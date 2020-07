Valko-Venäjän turvallisuuspoliisi on pidättänyt yhteensä 33 venäläisen yksityisarmeija Wagnerin sotilasta, kertovat Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta ja Moscow Times.

32 Wagnerin sotilasta pidätettiin Valko-Venäjän pääkaupunki Minskissä keskiviikon vastaisena yönä ja yksi eteläisellä Valko-Venäjällä keskiviikon aikana.

Beltan omien viranomaislähteiden mukaan yksityisarmeijan sotilaita on saapunut Valko-Venäjällä jopa kaksisataa, ja saapumisen syynä on pyrkimys aiheuttaa järjestelmällistä epävakautta maassa vajaan kahden viikon kuluttua pidettävien presidentinvaalien takia.

Uutistoimisto Beltan mukaan Wagnerin sotilaat tunnistettiin erityisesti siksi, että heidän käyttäytymisensä oli turisteille epätyypillistä. He eivät käyttäneet alkoholia ja he olivat ulkoisesti ja käytökseltään sotilaiden oloisia.

Nyt pidätettyjen miesten ryhmä saapui Valko-Venäjälle viime viikonloppuna ja majoittui pääkaupunki Minskin hotelleihin. Heidän oli tarkoitus poistua seuraavana aamuna, heinäkuun 25. päivänä, mutta he jäivät maanantaihin 27. heinäkuuta asti.

Maanantaina joukko siirtyi Minskin lähellä olevaan kylpylään tai vastaavaan hoitolaitokseen, josta suurimman osan pidättivät Valko-Venäjän turvallisuuspoliisi KGB:n ja Minskin poliisin erikoisjoukot.

Moscow Timesin mukaan Valko-Venäjän sisäministeriö ja rikostutkintakomitea eivät vielä keskiviikkona alkuillasta olleet kommentoineet asiaa.

Venäjän suurlähettiläs Valko-Venäjällä sanoi venäläiselle uutistoimisto Tassille, ettei lähetystö ollut saanut Valko-Venäjän poliisilta virallista ilmoitusta kansalaistensa pidättämisestä. Tietoa oli kyllä pyydetty.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka aikoo vaatia Venäjältä selitystä Wagnerin sotilaista Minskissä ja kutsui uutistoimisto Beltan mukaan turvallisuuskabinettinsa koolle kiireelliseen neuvotteluun.

Aljaksandr Lukašenka kuvattiin Valko-Venäjän itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa Minskissä 3. heinäkuuta.

Wagner on venäläisen Jevgeni Prigožinin perustama yksityisarmeija, jolla on tiettävästi läheiset välit sekä Venäjän armeijaan että Venäjän hallitukseen eli Kremliin. Prigožin on lännen pakotelistoilla, sillä niin kutsuttua Pietarin trollitehdasta pidetään hänen rahoittamanaan hankkeena. Liikemiestä on kutsuttu ”Putinin kokiksi”, koska hänen Concord-pitopalvelunsa on järjestänyt tarjoilua Kremlin tilaisuuksiin.

Yhdysvaltain rahoittama ukrainalainen uutissivusto Svoboda arvioi, että Wagnerin sotilaat saattoivat olla matkalla Sudaniin. He tunnistivat paikallisen valkovenäläisen tv-kanava Belarus 1:n julkaisemalta vahvistamattomalta pidätysvideolta pidätettyjen tavaroiden joukosta Sudanin valuuttaa ja sudanilaista moskeijaa esittävän puhelinkortin.

Wagnerin sotilaita on toiminut Sudanissa ainakin talvesta 2019. Sotilaita on osallistunut sotiin myös esimeriksi Itä-Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Keski-Afrikan tasavallassa Wagnerin yksityisarmeijan jäsenien epäillään myös murhanneen kolme venäläistä toimittaja, jotka olivat maassa tekemässä dokumenttia juuri Wagnerista.

Lue lisää: Kolme venäläistä journalistia ammuttiin Keski-Afrikan tasavallassa kesällä 2018. Tutkimukset Afrikassa on lopetettu, eikä tapaus kiinnosta Venäjääkään.

Valko-Venäjällä järjestetään presidentinvaalit 9. elokuuta. Vuodesta 1994 vallassa olleella Lukašenkalle ilmoittautui aluksi kaksi vastaehdokasta, mutta heitä ei hyväksytty ehdolle.

Hylkäyksen johdosta Valko-Venäjällä puhkesi heinäkuun puolivälissä laajoja mielenosoituksia. Toinen ehdokkaista, entinen pankinjohtaja Viktar Babaryka, pidätettiin viime kuussa ja hänen ehdokkuutensa mitätöitiin häntä vastaan nostettujen rikossyytteiden takia.

Entinen Washingtonin-suurlähettiläs ja it-puiston johtaja Valery Tsapkala taas ei vaalilautakunnan mukaan kerännyt tarpeeksi tukiallekirjoituksia. Niitä oli noin 500 000, kun ehdokkuuteen tarvitaan 100 000.

Myöhemmin uusia, toisia vastaehdokkaita on kuitenkin hyväksytty.

Aljaksandr Lukašenka on voittanut jo viidet vaalit. Aiemmillakin kerroilla mielenosoittajat on nitistetty voimalla ja varteenotettavat vastaehdokkaat siirretty syrjään. Vaalit eivät ole olleet vapaita, mutta Lukašenkalla on myös ollut kansan laaja tuki.

Lukašenkaa on pidetty Venäjän presidentti Vladimir Putinin uskollisena käskyläisenä, mutta aivan mutkattomat eivät Venäjän ja Valko-Venäjänkään välit ole.

Valko-Venäjän strateginen merkitys lännelle alkoi kasvaa sen jälkeen kun Venäjä vuonna 2014 valloitti Krimin ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa. Kiistoja ovat aiheuttaneet sen jälkeen esimerkiksi raakaöljy, jota Venäjä on myynyt Valko-Venäjälle ilman vientitulleja.

Viime joulukuussa otsikoita aiheutti Valko-Venäjän Moskovan-suurlähettilään lausunto: tämä väitti Valko-Venäjän ja Venäjän valmistelevan yhteistä parlamenttia ja hallitusta. Totta tai ei, presidentti Lukašenka tyrmäsi puheet julkisesti.