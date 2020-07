Onnettomuudet

Onnettomuuteen joutuneesta amfibiovaunusta ei ole toistaiseksi annettu julkisuuteen tarkempia tietoja. Kuvassa on sotateollisuusjätti BAE:n amfibioajoneuvo. Onnettomuuteen joutunut yksikkö tilasi BAE Systemsilta vuonna 2018 ainakin 30 uutta vastaavan kaltaista ajoneuvoa.

Yhdysvaltain Kaliforniassa on käynnissä laajat etsinnät kahdeksan kadonneen sotilaan löytämiseksi. Kuudestatoista sotilaasta yksi on löytynyt kuolleena ja kaksi loukkaantuneina, kertoo uutistoimisto Reuters. Toinen loukkaantuneista on kriittisessä tilassa, kertoo uutiskanava CNN.

Viisitoista merijalkaväen sotilasta ja yksi laivaston sotilas olivat rutiininomaisessa maihinnousu­harjoituksessa, kun heidän käyttämänsä amfibiovaunu (AAV eli amphibious assault vechile) alkoi vuotaa. Amfibiovaunu on sotilasajoneuvo, joka pystyy kulkemaan sekä maalla että vedessä.

Onnettomuus sattui perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa lähellä San Clementen saarta. Saari sijaitsee yli sadan kilometrin päässä Yhdysvaltain länsirannikosta ja esimerkiksi San Diegon kaupungista.

Joukot harjoittelevat maihinnousuja rutiininomaisesti länsirannikolla käyttäen amfibiovaunuja, jotka on tarkoitettu miehistön kuljettamiseen.

Tämäkin harjoitus oli tavanomainen. Tarkempia tietoja vuotaneen ajoneuvon valmistajasta ja merkistä tai muista onnettomuuteen johtaneista yksityiskohdista ei vielä ole.

Perjantaina illalla Suomen aikaa etsinnät jatkuivat edelleen. Kolme laivaston helikopteria ja yksi Yhdysvaltain rajavartioston kopteri etsivät sotilaita ilmasta, ja merellä etsintöjä suorittivat laivaston ja rajavartioston alukset.

”Olemme syvästi surullisia tästä traagisesta tapahtumasta”, yksikön komentaja, eversti Christopher Bronzi sanoi Twitterissä.

Kadonneiden merijalkaväen sotilaiden yksikön vahvuus on 2 200 sotilasta.

Yksikkö on olemassaolonsa aikana osallistunut Yhdysvaltain armeijan toimiin esimerkiksi Somalian sisällissodassa, Itä-Timorin levottomuuksien stabiloinnissa yhdessä YK:n kanssa sekä terrorisminvastaisessa sodassa, jonka presidentti George W. Bush käynnisti syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen.