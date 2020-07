Lintujensuojelujärjestö LPO on arvioinut, että liimapyydyksiin jää Ranskassa noin 40000 lintua vuosittain.

Ranska aikoo alkaa noudattaa Euroopan komission linjausta, jonka mukaan lintujen pyydystäminen liimalla valeltujen oksien avulla tulisi kieltää. Komissio on uhannut Ranskaa sakoilla ja oikeustoimilla, jos käytäntöä ei lopeteta.

Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava France24 sekä brittilehti The Guardian.

Ranskan uusi ekologisen siirtymän ministeri Barbara Pompili ilmoitti metsästäjille viime viikolla, että liimapyydysten käytön on loputtava lokakuuhun mennessä.

Liimalla pyydystäminen, joka tunnetaan Ranskassa nimellä chasse à la glu, on perinteenä vuosisatoja vanha. Sitä käyttää ranskalaisen lintujensuojelujärjestön LPO:n mukaan arviolta 5 000 metsästäjää.

Liimalla päällystettyjen oksien käyttäminen lintujen pyydystämiseen on ollut virallisesti kiellettyä Euroopassa vuodesta 1979. Poikkeuksia sallitaan, jos pyydystys tapahtuu valikoidusti, kontrolloidusti ja rajallisissa määrin. Vuodesta 1989 lähtien Ranska on vedonnut näihin poikkeuksiin oikeuttaakseen perinteen jatkumisen maan kaakkoisosissa.

Ranskan lisäksi liimapyynti on jatkunut muutamissa muissakin Euroopan valtioissa.

LPO on arvioinut, että liimapyydyksiin jää Ranskassa joka vuosi noin 40 000 lintua. Vaikka metsästyksen tulisi olla valikoitua ja oksien avulla saa pyydystää vain muutamia rastaslajeja, liimapyydykset vaikuttavat myös muihin lintuihin.

LPO:n asentamien piilokameroiden avulla on kerätty videotodisteita sitä, että loukkuihin tarttuu rastaiden lisäksi punarintoja, sinitiaisia, kerttuja ja peippoja. Viime vuonna LPO löysi kuolleena myös tuulihaukan, jonka siivet olivat liiman peitossa. Järjestön mukaan menetelmä vaarantaa uhanalaisia lajeja, mikä sai Euroopan komission ryhtymään toimiin.

Kiellon puolesta kampanjoineet aktivistit ilahtuivat päätöksestä.

”Tämä on Euroopan komission viimeinen varoitus. Ranska ei voi olla viimeinen maa, joka kieltää lintujen barbaarisen pyydystämisen ja kiduttamisen. Tällainen metsästystapa on julma”, sanoi LPO:n johtaja Yves Verilhac.

Aktivistit ovat vedonneet Ranskan hallitukseen, ettei se taipuisi menetelmän puolesta liputtavien metsästäjien paineen alla. Ranskan metsästäjäliiton puheenjohtaja Willy Schraen on ilmoittanut olevansa ”täysin eri mieltä” hallituksen päätöksestä. Hän on The Guardianin mukaan varoittanut, että metsästäjät alkaisivat edistää asiaa oikeusteitse.

”Toivon, että ministeri [Pompili] ei kuuntele Brysseliä ja pysyy uskollisena sille, mitä Ranska perinteineen ja arvoineen edustaa”, hän sanoi FranceInfolle.