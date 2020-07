Vuosien laskusuunnan jälkeen luonnonvaraisten tiikerien määrä näyttää kääntyneen nousuun. Luonnonsuojelujärjestö WWF:n mukaan tiikeripopulaatiot ovat joko vakiintuneet tai lisääntymässä Intiassa, Nepalissa, Bhutanissa, Venäjällä ja Kiinassa.

Asiantuntijat kuvailevat ilmiötä ”merkittäväksi [tiikerien] paluuksi”, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Luonnossa elää tällä hetkellä arviolta 3 900 tiikeriä, kun vasta kymmenen vuotta sitten niitä oli BBC:n mukaan noin 3 200.

Lähes kolme neljäsosaa koko maailman tiikeripopulaatiosta on Intiassa, jossa tiikereitä uskotaan elävän 2 600–3 350 kappaletta. Naapurimaa Nepalin tiikerikanta on BBC:n mukaan noussut noin kymmenessä vuodessa 121:stä 235:een.

Vastaavaa on havaittu tapahtuneen myös Venäjällä, Bhutanissa ja Kiinassa. WWF:n Britannian-aluejohtaja Becci May kertoo BBC:lle, että tiikerien on mahdollista kukoistaa, jos niille tarjotaan riittävästi tilaa, ravintoa ja vettä.

”Hyvä kehitys on tulosta siitä, että tiikereitä ja niiden elinympäristöjä suojellaan aiempaa paremmin.”

Toivonpilkahduksia tiikerikannan elpymisestä saatiin aiemmin tänä vuonna myös Thaimaassa, kun maan länsiosassa kamerakuviin tallusteli uhanalaisia tiikereitä ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

Kolme nuorta indokiinantiikeriä tallentui videolle helmikuussa ja maaliskuussa. Näky herätti yhdysvaltalaisen CNN-uutiskanavan mukaan Thaimaassa toiveita siitä, että tiikerit olisivat vihdoin palaamassa maan metsiin niiden ajauduttua alueella lähelle sukupuuttoa salametsästyksen ja laittoman villieläin kaupan vuoksi.

Thaimaassa on jäljellä enää noin 160 luonnonvaraista tiikeriä.

Videolle napattu kolmikko kuljeskeli syrjäiseksi, vuoristoiseksi ja metsäiseksi kuvaillulla alueella. Niiden tarkkaa sijaintia ei kuitenkaan paljastettu, jotteivät tiikerit päätyisi salametsästäjien käsiin.