiria ja traktoria. Tiistai-iltaan mennessä poliisi tai syyttäjänvirasto eivät vielä olleet tiedottaneet etsinnän mahdollisista tuloksista.

”Operaatio liittyy tutkintaan jossa 43-vuotiasta epäiltyä epäillään murhasta”, Braunschweigin aluesyyttäjä sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Kolmevuotiaana kadonneen Madeleine McCannin ruumista ei ole löydetty, mutta Saksan poliisi uskoo, että hän on kuollut. Siksi kyseessä on murhaepäily.

Rikos on nyt Ala-Saksin osavaltiossa sijaitsevan Braunschweigin syyttäjänviraston tutkinnassa. Tapausta tutki ensin Portugalin poliisi, ja viime vuosiin asti se on ollut Suur-Lontoon poliisin tutkinnassa, jonka kanssa Saksan poliisi on tehnyt yhteistyötä.

Kesäkuun alussa poliisi tiedotti, että vuonna 2007 Portugalissa kadonneen Madeleine McCannin katoamisesta ja mahdollisesta kuolemasta epäillään saksalaista miestä, jonka nimi on ”Christian B”. Mies suorittaa tällä hetkellä huumetuomiota vankilassa Saksan Kielissä.

”Christian B.” on syyllistynyt aiemmin muun muassa murtoihin, huumekauppaan, alaikäisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lasten hyväksikäyttömateriaalin hallussapitoon. Lisäksi hänet on tuomittu 72-vuotiaan amerikkalaisnaisen raiskauksesta.

Mies asui Algarvessa eteläisessä Portugalissa suuren osan vuosina 1995–2007.

Madeleine McCann katosi hotellihuoneesta Praia Da Luzin turistikohteessa, jossa hän oli vanhempiensa kanssa lomamatkalla. Saman päivän iltana epäillyn puhelin paikantui Praia Da Luziin.

Hannoverissa tiistaina tutkittu tontti on Christian B:n viimeisin asuinpaikka Saksassa, kertoo The Guardian. Tontti sijaitsee harvaan asutulla alueella Hanover Ahlemin ja Seelze-Letterin alueiden välimaastossa noin 40 kilometrin päässä Braunschweiginin kaupungista. Tontilla on pieni talo sekä vaja. The Guardianin mukaan Christian B olisi asunut tontilla sijaitsevassa vajassa.

Poliisi oli aidannut tutkittavan tontin uteliaiden katseilta.

Madeleine McCannin katoaminen on yksi viime vuosien seuratuimpia rikostapauksia.

Eri maiden poliiseilla on ollut lukuisia eri epäiltyjä, mukaan lukien jopa tytön vanhemmat. Varmaa on ollut vain se, että Madeleine McCannia ei ole löytynyt mistään sekä se, että lapsista kiinnostuneet seksirikolliset ovat olleet monen viranomaisen tutkintalinja heti kolmetoista vuotta sitten tapahtuneen katoamisen ensi metreiltä alkaen.

Kesäkuussa 2020 Saksan keskusrikospoliisin edustaja paljasti uusia tietoja tutkinnasta ZDF-kanavan Aktenzeichen XY... ungelöst -ohjelmassa. Ohjelman avulla poliisi etsii uusia johtolankoja selvittämättömiin rikoksiin. Poliisi pääsi Christian B:n jäljille alun perin vuonna 2013 saman ohjelman ansiosta, sillä McCannin vanhemmat esiintyivät ohjelmassa silloin.

Ensimmäinen vihje epäillystä oli tullut monien muiden vihjeiden tavoin jo seitsemän vuotta sitten.

Noin viikko ohjelman lähettämisen jälkeen kesäkuun puolivälissä Saksan uutistoimisto DPA kertoi, että uusia vinkkejä on tullut satoja niin Saksan kuin Britanniankin poliisille.

Epäillyn Algarvessa asuessaan käyttämä auto.

Epäillyn toinen Algarvessa asuessaan käyttämä auto.

Ohjelmassa julkaistiin muun muassa valokuvat kahdesta autosta, joita epäillyn sanotaan käyttäneen Portugalissa. Näiden johdosta Portugalin poliisi suoritti aiemmin heinäkuussa etsintöjä kaivoissa, jotka sijaitsevat Vila do Bispon kylässä melko lähellä Madeleine McCannin katoamiskaupunkia Praia Da Luzia. Portugalilaisen CM Jornal -lehden mukaan nämä etsinnät olivat kuitenkin tuloksettomia.

Saksan poliisi ja Braunshcweigin syyttäjä ovat vakuuttaneet, että heillä on vakaata näyttöä 43-vuotiaan epäillyn syyllisyydestä Madeleine McCannin katoamiseen ja todennäköisesti myös tytön kuolemaan.

Kesäkuun puolivälissä Braunschweigin syyttäjä Hans Christian Wolters kertoi uutistoimistoille, että todisteet ovat ”konkreettisia”.

”Meillä on konkreettisia todisteita, faktoja. Ei ainoastaan viitteitä”, Yleisradio lainasi Woltersia.

Tiistaina illalla Suomen aikaa ruumis oli silti yhä kateissa – toisaalta Braunschweigin syyttäjänlaitos ei ole vahvistanut, että tilalta etsittäisiin ruumista. He vahvistivat vain, että etsintä liittyy Madeleine McCannin tapaukseen.