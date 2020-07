Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on puolustanut Twitterissä maanantaina jakamaansa koronavirusvideota, jonka palvelu sittemmin poisti sen sisältämien virheellisten väittämien vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Videolla esiintyvät esittäytyivät lääkäreiksi, CNN kertoo. He esimerkiksi väittivät kasvomaskien ja liikkumisrajoitusten olevan tarpeettomia koronaviruspandemian torjumisessa.

Trump kommentoi videota myöhemmin lehdistötilaisuudessa sanomalla, että hänen mielestään videon lääkärit vaikuttivat arvostetuilta. Hän sanoi, ettei tiedä, miksi video poistettiin.

Videolla lääkäriksi esitelty nainen muun muassa suositteli covid-19-taudin hoitamiseen hydroksiklorokiinia, jonka tehosta asiassa ei ole tieteellistä näyttöä. Trump tunnetaan hydroksiklorokiinin puolestapuhujana.

”Hän oli lähetyksessä useiden muiden lääkäreiden kanssa. He fanittivat kovasti hydroksiklorokiinia, ja minusta hän oli hyvin vakuuttava. Hän kertoi valtavan hyvistä tuloksista sadoilla potilailla. Minusta hänen sanomansa oli tärkeä, mutta en tiedä hänestä mitään”, Trump sanoi videolla esiintyneestä naisesta toimittajien kysyessä asiasta.

Muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan nainen videolla oli Stella Immanuel, lääkäri ja tunnettu saarnaaja. Hän sanoi videolla hydroksiklorokiinin olevan hoitokeino koronavirukseen. Parhaillaan virukselle ei kuitenkaan ole tunnettua parannuskeinoa.

Yhdysvaltalaissanomalehti The Washington Post kertoo, että Immanuel on aikaisemminkin ollut huomion kohteena kyseenalaisten väitteidensä vuoksi. Hän on muun muassa lehden mukaan väittänyt, että hedelmättömyys, keskenmenot ja sukupuolitaudit johtuvat ”henkiaviomiehistä”.

Lisäksi lehden mukaan Immanuel on vuonna 2015 kertonut, että abortit, homoavioliitot ja osa lasten leluista ovat osa Illuminatin suunnitelmaa maailman tuhoamiseksi ja että moderni lääketiede käyttäisi avaruusolioiden DNA:ta.

AFP puolestaan kertoo, että Immanuel on vuonna 2015 väittänyt, että ”reptiliaanihenget”, jotka ovat puoliksi liskoihmisiä, johtavat Yhdysvaltoja.

Useiden medioiden mukaan Trump keskeytti tilaisuuden äkisti, kun kysymykset videosta jatkuivat.

AFP:n mukaan tiistaina paikallista aikaa pidetty lehdistötilaisuus ja aiemmat videotviitit antavat ymmärtää, että Trump on palannut vanhoihin tapoihinsa koronaviruskriisin vähättelyssä.

CNN:n mukaan Trump jakoi videosta useita versioita ja katkelmia eri sosiaalisen median palveluissa. Sen ovat sittemmin poistaneet myös ainakin Facebook ja Youtube.

Trumpilla on pelkästään Twitterissä yli 84 miljoonaa seuraajaa.

Vasta viime viikolla Trump kehotti koronavirustilannekatsauksessaan kansalaisia muun muassa maskien käyttöön.

Tiistaina Trump päätyi ihmettelemään, miten tartuntatautiasiantuntija, kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtaja Anthony Fauci on mielipidekyselyissä presidenttiä suositumpi.

Trumpista Faucin uskottavuuden ja suosion pitäisi heijastua presidenttiin ja hänen hallintoonsa, sillä heille 79-vuotias, laajasti arvostettu asiantuntija työskentelee.

”Se on tavallaan outoa. Mies työskentelee meille, meidän kanssamme, hyvin tiiviisti. Heitä (Faucia ja hallinnon virustorjunnasta vastaavan ryhmän johtajaa Deborah Birxiä) arvostetaan, mutta kukaan ei pidä minusta, presidentti aprikoi CNN:n mukaan.

”Se voi vain johtua minun persoonastani, Trump päätteli”, mahdollisesti huumoria äänessään.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien vuorokautinen määrä nousi Yhdysvalloissa tiistaina korkeimmalle tasolleen kahteen ja puoleen kuukauteen. Maassa rekisteröitiin lähes 1 600 uutta kuolemaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhteensä maassa on kuollut koronavirukseen liittyen jo lähes 150 000 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 4,3 miljoonaa. Molemmat luvut ovat maailman maista korkeimpia.

Tiistaina uusia tartuntoja tilastoitiin yli 60 000. Parin viime viikon aikana uusia tartuntoja on todettu päivittäin keskimäärin noin 60 000–70 000.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen liittyen 460 ihmistä. Tämä suhdeluku on Yhdysvaltoja korkeampi esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Ruotsissa, Meksikossa ja Perussa, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa miljoonaa asukasta kohden koronavirukseen on kuollut 59 ihmistä.

Worldometerin luvuissa on paikoin varsin suuria poikkeamia verrattuna muiden lähteiden lukuihin.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu Johns Hopkinsin yliopiston mukaan jo yli 16,6 miljoonaa sen jälkeen, kun uusi koronavirus havaittiin viime vuoden lopussa Kiinan Wuhanissa. Lähes 700 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

Ainakin noin kymmenen miljoonan ihmisen arvioidaan toipuneen virustartunnastaan.