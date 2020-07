Yhdysvalloissa liitovaltion joukot ryhtyvät vetäytymään mellakoiden riivaamasta Portlandin kaupungista Oregonin osavaltiosta, kertoo uutistoimisto AFP. Uutistoimiston mukaan uusista suunnitelmista ovat kertoneet sekä Oregonin osavaltion kuvernööri että Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri. Oregonin kuvernöörin mukaan vetäytyminen alkaa jo torstaina.

Sisäisen turvallisuuden ministeri Chad Wolfin mukaan on päästy sopimukseen, jossa liittovaltion joukot tekevät keskustassa nyt tilaa paikallisille poliisijoukoille. Wolf varoitti kuitenkin, että täydellinen vetäytyminen riippuu siitä paraneeko turvallisuustilanne.

Portlandiin on lähetetty poliisin vahvistukseksi ainakin liittovaltion tullin, rajavalvonnan sekä siirtolaisuus- ja tulliyksikön toimeenpanoviranomaisen ICE:n joukkoja.

”He ovat toimineet miehittäjinä ja tuoneet mukanaan väkivaltaa”, sanoi Oregonin kuvernööri Kate Brown keskiviikkona.

”Keskusteltuani [varapresidentti Mike] Pencen ja muiden kanssa, liittovaltion hallinto on suostunut vetämään liittovaltion joukot pois Portlandista.”

Toisin kuin kuvernööri Brown, sisäisen turvallisuuden ministeri Wolf ei asettanut vetäytymiselle aikataulua. Wolfin lausunnon mukaan hän ja Brown olivat sopineet suunnitelmasta jonka tarkoituksena on lopettaa lainvalvontaviranomaisiin ja liittovaltion omaisuuteen kohdistuva väkivalta. Siihen sisältyy Oregonin poliisivoimien voimakas läsnäolo Portlandin keskustassa.

Portlandissa on osoitettu mieltä lähes yhtäjaksoisesti toukokuun lopulta asti. Rasismin ja poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset alkoivat sen jälkeen kun tummaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa pidätystilanteessa poliisin kuristusotteeseen.

Liittovaltion joukkojen läsnäolo on herättänyt Portlandissa laajaa vastustusta. Joukkojen on väitetty lietsoneen lisää väkivaltaisuuksia, ajaneen tunnuksettomilla autoilla, käyttäneen väkivaltaa mielenosoittajia vastaan ja ottaneen heitä kiinni ilman selityksiä. Ainakin osa Portlandissa olevista liittovaltion viranomaisista on pukeutunut sotilasasuihin.

Liittovaltion joukkojen voimankäytöstä Portlandissa ja Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa on käynnistetty useita selvityksiä.

Samalla liittovaltion viranomaisten keskuudessa on yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan kasvanut huoli siitä, että jotkut mielenosoittajat Portlandissa ovat käyneet entistä aggressiivisemmiksi eikä paikalla oleva vahvuus riittäisi tilanteen hoitamiseen. Sisäisen turvallisuuden virasto DHS:n mukaan mielenosoittajat ovat vahingoittaneet liittovaltion agentteja ilotulitteilla ja lasereilla.

Washington Post kertoi varhain tiistaina Suomen aikaa, että liittovaltion joukkoja oltiin lähettämässä ainakin sata lisää. Lehden mukaan heinäkuun puolessavälissä Portlandissa oli 114 liittovaltion edustajaa.

Uutistoimisto AFP kertoi keskiviikkona, että presidentti Donald Trumpin hallinto lähettää lisää liittovaltion joukkoja myös kolmeen muuhun Yhdysvaltojen kaupunkiin: Clevelandiin, Detrotiin ja Milwaukeen. Operaatio Legendaksi (Operation Legend) nimetyssä hankkeessa liittovaltion joukkoja lähetetään siksi, että näiden kaupunkien henkirikosten määrä on kasvanut.

Presidentti Trump kertoi aiemmin heinäkuussa suunnitelmista lähettää liittovaltion joukkoja ”demokraattijohtoisiin” kaupunkeihin, mikä herätti voimakasta vastustusta muun muassa kaupunkien pormestareilta. Trumpin puheet ovat herättäneet huolta liittovaltion joukkojen käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin nyt kun Trump kampanjoi uudelleenvalintansa puolesta.

Huoli on herännyt erityisesti siitä, ettei joukkoja käytettäisi Trumpin vastaisten mielenilmausten hajottamiseen.

Trump on perustellut liittovaltion joukkojen lähettämisen tarvetta ”lain ja oikeuden” retoriikalla, mutta samalla hän on pyrkinyt luomaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka pyrkii tuhoamaan Yhdysvallat.