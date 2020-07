Thaimaa kannustaa nyt kansalaisia kotimaanmatkailuun. Moni suosittu turistiranta on ollut bangkokilaisten ja muiden thaimaalaisten kansoittamia, kuten tämä Hua Hinin pääranta tiistaina.

Bangkok

Huonoja uutisia Thaimaahan kaipaaville suomalaisille.

”Ei ainakaan puoleen vuoteen”, toteaa lääketieteen professori Thira Woratanarat bangkokilaisesta Chulalongkorn-yliopistosta.

Hän on yksi asiantuntijoista, joiden ohjeisiin Thaimaa on pohjannut koronavirusstrategiansa eli esimerkiksi yhteiskunnan sulkemisen ja avaamisen aikatauluja.

Thaimaassa on niin vähän koronavirusta, että se on Euroopan unionin listalla turvallisista maista. Suomi ei rajoita thaimaalaisten maahantuloa Thaimaasta koronaviruksen takia.

Thaimaa ei kuitenkaan ole avannut oviaan ulkomaalaisille lukuun ottamatta tiettyjä erityisperusteita, kuten oleskelu- tai työlupaa tai thaimaalaista perheenjäsentä.

Thaimaa ei myöskään päästä omia kansalaisiaan vapaasti ulkomaille. Siksi thaimaalaisten marjanpoimijoiden työmatkat Suomeen viivästyivät tänä kesänä.

Professori Thira vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse, sillä tartuntariskin takia hän ei tapaa ketään henkilökohtaisesti.

Thira sanoi toivovansa, että suomalaiset ymmärtävät thaimaalaisten näkökulman.

”Näemme, että pandemia on yhä hallitsematon useimmissa maissa. Lisäksi monissa maissa tulee uusia aaltoja, vaikka ne ovat menestyksekkäästi pystyneet kontrolloimaan ensimmäistä aaltoa, ja pääsyy ovat ulkomailta tulleet tartunnat.”

Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa on todettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan noin 3 300 koronavirustartuntaa ja 58 viruksen aiheuttamaa kuolemaa – kumpiakin siis selvästi vähemmän kuin Suomessa, vaikka Thaimaan väkiluku on yli 12-kertainen.

Thaimaassa ei ole liki kahteen kuukauteen todettu yhtään tapausta, jossa koronavirus olisi tarttunut maan sisällä. Kaikki sinä aikana ilmenneet tartunnat ovat olleet ihmisillä, jotka ovat saapuneet Thaimaahan muualta.

Thaimaan matkailuviranomainen on ideoinut niin sanottuja matkailukuplia, jotka olisivat valtioiden välisiä kahdenkeskisiä sopimuksia matkailun sallimiseksi. Valtiot esimerkiksi sopisivat matkailijoiden testauksesta jo lähtömaassa.

Thira pitää ideaa teoriassa hyvänä, mutta ei vielä.

”Kuplat voivat olla käyttökelpoisia, kun aika on sopiva ja kun kaikki niihin liittyvät järjestelmät ovat tarpeeksi tehokkaita ja varmoja. Käytännössä kuitenkin on ollut useita tapauksia, joissa ihminen on saanut negatiivisen testituloksen ennen lähtöä mutta Thaimaahan tultua hänellä on todettu tartunta.”

Koronapandemian alkuvaiheessa Thira ja hänen asiantuntijakollegansa seurasivat ensin parin kuukauden ajan hallituksen toimia ja havaitsivat, että strategia ei toimi. Asiantuntijat kokosivat ryhmän, joka esitteli ajatuksiaan pääministeri Prayut Chan-o-challe.

Heidän ehdotustensa pohjalta luotiin uusi strategia, joka näyttää toimivan hyvin. Strategiaan kuuluu se, että rajoituksia löysennettäessä otetaan käyttöön entistä tehokkaampia tapoja jäljittää mahdollisia tartuntoja.

Thiran mukaan Suomi on varmasti Thaimaan listalla, kun hallinto ja asiantuntijat arvioivat, mistä maista turisteja voisi tulla maahan jossain vaiheessa.

”Suomi on yksi niistä maista, joissa pandemiaa on torjuttu menestyksekkäästi. Olen varma, että thaimaalaiset toivottavat suomalaiset tervetulleeksi, ja monet thaimaalaiset haluaisivat matkustaa myös Suomeen. Kun aika on oikea, voimme matkustaa tapaamaan toisiamme turvallisesti.”

Kun yöllinen ulkonaliikkumiskielto lopetettiin kesäkuussa ja useimmat yritykset saivat alkaa toimia taas, valtionhallinto julkaisi puhelinsovelluksen, jonka avulla kaikki julkisiin tiloihin menevät ilmoittavat olevansa kyseisessä tilassa. Jos ilmenee, että samana aikana tilassa on ollut koronavirusta kantava ihminen, kaikille tilassa olleille ilmoitetaan asiasta ja heidät toimitetaan testeihin.

Näin tapahtui pari viikkoa sitten, kun Pattayan lähellä Rayongissa vierailleella Egyptin armeijan valtuuskunnan jäsenellä todettiin tartunta. Ryhmän jäsenet eivät olleet noudattaneet omaehtoista karanteenia vaan olivat käyneet paikallisessa ostoskeskuksessa.

Rayongin alueella testattiin tuhansia ihmisiä, jotka olivat olleet samoissa paikoissa, mutta yhtään tartuntaa ei ilmennyt.

Tapaus vaikuttanee ulkomaalaisten maahanpääsymahdollisuuksiin, sillä samalla viikolla julkaistiin tulokset kyselytutkimuksesta, jonka vastaajista 95 prosenttia ei halunnut turisteja maahan lähiaikoina.

Kyselyn oli tehnyt perinteikäs mielipidetutkimuslaitos, joka toimii bangkokilaisessa Suan Dusit -yliopistossa.

Yksikön johtaja Pornpan Buathong arvioi HS:lle, että tutkimuksen tulos on todellisuutta dramaattisempi, sillä thaimaalaiset olivat kyselyn aikaan kauhistuneet Rayongin tapauksesta.

”Kun näin datan ja analysoin sitä, tiesin heti, että tämä on tunnereaktio. Se on Thaimaassa tyypillistä. Seuraavassa tutkimuksessa tulos on todennäköisesti erilainen.”

Pornpan Buathong on bangkokilaisen Suan Dusit -yliopiston mielipidetutkimusyksikön johtaja.

Silti myös aiemmat tutkimukset ovat näyttäneet, että selvä enemmistö thaimaalaisista vastustaa ulkomaalaisten tuloa maahan.

Pornpanilla on ytimekäs selitys asialle.

”Kukaan thaimaalainen ei halua uusia sulkutoimia. Eivät thaimaalaiset vihaa ulkomaalaisia, he ovat huolissaan ja peloissaan.”

Pornpanin mukaan thaimaalaiset pelkäävät, että jos maahan tulee toinen aalto, yhteiskuntaa suljetaan taas rankasti.

”Rakastan sitä, että Thaimaassa on paljon ulkomaalaisia. Täällä Bangkokissa ja muualla Thaimaassa on nyt hyvin outoa ja tyhjää, kun ulkomaalaisia on niin vähän.”

Pornpan on seurannut thaimaalaisten mielipiteitä myös kirjallisista vastauksista. Hänellä on Thiraakin synkempi näkemys siitä, mitä kansalaiset ajattelevat turismin paluusta.

”Kansainvälistä turismin avaamista pitäisi odottaa pidempään kuin puoli vuotta, ehkä vuosi.”

Myös Pornpanilla on viesti suomalaisille:

”Kyllä minäkin haluaisin matkustaa Suomeen. Me thaimaalaiset odotamme kovasti sitä, että voisimme toivottaa suomalaiset ja muut turistit taas tervetulleiksi. Joskus se päivä tulee, mutta nyt olemme huolissamme terveydestä.”

Turismi on yksi Thaimaan suuria tulonlähteitä, joskaan ei suurin. Se muodostaa suoraan alle kymmenen prosenttia bruttokansantulosta, ja välillisesti sen osuus on yli 20 prosenttia.

Pornpanin mukaan thaimaalaiset pelkäävät uutta yhteiskunnan sulkemista sekä talouden että henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Thaimaalaiset ovat tyypillisesti hyvin sosiaalisia. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset olivat monille raskaita.

Thaimaan turismiala perustaa toivonsa yhä enemmän omiin kansalaisiin. Kun maan sisäisiä matkustusrajoituksia purettiin, hallinto alkoi kannustaa ihmisiä matkailemaan kotimaassa.

Thaimaan turismiviranomainen on alkanut myöntää matkailulahjakortteja, joita riittää viidelle miljoonalle ihmiselle. Niitä jaetaan hotellimajoittumisiin, ravintoloissa syömiseen ja lentolippuihin.

Thaimaalaiset viettivät aikaa rannalla Hua Hinissä tiistaina.

Esimerkiksi hotellilahjakortteja voi kukin saada viittä yöpymistä varten. Kustakin yöstä lahjakortilla saa 45 prosentin ja korkeintaan 3 000 bahtin eli vajaan sadan euron alennuksen.

Viime viikolla suuri lomahotelliketju Dusit Thani ilmoitti, että se keskittyy nyt vain kotimarkkinoihin. Ilmoitus voi kertoa siitä, että matkailuala uskoo rajojen pysyvän ulkomaisilta turisteilta kiinni vielä pitkään.

Bangkok on paitsi Thaimaan pääkaupunki myös Kaakkois-Aasian suurimpia bisneskeskittymiä. Bangkokin erityishallintoalueella asuu liki 20 miljoonaa ihmistä, ja metropolilla on vaikutusvaltaa myös koko maata koskeviin hallituksen päätöksiin.

Elämä Bangkokin kaduilla on hiljalleen palautunut ennalleen eli hyvin vilkkaaksi. Viikkojen ajan kaupunki vaikutti kovin kolkolta.

”On hyvä, että turistit eivät nyt saa tulla Thaimaahan”, sanoi HS:lle Bangkokin Silomin liikekeskustassa tietotekniikka-alan toimihenkilönä työskentelevä Tippaporn Tippayachai.

Silomin liikekeskustassa Bangkokissa työskentelevä Tippaporn Tippaychaya ei halua Thaimaahan turisteja Suomesta ainakaan vielä tänä vuonna tai kunnes koronavirusrokote on markkinoilla.

Hänen mielestään Thaimaan ei pitäisi sallia ulkomaisten turistien tuloa ainakaan tämän vuoden aikana, jollei rokote tule markkinoille sitä ennen.

”Erityisesti länsimaissa ja varsinkaan Yhdysvalloissa ihmiset eivät osaa suojata itseään ja muita. Jos ihmiset eivät huolehdi omasta terveydestään, heidän ei pidä tuoda ongelmaa meille.”