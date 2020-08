Hampuri

Puolen litran ”vodkapommi” to go maksaa neljä euroa.

Baarin ikkunassa oleva kyltti on tosin juuri vanhentunut, sillä perjantai-iltana kello 20 Hampurin iltaelämän vilkkaimmissa kortteleissa astui voimaan pienimuotoinen kieltolaki: alkoholia ei saa myydä nimenomaan to go (mukaan) iltakahdeksan ja aamukuuden välillä.

Tarkoituksena on torjua pandemiaa. Saksassa koronavirus­tartunnat ovat alkaneet lisääntyä viranomaisia ja monia kansalaisia huolestuttavalla tavalla.

Heinäkuun aikana ihmisten käytös on tuoreen mielipidekyselynkin mukaan vapautunut liikaa, vaikka maskipakkoa ja muita sääntöjä noudatetaan pääosin hyvin.

Ongelmana pidetään nyt iltaelämää, juhlimista ja nuorten ja nuorten aikuisten humalahakuista hengailua.

Hampurin senaatti päätti torstaina kieltää alkoholin ulosmyynnin baareista, kioskeista ja kaupoista osassa kaupunkia, koska edellisenä viikonloppuna juhlinta kaduilla oli niin holtitonta.

Pandemiatilanne ei Hampurissa ole erityisen huono. Viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on tullut kuusi 100 000 asukasta kohden. Koko pandemian aikana noin kahden miljoonan asukkaan kaupungissa on ollut 5 400 tartuntaa.

Große Freiheit on turistien suosima katu Hampurissa.

Hampurissa on turisteja vähän. Olutterassi Reeperbahnilla pysyi tyhjänä perjantai-iltana.

Baarit ovat ulosmyyntikiellosta huolimatta auki. Kenties Saksan kuuluisin katu, Reeperbahn, sivukatuineen näyttää juuri niin syntiseltä paikalta kuin Juha Vainion iskelmässä vihjaillaan.

Baarien ja seksiklubien lisäksi alueen liikkeet ovat pieniä kioskeja, joista voi ostaa mitä vain alkoholijuomia, nimenomaan mukaan kadulle. Tänne tullaan päihtymään.

Bordellit ovat kuitenkin kiinni koronavirus­pandemian takia. Yksittäisiä prostituoituja näkyy kadulla, mutta myös turisteja on paljon vähemmän kuin tavallisesti, joten asiakkaista on pulaa.

Tanskalaispariskunta Nanna Thor-Rasmussen ja Peter Oxlund eivät olisi halunneet vodkapommeja, mutta ne oli pakko tilata, jotta sai käyttää ravintolan vessaa. Yllätys oli sekin, että juomia ei saanutkaan mukaan.

Reeperbahnilla sijaitsevan baarin terassilla he joutuvat ensin täyttämään yhteystieto­lomakkeen, jollaisia ravintolat kaikkialla Saksassa keräävät, jotta mahdollisesti tartunnalle altistuneisiin voidaan ottaa jälkikäteen yhteyttä.

”Pahaa”, Oxlund sanoo maistettuaan vodkapommiaan.

He ovat Hampurissa läpikulkumatkalla. Sunnuntaiaamuna he suuntaavat autollaan kohti Mosel-joen viinialuetta eteläiseen Saksaan. Kahden viikon loman aikana on tarkoitus telttailla ja liikkua omalla autolla.

Nanna Thor-Rasmussen ja Peter Oxlund eivät ymmärtäneet Hampurin alkoholisäännöksiä.

Oxlund ei ymmärrä, mikä järki Hampurin alkoholin myyntirajoituksessa on. Miksi baareissa saa juoda, mutta ulkona ei? Ulkonahan on pienempi tartuntariski kuin sisällä. Monissa baareissa musiikki soi niin kovaa, että ihmisten on pakko huutaa toisilleen aivan läheltä.

Thor-Rasmussen ja Oxlund kertovat molemmat sairastaneensa covid-19:n keväällä. Thor-Rasmussen työskentelee vanhainkodissa, joten tauti on tullut tutuksi myös työssä.

”Lomalla aiomme käyttäytyä yhtä vastuullisesti kuin jos emme olisi sairastaneet”, Oxlund sanoo.

Torstai-iltana Hampurin viranomaiset ovat tehneet yllätys­tarkastuksen yli sataan ravintolaan ja baariin valvoakseen maskipakon noudattamista sekä hygienia- ja turvavälisääntöjä. Saksassa kasvomaski on pakollinen julkisessa liikenteessä sekä kaupoissa ja muissa liikkeissä.

Tarkastuksen mukaan 31 paikassa maskien käytössä oli puutteita. Pöydissä ei tarvitse pitää kasvomaskia, mutta tiskillä asioidessa pitäisi.

Monissa baareissa se näyttää perjantaina unohtuvan niin asiakkailta kuin tarjoilijoilta, torstain tarkastuksista huolimatta.

Täysissä ravintoloissa ei turvavälejä tai kasvomaskeja juuri näkynyt perjantai-iltana.

Hampurissa oli perjantai-iltana väkeä kadulla, mutta alkoholin myyntirajoituksen takia vähemmän kuin normaalisti.

Alkoholin ulosmyyntikielto on harkinnassa muissakin Saksan kaupungeissa. Koronaviruksen lisäksi syynä kiellon soveltamiseen ovat mellakat, joita kesän aikana on nähty monessa Saksan kaupungissa.

Viime viikonloppuna poliisi esti ihmisten pääsyn Frankfurtin Ooppera-aukiolle, jossa riehuminen johti 39 pidätykseen viikkoa aiemmin.

Stuttgartissa nuorison parveilu kaupungilla yltyi kesäkuun lopussa koviksi mellakoiksi, joissa useita poliisejakin loukkaantui.

Hampurissa tämä halutaan välttää. Niin sanottu punaisten lyhtyjen alue on paikallisten mukaan silmiinpistävän väljä vähäisen turismin takia, mutta paikallisten suosimien ravintoloiden terassit muutamien korttelien päässä ovat täpötäynnä.

Kadunkulmissa kaljapullojen kanssa seisoskelusta käytetään sanaa cornern eli ”kulmailu”. Viime aikoina se on saanut lehdistössä korona-etuliitteen. Nyt moni muukin Saksan kaupunki odottaa, saadaanko koronakulmailu loppumaan Hampurin mallisella kiellolla.

Suosituimman parveilupaikan vieressä oleva kioski on suljettu. Surulliset työntekijät eivät ole menneet kotiin, vaan norkoilevat kadulla. Mihinkään kysymyksiin he eivät halua vastata.

Alkoholinmyynnistä elävä kioski oli suljettuna uuden myyntirajoituksen takia.

Osa kioskeista pysyi auki, mutta sulki alkoholikaappinsa suomalaiseen tapaan, kun myyntirajoitus tuli voimaan perjantai-iltana kello 20.

Toisessa lähellä olevassa kioskissa Hasan Gūl pitää liikettä auki, mutta alkoholihyllyjen eteen on vedetty punainen nauha ja kaappien ovet on lukittu – näky on kuin suomalaisesta kioskista kello 21 jälkeen.

Gūlin mukaan kioskissa ravaa nuorisoa kyselemässä olutta.

”Eivätkö he seuraa uutisia. Myyntikiellosta on puhuttu jo monta päivää”, Gūl ihmettelee.

Myyntikielto on ollut voimassa pari tuntia. Tyhjiä pulloja ostoskärryyn kadulta keräävä Andrei Vidraško ei ole huomannut muutosta pullojen määrässä. Hän uskoo kioskien myyvän alkoholia kiellosta huolimatta.

Andrei Vidraško keräsi pulloja Hampurissa perjantai-iltana.

Laura Walter ja Natalie Schukraft ostivat olutpullonsa kaupunginosasta, jossa myyntirajoitusta ei ollut.

”Kielto on suoraan sanottuna naurettava. Kioskit ovat alkoholinmyynnistä riippuvaisia, tämä iskee pienyrittäjiin lujaa”, 20-vuotias nainen sanoo. Hän huomauttaa, että Hampurissa ei ole huono tilanne koronaviruksen takia.

”Ihmiset kuolevat enemmän koronarajoituksista johtuvaan yksinäisyyteen kuin koronaan. Lapsiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, ja syöpäkontrollit keskeytettiin”, hän sanoo. Nainen ei halua kertoa nimeään työnantajansa takia.

Laura Walter, 21, ja Natalie Schukraft, 20, ovat samaa mieltä. ”Järjetöntä.”

Monet juhlijoista ovat sitä mieltä, että rajoitus on sinänsä järkevä, mutta he itse haluaisivat juhlia. Kolme nuorta miestä on asettanut rivin isoja viinapulloja ja mukeja kadulla olevan sähkökaapin päälle.

”Halusimme vain töiden jälkeen vähän rentoutua”, yksi heistä sanoo.

Hänen mukaansa alkoholin ulosmyyntikielto on hyvä asia, koska se karsii spontaanit juopottelijat. Vain ne, jotka todella suunnittelevat asiaa, jäävät jäljelle – ja ihmisten määrä kadulla on pienempi.

Ja toden totta. Suosituimmassa kulmailuristeyksessä, jossa poliisi on monena iltana on hajottanut juopottelevan väkijoukon, seisoskelee iloinen joukko poliiseja. Terassit ovat täynnä, mutta kadulla on rauhallista.

”Eikö ole ihanaa”, yksi poliiseista sanoo.

Hampurilaisittain hiljainen katu tarkoittaisi Helsingissä erittäin vilkasta iltaa. Se, mikä Hampurissa oli tähän asti normaalia, tarkoittaisi suomalaisittain festivaalitunnelmaa – kun kadulla ei meinaa mahtua kävelemään.

Große Freiheit 36 on maailmantähtien esiintymisistä tunnettu areena Hampurissa.

Hampurin legendaarinen konserttiareena Große Freiheit 36 on muuttunut pandemian takia karaokebaariksi.

Moni Hampurissa pelkää, että kaupungin sielusta saattaa rajoitusten ja yöelämän hiljenemisen takia kadota jotain pysyvästi.

Ravintolaelämä on kaukana normaalista, vaikka aukiolot ovat taas sallittuja.

Große Freiheit 36 -nimisellä musiikkiareenalla ovat aikoinaan esiintyneet monet maailmantähdet Princestä Robbie Williamsiin. 1960-luvulla samoilla nurkilla toimi konserttipaikkoja, joissa uraansa aloitteleva The Beatles esiintyi useita kertoja.

Nyt konsertit on kielletty, ja Große Freihet 36 toimii karaokebaarina, jossa istutaan pöydissä. Saksalaisnuoret kailottavat maineikkaalla lavalla David Guettan hittibiisiä täysin nuotin vierestä.

Baarin sisäänkäynti on tapetoitu koronarajoituksia kyseenalaistavilla julisteilla.