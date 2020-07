Shanghai

Hongkong tiettävästi harkitsee vaalien siirtämistä vuodella. Parlamenttivaalit eli lainsäädäntöneuvoston vaalit on määrä pitää 6. syyskuuta, mutta nyt se näyttää epävarmalta.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä hongkongilainen yleisradioyhtiö RTHK, jota kansainvälinen media on siteerannut. Uutinen perustui nimettömien lähteiden haastatteluun.

Vaalien mahdollisen siirron syyksi on kerrottu koronavirustartuntojen määrän kasvu. Hongkongissa tapauksia on yli 3 000, ja iso osa tapauksista on tullut muutaman viime viikon aikana. Yli viikon ajan uusia tapauksia on ilmoitettu yli sata päivässä.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam sanoi tiistaina, että sairaalajärjestelmä uhkaa romahtaa paineen alla. Lamin mukaan kaupunki on laajamittaisen leviämisen partaalla. Hän vaati ihmisiä pysymään kodeissaan.

BBC kertoo, että Hongkongin eristysvuoteista on käytössä 78 prosenttia.

Keskiviikkona Hongkongissa astuivat voimaan tiukemmat rajoitukset kuin vielä kertaakaan koronakevään aikana. Kasvomaskeista tuli pakollisia, ravintolat suljettiin, eikä yli kahden hengen kokoontumisia sallita.

Asiakkaat odottivat noutoruokaa kadulla keskiviikkona Hongkongin hallinnon kiellettyä ruokailun sisällä ravintoloissa.

Tietoa vaalien lykkäyksestä ei ole toistaiseksi vahvistettu virallisesti.

Hongkongilaismediat HK01, Hong Kong Economic Times ja TVB ovat uutisoineet, että asia on kuitenkin päätetty, kertoo BBC.

South China Morning Postin lähteiden mukaan hallintojohtaja Lam tapasi ylimpiä päättäjiä tiistaina ja puhui heidän kanssaan vaalien siirtämisestä, mutta lopullista ratkaisua ei lehden tietojen mukaan tehty. Ryhmä tapaa tiettävästi perjantaina uudelleen.

Hongkongin lakien mukaan vaaleja voidaan siirtää, jos hallintojohtaja on sitä mieltä, että äänestys todennäköisesti häiriintyy, estyy, heikentyy tai muulla tavoin kärsii mellakoinnista, avoimesta väkivallasta tai muusta kansallista terveyttä ja turvallisuutta vaarantavasta asiasta. Myös luonnonkatastrofit voivat siirtää vaaleja.

On kuitenkin selvää, että lopullista päätöstä ei tee Hongkongin johtaja. Päätös tehdään Pekingissä.

Vaalien siirtoa ovat vaatineet erityisesti Peking-mieliset puolueet. Ne ovat vedonneet äänestäjien turvallisuuteen. Niiden mukaan virustilanne on niin vakava, että vaaleja ei voida järjestää tartuntariskin takia.

Tähän asti Peking-mielisillä edustajilla on aina ollut enemmistö lainsäädäntöneuvostossa. Gallupien perusteella on näyttänyt mahdolliselta, että ensimmäistä kertaa vaalit saattaisivat kääntyä nykyisen opposition eli demokratiamielisten hyväksi.

Peking-mielisen Hongkongin hallinnon ja sitä tukevien puolueiden suosio laahaa erityisesti siksi, että laajalti kritisoitu kansallinen turvallisuuslaki runtattiin voimaan heinäkuun alussa Pekingin päätöksellä. Se oli historiallisen vakava isku Hongkongin itsemääräämisoikeudelle.

Lue myös: Hongkongin uusi turvallisuuslaki saattaa tuntua Suomessa asti – HS etsi vastaukset viiteen olennaiseen kysymykseen kuohuttavasta laista

Demokratiamieliset ovat pääosin sitä mieltä, että vaalit on mahdollista järjestää vaarantamatta kenenkään terveyttä.

Vaaleissa ehdolla oleva demokratia-aktivisti Joshua Wong sanoi, ettei usko vaalien siirtymisen johtuvan virustilanteesta.

”Pandemian käyttäminen tekosyynä vaalien siirtämiselle on ehdottomasti valhe”, Wong totesi Twitterissä.

Demokratia-aktivisti Joshua Wong rekisteröityi ehdokkaaksi Hongkongin parlamenttivaaleihin viime viikon maanantaina.

Demokratiamielisten joukossa uskotaan yleisesti, että heidän mahdollinen vaalivoittonsa ja edustajien enemmistönsä olisi liikaa Pekingille. Niin kävi aluevaaleissa viime marraskuussa, ja moni uskoo, että nytkin vaaleja siirtää lähinnä häviämisen pelko.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab sanoi kiinalaiskollegalleen Wang Yille, että Hongkongin vaaleja seurataan Britanniassa erityisen tarkasti. Kiinan täytyy rakentaa kansainvälistä luottamusta, Raab sanoi Reutersin mukaan.

Lue myös: Britannia jäädytti luovutussopimuksen Hongkongiin – Kiinan ja Britannian välit ovat nyt äärimmäisen kireät

Koronaviruksen takia vaaleja on peruttu kevään aikana ainakin 68 maassa tai alueella, kertoo Reuters kansainvälisen demokratian ja vaalien avustamisen instituutin tietoihin nojaten.