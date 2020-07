Meksikolainen kartellipomo, El Mencho -nimellä tunnettu Nemesio Oseguera Cervantes on lujittanut viime kuukausina valtaansa Jaliscon osavaltiossa maan länsiosassa.

Kesäkuussa Oseguera Cervantesin johtaman Nueva Generación -kartellin (koko nimeltään Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) epäiltiin olleen osallisena yrityksessä surmata pääkaupunki Méxicon poliisipäällikkö Omar García Harfuch. Iskussa kuoli kaksi miespuolista henkivartijaa sekä yksi sivullinen nainen.

Nyt Nemesio Osegueran väitetään rakennuttaneen ja rahoittaneen Jaliscoon yksityisen sairaalan, jota pääasiassa hän ja hänen lähipiirinsä voisivat käyttää omiin tarpeisiinsa. Asiasta kertovat muun muassa brittilehti The Guardian sekä meksikolainen El Universal.

El Universalin siteeraamien Meksikon hallituksen tietojen mukaan sairaala sijaitsisi El Alcíhuatlin kylässä noin 250 kilometriä lounaaseen suurkaupunki Guadalajarasta. Munuaisongelmista kärsivän 54-vuotiaan huumeparonin uskotaan haluavan sairaalasta matalan profiilin hoitoa heikentyneeseen terveydentilaansa. El Alcíhuatlissa on vain noin 200 asukasta, ja Oseguera Cervantes on käyttänyt aluetta piilopaikkanaan, El Universal kertoo. Myös kyläläisillä on oikeus käyttää sairaalan palveluita.

Terveydenhuollon työntekijöiden valjastaminen yksityiskäyttöön ei ole Meksikossa tavatonta.

Poliisi eristi Méxicon poliisipäällikköä vastaan tehdyn iskun tapahtumapaikkaa Meksikon pääkaupungissa 26. kesäkuuta.

The Guardianin mukaan rikolliset pyrkivät usein välttelemään virallisia sairaaloita esimerkiksi silloin, jos he ovat loukkaantuneet yhteenotoissa maan turvallisuusjoukkojen kanssa.

Nueva Generación on Meksikon nopeiten kasvava kartelli.

Sen johtajaa etsivät niin Meksikon kuin Yhdysvaltainkin viranomaiset, ja vuonna 2018 Yhdysvallat tarjosi kymmenen miljoonan dollarin palkkiota hänen pidätykseensä johtavista tiedoista.

Meksikon kartelleja tutkivan järjestäytyneen rikollisen asiantuntijan Chris Dalbyn mukaan paikalliset viranomaiset pitävät Oseguera Cervantesia maan ykkösvihollisena, The Guardian kertoo. Hänen johdossaan CJNG:stä on tullut Meksikon vaikutusvaltaisin rikollisjärjestö, joka on koronaviruspandemiaa hyödyntämällä laajentunut aggressiivisesti esimerkiksi Zacatecasin, Veracruzin ja Guanajuaton osavaltioihin.

CJNG salakuljettaa Meksikosta Yhdysvaltoihin valtavia määriä kokaiinia, marihuanaa ja synteettisiä huumausaineita, kuten jo vähäisestä määrästä kuolemaan johtavaa fentanyyliä. Tappavana fentanyyliannoksena pidetään yleensä noin kahta milligrammaa.

CJNG käy myös laitonta ase-, polttoaine- ja ihmiskauppaa.

Itse Oseguera Cervantesista Meksikon viranomaiset antoivat vuonna 2018 kaksi pidätysmääräystä saman vuoden helmikuussa tapahtuneesta kahden agentin sieppaamisesta ja murhasta.

Oseguera Cervantesin poika Rubén Oseguera González karkotettiin helmikuussa Yhdysvaltoihin vastaamaan huumekauppaa koskeviin syytteisiin. Tytär Jessica Johanna Oseguera González taas pidätettiin Washingtonissa vain muutamaa päivää myöhemmin.

JNCG-huumekartellin johtajan pojan Ruben Oseguera Gonzalezin kuvaa esiteltiin tiedotustilaisuudessa Méxicossa kesäkuussa 2015 tehdyn pidätyksen jälkeen.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obradoriin kohdistuu jatkuvasti enemmän painetta saada Oseguera Cervantes kiinni, kertoo The Guardian. Rikollisuuteen alueella perehtynyt Chris Dalby uskoo kuitenkin, ettei kartellijohtajan pidätyksellä olisi välttämättä kovinkaan suurta yhteiskunnallista merkitystä.

”Se saattaisi heikentää Jaliscon kartellia [CJNG] ja hajottaa sen pienempiin osiin. Mutta ei se tekisi Meksikosta sen turvallisempaa – silloin vain joku muu ottaisi ohjat.”

Viime kuukaudet ovat olleet Meksikossa poikkeuksellisen väkivaltaisia, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kesäkuun 7. päivän aikana maassa raportoitiin tapahtuneen 117 murhaa. 20. huhtikuuta murhia tehtiin yhdessä vuorokaudessa 114.

Jos tilanne jatkuu samankaltaisena, vuodesta voi tulla BBC:n mukaan Meksikon tilastoidun historian verisin.<><><>