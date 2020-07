Mahdollisuus leijua painottomassa tilassa. Matkustajien painoon ja pituuteen räätälöidyt istuimet. Tätä on luvassa, kun Virgin Galactic vie satoja innokkaita turisteja avaruuteen.

Yhtiö paljasti tiistaina ensimmäistä kertaa, miltä sen parhaillaan rakentaman SpaceShipTwo-aluksen matkustamo tulee näyttämään. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehdet The Wall Street Journal (WSJ) sekä The Washington Post.

Toistaiseksi ei Virgin Galactic ei ole vahvistanut sitä, milloin ensimmäinen turistilento lennetään. Viime kuussa yhtiö suoritti toisen onnistuneen testilentonsa, joka ylsi lähes 90 kilometrin korkeuteen.

Matkustamoa on sen suunnittelijoiden mukaan hiottu vuosia suuntaan, joka yhdistäisi tavallisesta lentomatkustamisesta tuttuja elementtejä avaruudessa vaadittaviin tilaratkaisuihin.

Jopa satojatuhansia dollareita 90 minuutin vierailusta ylhäällä Maan ilmakehässä maksaneet turistit istahtavat tuoleille, joissa on otettu huomioon kunkin matkustajan yksilölliset mitat. Istuimia on yhdessä matkustamossa yhteensä kuusi, ja ne voi kääntää makuuasentoon. Lentäjille on varattu The Washington Postin mukaan kaksi paikkaa.

Mustat ikkunoiden raamit on suunniteltu sulautumaan avaruuden värimaailmaan. Istuinten selkäosissa on digitaalisia informaationäyttöjä. Matkustamon led-valot sammuvat lennon saavuttaessa kohokohtansa, jotta matkustajien täysi huomio kiinnittyisi ikkunoista siintäviin maisemiin.

Omia kuvia avaruuslennolla ei saa kuitenkaan ottaa.

Älypuhelimet ja suuri osa muustakin henkilökohtaisesta omaisuudesta on aluksessa kielletty. Virgin Galactic perustelee kieltoa sillä, etteivät irtonaiset tavarat pääsisi leijailemaan matkustamossa.

Älypuhelimet eivät edes tee maisemille oikeutta, sanoo yhtiön suunnittelusta vastaava Jeremy Brown WSJ:n mukaan.

”Avaruuden äärimmäistä tummuutta ja Maan kirkkautta ei voi kannettavalla laitteella taltioida.”

Pelkän muistiinsa matkustajien ei tarvitse silti turvautua – matkustamoon asennetaan 16 kameraa, ja kaksi sen ulkopuolella olevaa kameraa taltioivat sekä kuvaa että videota koko lennon ajan. Matkustamokamerat integroidaan ikkunoihin niin, että niillä voidaan ottaa kuva jokaisesta matkustajasta Maan näkyessä taustalla.

Yli 80 kilometrin korkeuteen kohoavalla lennolla on luvassa myös muita ikimuistoisia kokemuksia: matkustajia kannustetaan avaamaan turvavyönsä ja leijumaan painottomassa tilassa muutaman minuutin ajan.

Koko matkustamon takaosan peittävästä peilistä he voivat seurata, miltä ilmassa kelluskeleminen Maan luonnollisessa valossa, mutta ilman sen vetovoimaa näyttää.

Loukkaantumisten välttämiseksi kalusteista tehdään mahdollisimman pehmeitä ja muun muassa ikkunat ja istuimet muotoillaan niin, että niistä on mahdollista pitää kiinni.

Matkustamon suunnittelussa on käytetty apuna astronautteja, jotka ovat välittäneet suunnittelutiimille kokemuksiaan avaruusmatkailun perustarpeista, kuten pukujen joustavuudesta ja turvavöiden helppokäyttöisyydestä. Lisäksi he ovat auttaneet suunnittelijoita korostamaan niitä matkan osuuksia, jotka tuntuvat kaikkein järisyttävimmiltä: esimerkiksi hiljaisuutta juuri ennen rakettimoottorin jylinää sekä taivaan värin vaihtumista nopealla tahdilla ensin sinisestä violettiin ja sitten violetista mustaan.

Osaavien lentäjien merkitys korostuu turistilennon myös siinä, miten ensimmäistä kertaa avaruudessa vierailevat matkustajat saadaan pysymään rauhallisina. Lentäjät onkin WSJ:n mukaan valittu tarkoin muun muassa hyvien vuorovaikutustaitojensa perusteella. Lisätietoja matkasta avaruusturistit saavat myös maan kamaralta.

Matkustajat käyvät ennen lennolle astumistaan lisäksi kolmen päivän mittaisen koulutuksen.

Vuonna 2004 perustettu Virgin Galactic on kokenut avaruusmatkailutaipaleensa aikana useita viivästyksiä ja mittavia takaiskuja.

Tänä vuonna koronaviruspandemia pakotti avaruusohjelman joksikin aikaa tauolle, ja esimerkiksi vuonna 2014 yksi lentäjistä kuoli SpaceShipTwo-aluksen testilennolla aluksen pudottua autiomaahan Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Yhdeksän kuukautta kestäneessä tutkinnassaan Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuus­lautakunta päätyi siihen lopputulokseen, että onnettomuus johtui inhimillisen virheen ja riittämättömien turvallisuustoimenpiteiden yhdistelmästä, kertoo brittilehti The Guardian.

Tästä huolimatta noin 600 ihmistä on ostanut lipun SpaceShipTwo:n kyytiin jopa 250 000 dollarin hintaan. WSJ:n mukaan ammattilaiset käyvät läpi matkustajille tarkoitetun koulutusohjelman ja tutustuvat matkustamon varustukseen ennen kuin lennot avataan kaupalliseen käyttöön.