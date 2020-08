Mediamoguli Rupert Murdochin poika James Murdoch on eronnut isänsä News Corp -yrityksen johtokunnasta. Perjantaina lähetetyssä erokirjeessään Murdoch kertoo syyksi ”erimielisyydet tietyissä toimituksellisissa sisällöissä, joita yhtiön uutismediat ovat julkaisseet ja tietyt muut strategiset päätökset”.

Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja BBC.

News Corp omistaa muun muassa brittilehdet The Timesin ja The Sunin sekä australialaislehdet The Daily Telegraphin ja The Herald Sunin. Yhdysvalloissa yhtiö omistaa Wall Street Journal ja New York Post -lehdet.

Murdochin perhe omistaa myös yhtiön, joka julkaisee Fox-televisiokanavaa.

James Murdoch ei ole halunnut kommentoida päätöstään tarkemmin, mutta hänen tiedetään kritisoineen aiemmin yhtiön lehtiä niiden ilmastonmuutosuutisoinnista. 89-vuotias Rupert Murdoch on kertonut olevansa ilmastoskeptikko.

Australian laajojen maastopalojen aikaan James ja vaimo Kathryn Murdoch kertoivat olevansa ”pettyneitä Australian uutismedioiden asenteeseen kiistää ilmastonmuutoksen vaikutukset, vaikka todistusaineisto osoittaa päinvastaista”.

Murdochin perhettä on pidetty arvoiltaan konservatiivisena, mutta nuorin lapsi, nyt 47-vuotias James on ollut musta lammas. Hän lahjoitti vaimonsa kanssa yli miljoona dollaria demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin vaalikampanjaan muutama viikko sitten.

Perheen omistama Fox News -kanava ja myös itse Rupert Murdoch ovat julkisesti tukeneet istuvaa presidenttiä Donald Trumpia.

Trumpin kannattajia seurasi vuoden 2016 presidentinvaalien ääntenlaskentaa News Corporationin pääkonttorin luona. Keskellä Rupert Murdoch poistumassa toimistolta.

Erityisesti pesäeron jälkeen vanhempaa poikaa Lachlan Murdochia pidetään isänsä todennäköisenä seuraajana. 48-vuotias Lachlan on News Corp -yhtiön johtokunnan varapuheenjohtaja. Isä Rupert on puheenjohtaja.

The New York Timesin mukaan Rupertin ja Jamesin suhteet alkoivat viilentyä puhelinhakkeroinnista aiheutuneen skandaalin seurauksena. James Murdoch oli tuolloin vastuussa perheyhtiön Britanniassa julkaistavista sanomalehdistä.

Vuonna 2011 paljastui, että tabloidilehti News of the World oli hakkeroinut julkkisten, poliitikkojen, kuninkaallisten ja Lontoon terrori-iskun uhrien puhelimia saadakseen tietoja lehtijuttuja varten. Lehti jouduttiin lopettamaan. James ja Rupert Murdochin väitettiin tienneen toiminnasta, mutta sulkeneen silmänsä siltä.

James Murdoch jatkanee uraansa sijoittajana, mutta hieman erilaisella näkökulmalla kuin muu perheensä. Hänen omistamansa sijoitusyhtiö rahoittaa startup-yrityksiä ja kestävän kehityksen projekteja. Hän omistaa myös nykyään osan liberaalina nuorisomediana pidetystä Vice-verkkojulkaisusta.