Hadžia eli muslimien pyhiinvaellusta on rajoitettu rankasti koronaviruksen torjuntatoimien takia. Tässä pyhiinvaeltajat Mekassa Kaaban ympärillä keskiviikkona.

Saudi-Arabian määräämillä koronavirusrajoituksilla on yllättäviä vaikutuksia. Vuosittaiseen pyhiinvaellukseen Saudi-Arabian Mekkaan saa osallistua tänä vuonna enintään 10 000 Saudi-Arabiassa tällä hetkellä oleskelevaa ihmistä, kertovat tapahtumaa järjestävät viranomaiset.

Osallistujien täytyy olla alle 65-vuotiaita, joilla ei ole kroonisia sairauksia. Noin 30 prosenttia osallistujista on Saudi-Arabian kansalaisia ja loput maassa asuvia ulkomaalaisia, kertoi uutistoimisto AFP.

Tavallisesti pyhiinvaellukseen eli hadžiin osallistuu vuosittain noin 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa kaikkialta maailmasta.

Hadžin päätteeksi vietetään perinteisesti Eid al-Adha -juhlaa, johon kuuluu eläinuhri. Eläimiä tarvitaan nyt huomattavasti aiempaa vähemmän, kun pyhiinvaeltajiakin on vain murto-osa tavanomaisesta.

Ongelma näkyy Afrikan maissa, joista tuodaan karjaa Saudi-Arabiaan. Esimerkiksi Kenian karjankasvattajaliitto kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että heidän jäseniltään ostetaan tavallisina vuosina keskimäärin 5 000 lehmää Saudi-Arabian hadž-vientiin.

Tällainen väenpaljous hadžin aikana Kaaban ympärillä käy tavallisesti. Kuva on pyhiinvaelluskaudelta syyskuussa 2016.

Tilanne on vielä kurjempi Somaliassa, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Somaliaa voi uhata lama, sillä jopa kolme neljännestä sen viennistä muodostuu karjasta. Vientikarjasta noin 70 prosenttia koostuu eläimistä, jotka myydään Saudi-Arabiaan pyhiinvaelluskauden ja sen juhlallisuuksien takia.

”Hadžin kausi on meille elintärkeä. Se on aivan valtavan iso”, sanoi Somalian karjatalousministeri Hussein Mohamud Sheikh Hussein The Washington Postille.

Karjatalousministerin mukaan esimerkiksi viime vuonna Somaliasta vietiin Saudi-Arabiaan hadžia ja sen päätösjuhlia varten yli miljoona lehmää.

Tavallisesti asiat menevät näin: Monet somalialaiset karjankasvattajat ottavat ensin lainaa, jonka turvin kasvattavat karjaansa. Kun karjan kysyntä kasvaa merkittävästi Saudi-Arabian pyhiinvaelluskauden aikaan, vienti vetää ja kasvattajat saavat tuottoa, jolla maksavat lainat pois.

Nyt kun kysyntä jää kuluvana vuonna murto-osaan entisestä, kasvattajat eivät pysty maksamaan velkojaan.

Yleensä Somalian karjanvientikausi alkaa pari kuukautta ennen hadžia, jonka ajankohta vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna vientikauden olisi pitänyt käynnistyä toukokuussa.

”Nyt olen joutunut myymään maata, että olen saanut pidettyä elämäni käynnissä ja lapset koulussa”, sanoi The Washington Postille Adow Abdullahi Ahmed, joka on kasvattanut ja myynyt karjaa yli 30 vuotta.

”Tämä tragedia, tämä virus, iski juuri kun vientimme oli käynnistymässä.”

Viennin jämähtäminen vaikuttaa myös hintoihin: esimerkiksi kamelien hinnat ovat The Washington Postin mukaan romahtaneet puoleen entisestä eli noin 1 000 dollarista 500 dollariin. Ahmedin mukaan sama on tapahtunut vuohien ja lehmien hinnoille.

Kun kauppa ei käy, somalialaisilla ei ole ostovoimaa. Ilman ostovoimaa maan muukin talous kärsii. Vaikka myös lihan hinta on laskenut, karjankasvattajilla ei ole nyt varaa ostaa lihaa ruoaksi. Moni heistä säästelee nyt karjaansa siinä toivossa, että Saudi-Arabia voisi ensi vuonna sallia hadž-vieraiden normaalin saapumisen.

Lampaita karjatorilla Mogadishussa Eid al-Adha -juhlan alla silloin, kun koronavirusrajoituksia ei ollut. Kuva on elokuulta 2019.

Samaa toivotaan myös Saudi-Arabiassa. BBC kertoo Mekan suurmoskeijan Masjid al-Haramin lähellä toimivasta taksiyrittäjästä Sajjad Malikista, joka työllistää noin 50 ihmistä.

”Yleensä minä ja työntekijämme pystymme parina hadžia edeltävänä kuukautena ja sen aikana tekemään koko vuoden tilin. Nyt ei ole palkkaa, ei työtä, ei mitään”, Malik tuskaili BBC:lle.

Hänen kuljettajansa lähettävät hänelle videoita tyhjistä kaduista, joita kansoittavat pyhiinvaeltajien sijaan parveilevat pulut.

2,5 miljoonaa vierailijaa on vajaan kahden miljoonan asukkaan Mekalle huomattava logistinen ponnistus mutta myös tulolähde.

Vuonna 2018 kansainvälinen kirjanpitäjien kattojärjestö ACCA arvioi sivuillaan, että Mekan ja Medinan kaupungeissa koko yksityisen sektorin tuotoista noin 25–30 prosenttia riippuu pyhiinvaelluksesta. Mekan kaupungille hadž tuottaa vuosittain noin kahdeksan miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 6,8 miljardin euron tulot – paitsi tänä vuonna.