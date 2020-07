Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdottaa, että maan marraskuussa olevia presidentinvaalit järjestetään myöhemmin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump toisti viestipalvelu Twitterissä usein kertomansa väitteen siitä, että postiäänestys mahdollistaisi tulosten vääristymisen. Hänen mukaansa vaalit pitäisi järjestää vasta, kun ihmiset voivat turvallisesti äänestää. Trump ei esittänyt ehdotusta siitä, milloin äänestäminen voisi olla turvallista.

Twiitissään Trump väitti, että postiäänestyksestä tulisi ”historian eniten epätarkka ja vääristelty” vaali historiassa ja että se olisi Yhdysvalloille ”suuri häpeä”.

Yhdysvalloissa presidentinvaalin päivämäärästä säädetään liittovaltion laissa, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Presidentillä ei ole valtaoikeuksia muuttaa tätä päivämäärää, joka on nyt jo lyöty lukkoon marraskuun kolmannelle päivälle. Päivämäärää voi muuttaa vain Yhdysvaltain kongressi. Uutistoimisto AFP arvioi, että näin tuskin tapahtuu sillä kongressin alahuoneessa demokraatteja on enemmän kuin Trumpin edustaman republikaanipuolueen jäseniä.

Trumpin vastaehdokkaana Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi on demokraattien Joseph ”Joe” Biden.

Koronavirusepidemia ei ole ottanut laantuakseen Yhdysvalloissa. Torstain tiedon mukaan maassa oli todettu reilut 4 510 800 koronavirustartuntaa ja reilut 153 000 covid-19 -taudin aiheuttamaa kuolemaa. Tämän johdosta presidentinvaalissa äänestämiseen on ryhdytty varautumaan siten, että äänet voi antaa postitse.

Huolet ovat vaihdellet käsidesin riittävyydestä siihen, miten taata kansalaisten luottamus vaalitulokseen.

”Vaalien käytännön järjestelyt aiheuttavat vastakkainasettelua”, Stanfordin yliopiston oikeustieteen professori Nate Persily sanoi HS:lle toukokuussa.

Republikaanit ovat Trumpin johdolla ruokkineet epäilyjä vaalivilpistä. Demokraatit ovat olleet perinteisesti huolissaan siitä, onko kaikilla yhtäläinen pääsy äänestämään.

”Kirjeäänestys on äänestäjille turvallisin vaihtoehto”, Persily sanoi ja tarkoitti, että korona ei tartu kirjeitse.

Postiäänestys ei ole Yhdysvalloissa uusi asia. Ensimmäiset kirjeäänet annettiin jo keskellä sisällissotaa vuonna 1862. Edellisissä presidentinvaaleissa vuonna 2016 neljännes äänistä annettiin postitse. Tänä vuonna niitä saatetaan antaa huomattavasti enemmän.

Tiistaina Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan kuultavana ollut oikeusministeri William Barr ei todistuksessaan uskonut, että marraskuun presidentinvaalista olisi tulossa suoranaisesti käpälöityä. Uutiskanava CNN:n mukaan Barr kuitenkin uskoi, kattava postiäänestys lisäisi vaalivilpin riskiä merkittävästi.

Valkoinen talo eli Trumpin hallinto ei kommentoinut presidentin ehdotusta torstaina tuoreeltaan. Aiemmin Valkoinen talo on kommentoinut, ettei Trumpilla ja hänen hallinnollaan ole tarvetta pyrkiä siihen että vaaleja siirrettäisiin.

Demokraattipuolueen senaattorit ja edustajat kiirehtivät uutistoimistojen mukaan kommentoimaan, että presidentin valtaoikeudet eivät riitä vaalipäivän siirtämiseen.

Aiemmin heinäkuussa Trump kieltäytyi Fox Newsille antamassaan haastattelussa vastaamasta siihen, suostuisiko kunnioittamaan vaalitulosta mikäli häviäisi Joe Bidenille marraskuussa. Hän ei sitoutunut kunnioittamaan vaalitulosta etukäteen myöskään vuonna 2016, vaan sanoi silloin että ”pidän teitä jännityksessä”.

Tällaiset lausunnot ja uhkapuheet väärennetystä postiäänestyksestä ovat saaneet aikaan huolta siitä, että Trump ei ehkä suostuisi luopumaan tehtävästään. Tai että luopuminen ei ainakaan ehkä tapahtuisi aivan rauhanomaisesti tai demokratian sääntöjen mukaisesti.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala sanoi HS:lle aiemmin heinäkuussa, että Yhdysvalloissa on nyt ”täydellisen myrskyn ainekset” historiallisen mittaluokan vaalikriisille. Myrskyn kaksi pahinta rintamaa ovat koronavirustilanteen kehitys ja presidentti Trumpin arvaamattomuus.

”Pandemia voi sotkea vaalit, vaikka kaikki toimisivat niin hyvää tarkoittavasti kuin mahdollista. Lisäksi Trump on täysin villi kortti. Hän ei tunnu arvostavan demokratiaa instituutiona. Tuntuu kuin hän petaisi jo nyt sitä, että jos hän häviää, hän voi vielä kiistää tuloksen”, sanoo Annala, joka kirjoitti äskettäin vaalien arvaamattomuutta ennakoivan katsauksen.