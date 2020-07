Koronaviruksen toinen aalto on saavuttamassa Euroopan. Tällä hetkellä tartuntojen määrä kasvaa eritoten Balkanin alueella sekä Romaniassa, Espanjassa ja Belgiassa.

Alkukesästä purettuja rajoituksia on monin paikoin jälleen kiristetty.

Toisaalta ihmiset ovat alkaneet pitkien karanteenikausien jälkeen useissa maissa lepsuilla, joten viranomaiset ovat saaneet muistutella rajoitusten olevan edelleen voimassa.

HS kokosi tietoa muutamien EU-maiden ajankohtaisesta rajoitustilanteesta:

Espanja

Espanjassa poikkeustila päättyi kesäkuun 19. päivä, jonka jälkeen siirryttiin hallituksen määrittelemään ”uuteen normaaliin” eli arkeen rajoitusten ja terveysohjeistusten saattelemana.

Rajoitusten purkamisen ja rajojen avaamisen jälkeen tartuntojen määrä on lähtenyt uuteen nousuun muun muassa Katalonian, Aragonian ja Madridin alueilla. Tiistaina uusia tartuntoja raportoitiin yhteensä 905.

Kataloniassa otettiin 17. heinäkuuta käyttöön uusia erityistoimenpiteitä, ja 25. heinäkuuta rajoituksia tiukennettiin entisestään. Rajoitukset koskevat muun muassa yöelämää ja ajanviettopaikkojen aukioloaikoja.

Madridissa on palkattu lisää tartuntaketjujen jäljittäjiä, rajoitettu yöelämää ja rajattu ihmisten tapaamiset jälleen korkeintaan kymmenen hengen ryhmiin. Yli kuusivuotiaiden on käytettävä maskia julkisilla paikoilla kaikissa tilanteissa paitsi urheillessa.

Madridilaiset miehet nauttivat puistossa oleskelusta maskit kasvoillaan tiistaina 28. heinäkuuta. Madrid kiristi maskipakkoa, kuten monet muutkin espanjalaiset alueet tartuntamäärien jälleen lisäännyttyä eri puolilla maata.

Madridin paikallishallinto aikoo myös testata eräänlaista koronaviruspassia, joka on käytännössä todiste siitä, että henkilö on sairastanut koronaviruksen. Passin avulla voisi päästä helpommin esimerkiksi museoihin, kuntosaleille ja muihin suljettuihin tiloihin.

Ajatus koronaviruspassista onherättänyt paljon keskustelua tieteellisessä yhteisössä, ja esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on jo aiemmin hylännyt idean sekä eettisesti että teknisesti kestämättömänä.

Belgia

Belgiassa uusien tartuntojen määrä alkoi viime viikolla lisääntyä hälyttävästi etenkin Antwerpenin provinssissa.

Uusia tapauksia havaittiin keskimäärin yli 300 päivässä, ja uusien tartuntojen määrä kasvoi noin 70 prosenttia verrattuna edeltävään viikkoon.

Nyt maassa on päätetty uusista rajoituksista ainakin neljän seuraavan viikon ajaksi. The Brussels Times listasi Belgian uusia rajoituksia:

Antwerpenin provinssissa on voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto. Kahviloiden, ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen täytyy lopettaa alkoholinmyynti kello 22 ja sulkea ovensa viimeistään kello 23. Asiakkaiden 1,5 metrin turvaväleistä on pidettävä entistäkin tiukemmin kiinni.

Antwerpenin liikuntakeskukset suljettiin ja kaikki julkiset tapahtumat kiellettiin.

Myös koko Belgiassa tuli keskiviikkona voimaan uusia rajoituksia.

Aiemmin belgialaiset saivat tavata viikon aikana 15 eri ihmistä, mutta nyt ”sosiaaliseen kuplaan” saa kuulua vain viisi ihmistä taloutta kohti. Alle 12-vuotiaat lapset eivät kuulu tähän.

Se tarkoittaa, että jokaisen perheen tai talouden pitää valita viisi ihmistä, joiden kanssa ovat kontaktissa.

Jos ihmiset haluavat lähteä esimerkiksi ravintolaan tai retkelle sosiaalisen kuplansa kanssa, saa ryhmän koko olla enintään kymmenen henkeä.

Kymmenen hengen rajoitus koskee kaikkia yksityisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Julkisissa tapahtumissa sallittu osallistujamäärä laskee ulkotapahtumissa neljästäsadasta kahteensataan ja sisätapahtumissa kahdestasadasta sataan.

Ostoksilla käymiselle ajanvietteenä tuli myös loppu. Aiemmin kesällä Belgia salli ihmisten käydä ostoksilla perheen tai ystävien kanssa, mutta nyt se pitää tehdä yksin. Kaupassa saa oleskella enintään 30 minuuttia.

Kaksi naista shoppaili maskit enemmän tai vähemmän kasvoilla maanantaina Antwerpenissä, Belgiassa. Belgia määräsi Antwerpenin alueelle öisen ulkonaliikkumiskiellon ja koko maassa belgialaisten täytyy rajata sosiaaliset kontaktinsa viiteen ihmiseen taloutta kohden.

Kontaktiurheilu on kiellettyä kaikilta yli 18-vuotiailta.

Myös jäljittämistä tehostetaan, eli ihmisten on yhä useammissa paikoissa jätettävä yhteystietonsa henkilökunnalle. Tämä koskee keskiviikosta alkaen kahviloiden ja ravintoloiden lisäksi myös liikunta- ja hyvinvointikeskuksia.

Kreikka

Kreikka ilmoitti tiistaina laajentavansa kauppojen ja julkisen liikenteen maskipakkoa. Jonkin verran uusia tartuntoja on havaittu Ateenassa ja Thessalonikissa.

Keskiviikosta alkaen maskipakko on voimassa myös pankeissa, takseissa, leipomoissa, julkisissa palveluissa, kauneussalongeissa ja lähes kaikissa muissakin julkisissa sisätiloissa. Maskittomuudesta voi saada 150 euron sakon.

Suomalaisiakin on jo lähtenyt lomailemaan Kreikkaan, jonka talous on erittäin riippuvaista turismista. Heinäkuun alusta alkaen maahan on saapunut lähes 1,3 miljoonaa matkustajaa. Heistä yli 340:llä on todettu koronavirustartunta, AFP kertoo.

”Uusien tapausten määrä on kasvanut viime päivinä, mutta maamme epidemiologinen tilanne on parempi kuin monien muiden”, Kreikan avustava siviilisuojeluministeri Nikos Hardalias sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Keskiviikosta alkaen maskien käyttö on pakollista kaikille, niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.”

Mikäli uusien tartuntojen määrä yhä lisääntyy, harkitaan Kreikassa paikallisia rajoitustoimenpiteitä, Hardalias sanoo.

Paikannäyttäjä oli varustautunut kasvosuojalla Herodes Atticuksen odeionissa eli teatterissa, joka sijaitsee Ateenan Akropoliin etelärinteessä. Kreikka laajensi tiistaina maskipakkoa lähes kaikkia julkisia sisätiloja koskevaksi.

Ranska

Ranskassa on vastikään kielletty öiset kokoontumiset rannoilla, puistoissa ja julkisissa puutarhoissa Quiberonin lomakaupungissa, missä havaittiin viime viikolla uusi tartuntarypäs.

Quiberonissa 72 hengellä todettiin tartunta, ja suurin osa tartunnan saaneista on nuoria aikuisia, France 24 kertoo.

Koko Ranskassa todetaan yhä yli tuhat uutta tartuntaa päivittäin. Tiistaina uusia kuolemantapauksia raportoitiin 14, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin päivittäin ilmoitettu kuolemantapausten määrä edellisellä viikolla keskimäärin.

Ranskan terveysministeriö on silti kieltänyt maan olevan toisen aallon kourissa, AFP kertoo.

Tiistaina ministeriö muistutti ihmisiä yhä voimassa olevista rajoituksista ja huomautti, ettei epidemia ole ohi. Lomakausi ja lisääntynyt ulkoilmajuhlinta huolestuttavat viranomaisia.

”Jotkut ihmiset eivät kunnioita sääntöjä. Kollektiivinen käytöksemme ja viranomaisten päättäväinen toiminta varmistavat sen, että vältämme toisen aallon”, terveysministeri Olivier Véran sanoo.

”Emme halua turvautua toiseen täyskaranteeniin vaan tarkkailemme tilannetta tapaus tapaukselta. Kamppailu ei ole ohi. Ihmisten täytyy ymmärtää, että elämme viruksen kanssa vielä melko pitkään.”

Ihmiset jonottivat covid-19-testiin Länsi-Ranskassa sijaitsevassa Quiberonin lomakaupungissa. Quiberonissa on havaittu uusi tartuntarypäs, jonka takia alueelle on asetettu ulkonaliikkumisrajoituksia.

Yli kymmenen ihmisen kokoontumiset julkisilla paikoilla ovat yhä kiellettyjä. Julkisessa liikenteessä on käytettävä maskia.

Sen sijaan elokuviin, kasinoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin saa mennä, kunhan noudattaa tiukkoja terveysohjeistuksia. Suuriin tapahtumiin, kuten urheilu- ja ravikisoihin saa myös osallistua, mutta enimmäisosallistujamäärä on 5 000.

Kontaktiurheilulajit ovat kiellettyjä, ja joukkuelajejakin saa harrastaa vain tietyin ehdoin.

Ranska aikoo elokuun alusta alkaen testata lentoasemilla kaikki matkustajat, jotka tulevat maan määrittelemiltä riskialueilta.

Saksa

Saksassa uusia tartuntoja havaittiin tiistaina 633 eli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä päivänä.

Tartuntatautien asiantuntijalaitoksen eli Robert Koch -instituutin mukaan tartuntojen määrän kasvu johtuu ”ihmisten huolimattomuudesta”, BBC kertoo.

Instituutin johtaja Lothar Wieler kehotti tiistaina ihmisiä käyttämään maskia myös ulkona ja noudattamaan turvavälejä ja hygieniasuosituksia.

Saksa suosittelee välttämään matkustamista useisiin kohteisiin Espanjassa. Hampurissa pohditaan alkoholin myyntikieltoa punaisten lyhtyjen alueella.

Ensi viikosta alkaen Saksa aikoo testata kaikki matkustajat, jotka saapuvat Saksaan riskialueiksi määritellyistä kohteista.

Matkustaja odottaa pääsyä koronavirustestiin Berliinin Tegelin lentoasemalla keskiviikkona 29. heinäkuuta. Saksan terveysviranomaiset päättivät, että ensi viikosta alkaen kaikille riskialueilta tuleville matkustajille teetetään koronavirustesti.

Romania

Romanian hallitus on määrännyt kasvomaskit pakollisiksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Käyttö tulee pakolliseksi tiettyinä ajankohtina paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä.

Maskipakon lisäksi Romaniassa rajoitettiin ravintoloiden ja pubien aukioloaikoja. Jatkossa ne pitää sulkea viimeistään kello 23.

Romanian koronavirustartuntojen määrä on kasvanut viime viikolla joka päivä noin tuhannella uudella tartunnalla.