Nyt on se aika vaalikaudesta. Kerran neljässä vuodessa Joel Goldstein on amerikkalaismediassa kysytty asiantuntija, ja viime aikoina haastattelupyynnöt ovat taas lisääntyneet.

”Sen täytyy tarkoittaa, että alamme olla lähellä”, Goldstein sanoo puhelinhaastattelussa, joka on vilkkaan päivän ensimmäinen.

Alamme siis olla lähellä sitä, että Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivä ehdokas ilmoittaa, kenet haluaa varapresidentikseen. Goldstein, oikeustieteen emeritusprofessori Saint Louisin yliopistosta, on perehtynyt Yhdysvaltain varapresidentteihin.

Istuva varapresidentti on Mike Pence, joka pyrkii yhdessä Donald Trumpin kanssa toiselle kaudelle. Mutta kuka on demokraatti Joe Bidenin varapresidenttiehdokas?

Se on kuuma kysymys. Biden on luvannut kertoa valintansa ensi viikolla.

Varapresidentit nousevat otsikoihin yleensä lähinnä vaalivuoden kesällä. Media täyttyy silloin spekulaatioista.

Niin nytkin: onko Bidenin valinta ennakkosuosikkina pidetty senaattori Kamala Harris vai sittenkin presidentti Barack Obaman turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Susan Rice? Ehkä entinen poliisipäällikkö ja nykyinen kongressiedustaja Val Demings Floridasta? Vai sittenkin senaattori ja sotaveteraani Tammy Duckworth Keskilännestä?

Muitakin nimiä pyörii mediassa, mutta Goldstein ei lähde veikkaamaan.

”En tiedä, tietääkö Biden itsekään vielä, kenet valitsee.”

Sen Biden on luvannut, että hänen aisaparinsa on nainen.

Susan Rice (vas.), Val Demings ja Tammy Duckworth

Mikä merkitys valinnalla on? Goldstein lähestyy sitä kahdesta näkökulmasta.

Lyhyellä tähtäimellä varapresidenttiehdokas voi auttaa voittamaan marraskuun vaalit. Pitkällä tähtäimellä hänen on oltava ihminen, joka auttaa presidenttiä hallitsemaan maata.

”Varapresidenttivalinta ei vaikuta suureen äänestäjäjoukkoon”, Goldstein sanoo.

”Hyvin harva äänestäjä ajattelee, että en voi sietää presidenttiehdokasta, mutta pidän todella paljon varapresidentistä.”

Valinta voi silti vaikuttaa vaalien marginaaleihin, ja Yhdysvaltain presidentinvaalit on usein ratkaistu marginaaleissa, Goldstein muistuttaa. Varapresidentti on viesti. Hän voi heilauttaa tiettyä osavaltiota tai tiettyä väestöryhmää niin paljon, että sillä on merkitystä.

Siksi spekulaatioissa on korostunut varapresidentin ihonväri. Mustat äänestäjät pelastivat Bidenin esivaalikampanjan ja sinkosivat hänet tahmean alun jälkeen poikkeuksellisen nopeasti voittoon. Pitäisikö siitä palkita nimittämällä musta nainen varapresidenttiehdokkaaksi?

Poliisin tappaman George Floydin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset ovat nostaneet rasismin keskeiseksi vaaliteemaksi. Musta varapresidentti todistaisi myös siitä, että Biden ottaa mielenosoitukset vakavasti. Valinta voisi myös nostaa afroamerikkalaisten äänestysaktiivisuutta. Se on yksi asioista, joka voi ratkaista marraskuun vaalituloksen.

Mutta valintoja on muitakin. Yksi on ideologinen. Pitäisikö Bidenin yrittää innostaa puolueen vasenta laitaa valitsemalla ehdokas sieltä? Sellainen olisi vaikka presidenttiehdokkuutta tavoitellut Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren.

Muutkin ovat tavoitelleet varapresidenttiehdokkaallaan puolueen laitimmaista reunaa.

”Republikaaniehdokkaat John McCain ja Mitt Romney kurottivat kohti konservatiiveja valitsemalla Sarah Palinin ja Paul Ryanin työpareikseen”, Goldstein sanoo.

Elizabeth Warren

Donald Trumpin varapresidentti Mike Pence edustaa herätyskristillisiä amerikkalaisia, jotka ovat republikaanipuolueen kivijalka. Pencen avulla newyorkilainen kiinteistömoguli ja tv-tähti varmisteli kristillisen oikeiston tukea.

Bidenin toinen ideologinen vaihtoehto on valita varapresidentti, joka vetoaa poliittiseen keskustaan eikä ainakaan säikäytä pois Trumpiin pettyneitä republikaaneja ja riippumattomia äänestäjiä.

”Varapresidentin valinnalla ei voi miellyttää kaikkia. Sellaiset valinnat kuuluvat presidentin työhön.”

Goldsteinin mielestä vaalipohdinnat ovat lopulta toissijaisia. Hän uskoo Bidenin lähestyvän valintaa ensisijaisesti pitkän tähtäimen näkökulmasta: Kenet hän haluaa lähimmäksi työparikseen, jos tulee valituksi presidentiksi?

”Ulkopuolisten on vaikea tietää, mitä Biden todella ajattelee näistä ihmisistä.”

Paljon jää julkisuudelta piiloon. Kampanjat pyrkivät penkomaan varapresidenttiehdokkaiden taustat perusteellisesti. Skandaaleja ei kaivata.

Varapresidentin rooli hallinnossa on viime vuosikymmeninä kasvanut. Goldstein pitää Bidenia itseään poikkeuksellisen onnistuneena varapresidenttinä.

”Hänen vaikutusvaltansa perustui hyvään suhteeseen presidentti Obaman kanssa.”

Joel Goldstein

Varapresidentin on osattava sekä johtaa että seurata, Goldstein sanoo. Biden on kertonut haluavansa ihmisen, joka jakaa hänen ajatusmaailmansa, mutta joka uskaltaa myös olla eri mieltä presidentin kanssa. Lisäksi hän haluaa ihmisen, joka osaa hallita. Sellaisen, joka olisi valmis vaikka heti presidentiksi.

”Maa on keskellä ongelmia. Tehtävää on paljon”, Goldstein sanoo.

Jos Biden haluaa itse keskittyä koronakriisin ratkaisemiseen, hän voisi valita entisen turvallisuusneuvonantajan Susan Ricen, jolla on kokemusta ulkopolitiikasta, ja lähettää tämän maailmalle rakentamaan Yhdysvaltain ulkosuhteita uusiksi Trumpin jäljiltä.

Toisaalta Rice ei ole koskaan ollut ehdolla vaaleissa. Sellaista varapresidenttiehdokasta ei ole nähty vuosikymmeniin. Se tekee Ricesta riskin vaalikampanjassa, sillä hän ei ole käynyt samanlaisen myllyn läpi kuin vaalinsa voittaneet poliitikot.

Historiallisesti varapresidentit ovat usein olleet aiemmin senaattoreita tai kuvernöörejä, joitakin kongressiedustajiakin mahtuu joukkoon. Pormestari olisi jo poikkeus. Yleensä odotetaan kokemusta valtakunnan politiikasta.

Poliittinen menestys ja kyky hallita eivät yleisesti ottaen sulje toisiaan pois, Goldstein sanoo.

”Myös hallitsemisessa auttaa, jos äänestäjät pystyvät kuvittelemaan ehdokkaan Valkoiseen taloon.”

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kampanjatilaisuudessa Delawaressa tiistaina.

Biden, 77, on kaikkien aikojen vanhin presidenttiehdokas. Mediassa on kohteliaasti keskitytty pohtimaan, että hän saattaisi poikkeuksellisesti pyrkiä vain yhden kauden presidentiksi.

Vaalikentillä äänestäjät, niin kannattajat kuin vastustajat, ovat Bidenin iästä hyvin tietoisia. Tarkoittaako se, että varapresidentillä on tavallista enemmän merkitystä? Miettivätkö äänestäjät, että presidentti voi myös vaihtua kesken vaalikauden, jos Biden sairastuu tai kuolee?

Goldstein myöntää, että ehdokkaiden ikä nostaa sitä mahdollisuutta, että varapresidentistä tulee presidentin seuraaja.

”77-vuotias Biden ja 74-vuotias Trump ovat kaksi historian vanhinta ehdokasta.”

Mutta ikää voidaan korostaa myös liikaa, Goldstein sanoo. Hän muistuttaa, että Biden voitti presidenttiehdokkuuden esivaaleissa poikkeuksellisen helposti.

”Demokraatit ovat sinut hänen ikänsä kanssa.”

Moni varapresidentti päätyy lopulta presidentiksi. Niin voi käydä, jos presidentti kuolee, kuten John F. Kennedy, tai joutuu eroamaan, kuten Richard Nixon. Yleensä varapresidentistä kuitenkin tulee presidentti, koska hän pyrkii presidentin seuraajaksi asettumalla itse ykkösehdokkaaksi vaaleissa.

Niin tekee myös entinen varapresidentti Joe Biden.