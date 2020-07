Tapansa mukaan Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama ei maininnut seuraajansa nimeä, kun hän puhui torstaina kongressiedustajan ja kansalaisoikeusliikkeen sankarin John Lewisin hautajaisissa.

”Samaan aikaan, kun me istumme täällä, vallanpitäjien joukossa on niitä, jotka tekevät vaikka mitä yrittääkseen estää ihmisiä äänestämästä”, Obama sanoi Atlantassa pidetyissä hautajaisissa.

”He jopa horjuttavat postilaitosta ennen vaaleja, joissa tarvitaan kirjeäänestystä tai ihmiset sairastuvat.”

Kaikki tiesivät, keneen Obama viittasi. Aiemmin samana päivänä hänen seuraajansa presidentti Donald Trump oli jälleen lietsonut Twitterissä epäluuloa syksyn vaaleja kohtaan.

”Siirretään vaaleja, kunnes ihmiset voivat äänestää kunnolla, varmasti ja turvallisesti???” Trump päätti twiittinsä.

Uutinen levisi salamana ympäri maailmaa: Trump haluaa siirtää vaaleja. Se olisi ennenkuulumatonta.

Vaalipäivä ei kuitenkaan ole Trumpin päätettävissä. Myös Trumpin oman puolueen republikaanien johtohahmot ilmoittivat nopeasti, etteivät tue presidentin ajatusta. Se oli kuollut syntyessään.

Donald Trump on pitkään lietsonut epäluuloja syksyn vaalien rehellisyydestä.

Trumpin ”ehdotus” vaikutti ennen kaikkea yritykseltä vaihtaa puheenaihetta. Hän heitti sen ilmoille 16 minuuttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain talouden kerrottiin supistuneen historiallisen paljon vuoden toisella neljänneksellä.

Se on uutinen, jota kukaan istuva presidentti ei halua kuulla kolme kuukautta ennen vaaleja.

Myöhemmin torstaina Trump vaikutti peruvan puheitaan. Hän sanoi, ettei halua siirtää vaalipäivää, muttei myöskään halua nähdä vääristeltyä tulosta.

Presidentti kylvää epäluottamusta vaaleihin ja siten koko amerikkalaiseen demokratiaan. Jos hän häviää vaalit, tappiolle on selitys valmiina.

Vaikka Trumpin väitteille laajasta vaalivilpistä ei ole perusteita, Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on kaukana täydellisestä.

Pandemia lisää ongelmia entisestään. Vaalivirkailijoista ja äänestyspaikoista tulee olemaan pulaa, eivätkä ihmiset halua tuntikausiksi seisomaan jonoihin pelkäämään koronavirustartuntaa.

Samalla kirjeäänestyksen laajentaminen on järjestelmälle taakka. Käytännön ongelmia on paljon. Ääntenlaskenta voi pahimmillaan kestää viikkoja. Jos asioita ei hoideta kunnolla, ääniä tullaan hylkäämään turhaan. Se on jo nähty kesällä järjestetyissä esivaaleissa eri puolilla maata.

Useissa osavaltiossa on järjestetty esivaaleja keskellä pandemiaa. Vaalivirkailija ojensi äänestäjälle äänestyslipun Philadelphiassa kesäkuussa.

Trumpin huutelut kirjeäänestyksen epäluotettavuudesta eivät kuitenkaan auta asiaa. Ratkaisuja hänellä ei ole tarjota.

Lue lisää: USA valmistautuu valitsemaan tulevan presidentin osin kirjeäänestyksellä, mutta Trump tekee kaikkensa sen estämiseksi

Tutkimuksissa ei ole osoitettu, että kirjeäänestys hyödyttäisi kumpaakaan puoluetta. Jos jotakin, siitä lienee tänä vuona Trumpille etua, koska republikaanien kannattajat ovat keskimäärin iäkkäämpiä kuin demokraattien. Heille paikan päällä äänestäminen on koronavirusepidemian keskellä suurempi riski kuin nuorille.

Lisäksi iäkkäät amerikkalaiset vielä muistavat, miten kirje lähetetään. Diginatiiveilla on siitä vähemmän kokemusta.

Historiallisesti demokraatit ovat pyrkineet helpottamaan äänestämistä. Heidän kannattajissaan on enemmän nuoria ja vähemmistöjä, joiden äänestysaktiivisuus on alhaisempi kuin republikaanien ydinkannattajien.

Kuinka paljon se johtuu siitä, että vähemmistöjen ääniä yritetään tietoisesti tukahduttaa, on kuuma poliittinen kysymys.

Torstain hautajaispuheessa Barack Obama piti selvänä, että monissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa äänestämistä on vaikeutettu tarkoituksella. Enää mustia äänestäjiä ei pakoteta arvaamaan, kuinka monta karkkia purkissa on saadakseen luvan äänestää, hän sanoi. Absurdit ja mahdottomat kysymykset olivat etelävaltioissa käytetty keino estää mustia äänestämästä vielä 1960-luvulla.

”Tänään suljetaan äänestyspaikkoja ja vähemmistöihin ja opiskelijoihin kohdistetaan tiukkoja henkilötodistuslakeja. Äänioikeutta vastaan hyökätään kirurgisella tarkkuudella”, Obama jylisi samassa kirkossa, jossa kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King puhui aikoinaan.

Puheessaan Obama vaati esimerkiksi kaikkien äänestäjien automaattista rekisteröintiä. Yhdysvalloissa ei ole samanlaista kattavaa väestötietojärjestelmää kuin Suomessa. Siksi äänestämään pitää erikseen rekisteröityä, usein hyvissä ajoin ennen vaalipäivää.

Rekisteröitymisen ehdot vaihtelevat osavaltiosta toiseen ja ovat poliittisen kiistelyn aihe.

Isossa osassa maata rekisteröintiä on myös helpotettu. 16 osavaltiota on viime vuosina ottanut käyttöön automaattisen rekisteröinnin. 21 osavaltiossa ja pääkaupunki Washingtonissa voi rekisteröityä äänestyspaikalla.

Automaattinen rekisteröinti ei ollut ainoa Obaman ajama vaaliuudistus. Hän vaati esimerkiksi äänioikeutta kaikille entisille vangeille, äänestyspaikkojen lisäämistä, vaalipäivästä kansallista vapaapäivää ja sitä, että vaalipiirien rajojen vetäminen otetaan pois puolueiden käsistä.

Lisäksi Obama pyysi, että kongressissa republikaanien hallitsemaan senaattiin pysähtyneet äänioikeuslain muutokset hyväksyttäisiin ja laki nimettäisiin torstaina haudatun John Lewisin mukaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama puhui äänioikeuden merkityksestä kongressiedustaja John Lewisin hautajaisissa torstaina.

Hautajaisissa puhuivat myös entiset presidentit republikaani George W. Bush ja demokraatti Bill Clinton. Neljäs elossa oleva entinen presidentti, 95-vuotias demokraatti Jimmy Carter, lähetti tervehdyksen.

Lewis oli yksi äänioikeuden puolesta taistelleen kansalaisoikeusliikkeen ikoneista. Väkivallattoman vastarinnan veteraani joutui nuoruudessaan lukuisia kertoja vankilaan ja virkavallan pahoinpitelemäksi vastustaessaan rotusortoa.

Vuonna 1965 kuuluisalla marssilla Selmasta Montgomeryyn poliisit mursivat rukoilemaan kumartuneen Lewisin kallon. Hän luuli kuolevansa ja oli siihen valmis. Äänioikeuden puolesta.

Torstaina The New York Times -sanomalehti julkaisi Lewisin viimeisen mielipidekirjoituksen. Lewis sairasti syöpää ja tiesi kuolevansa pian. Hän oli pyytänyt, että kirjoitus julkaistaan hänen hautajaispäivänään.

”Äänestäminen on demokraattisessa yhteiskunnassa kaikkein voimakkain väkivallaton muutoskeino”, Lewis kirjoitti.

”Sitä on käytettävä, koska se ei ole taattu. Sen voi menettää.”