Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ehdottivat lauantaina Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että Suomessa pitäisi harkita Tanskan väestötestausmallin käyttöönottoa.

”Vastaava malli voisi helpottaa tilannetta huomattavasti myös meillä syksyn aikana, ja malli olisi todennäköisesti myös nopea ja kustannustehokas”, Tervahauta ja Salminen kirjoittavat.

Millainen siis on Tanskan malli, jolla koronavirusta testataan väestöstä?

Salminen kertoo, että Tanskassa on käytössä kaksi linjaa, joilla ihmisiä testataan. Ensimmäinen on vastaava, joka on nyt käytössä Suomessa. Jos ihmisellä on koronaan viittaavia oireita, hän saa lähetteen, jolla pääsee testiin. Suomessa lähetteen saa Omaolo.fi-sivuston kautta tai soittamalla neuvontapuhelimeen. Vastuu ja kustannukset testauksesta ovat kunnilla.

Tämän lisäksi Tanskassa on erillisiä testauspisteitä niille, jotka ovat oireettomia, mutta haluavat syystä tai toisesta tulla testatuiksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi ulkomailta palanneet matkailijat tai riskiryhmään kuuluvia läheisiään hoitavat ihmiset.

”Tiedetään, että on jonkin verran ihmisiä, jotka saavat tartunnan, mutta heillä ei ole oireita ja he saattavat tartuttaa tautia eteenpäin oireettomassa vaiheessa. He saattavat olla myös niin lieväoireisia, etteivät hahmota sairastuneensa.”

Tanskassa on pystytetty 17 testipaikkaa, joissa voi käydä kuka tahansa oireeton vain saapumalla paikalle.

”Kävimme THL:n väen kanssa tällä viikolla katsomassa heidän malliaan. Siellä on sekä drive-in-pisteitä että sellaisia, joissa jonotetaan jonkun aikaa ennen näytteenottoa”, Salminen kertoo.

Oireettomien testaus tapahtuu Tanskassa valtion ja yksityisen säätiön rahoilla. Salmisen mielestä myös Suomessa raha pitäisi tulla valtion pussista. Isoilla ja pienillä kunnilla on liian erilaiset mahdollisuudet toimia, mikä aiheuttaisi eriarvoisuutta.

”Olisi epäreilua, että valtion taholta annettaisiin kunnille oireettomien testaamisesta suositus, jolla ei ole selvää kliinistä hyötyä.”

Tällä tarkoitetaan sitä, että testauksesta ei ole välitöntä terveydellistä hyötyä testatulle ihmiselle, sillä oireeton on fyysisesti terve. Salmisen mukaan testaus voisi kuitenkin olla hyödyllistä kokonaisuudessaan riskien hallitsemisen ja ihmisen itsensä kannalta.

”Halpaa se ei ole, mutta jos se auttaa huolehtimaan siitä, että tartuntaketjuja ei synny niin helposti, se voisi ehkäistä sitä, ettei tarvitse ottaa järeämpiä rajoituskeinoja käyttöön.”

Tanskalaiset eivät osanneet kertoa THL:n vierailijoille tarkkoja summia kustannuksista. Salminen huomauttaa, että se on kuitenkin pitkällä aikavälillä todennäköisesti halvempaa kuin yhteiskunnan sulkeminen, joka aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Rajoitusten kovasta hinnasta muistutti myös pääministeri Sanna Marin (sd) aiemmin tällä viikolla.

Miksei oireettomia sitten ole testattu jo aiemmin?

Asia on monimutkainen. Salmisen mukaan kesällä testauskapasiteettia on ollut hyvin, joten testeihin on päässyt nopeasti. Tarvetta laajemmalle testaukselle ei ole vielä ollut. Lisäksi kaikkien halukkaiden testaus voisi olla monille kunnille liian iso taakka.

”Syksyä kohti mentäessä hengitystieinfektiot lisääntyvät, joten tilaus testeille kasvaa. Sitä on jo vähän nähty. On pieni huoli siitä, riittääkö nykyinen kapasiteetti syksyllä.”

Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehtiin heinäkuussa ennätysmäärä testejä, kun tavallinen nuhakuume on levinnyt väestön keskuudessa. Myös Tampereella testaus on ollut ajoittain ruuhkautunut ja testiin pääsyä on voinut joutua odottamaan pari vuorokautta.

Kahden erillisen järjestelmän yksi hyvä puoli olisi, että oireettomien testaus ei tukkisi oireellisten testausta. Oireilevien nopea pääsy testeihin ja terveydentilan arviointiin on tärkeintä.

Toteutuminen vaatii kuitenkin investointeja ja järjestelyjä. Salminen uskoo, että keinoja löytyy, vaikka vastaavaa ei ole Suomessa ennen tehty.

”Tämä poistaisi pullonkauloja. Pandemiatilanteessa on syytä ajatella vähän toisella tavalla kuin tavallisesti.”