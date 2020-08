Viime vuonna mediassa uutisoitiin laajasti maailman suurimman sademetsän Amazonin valtavista maastopaloista. Luonnonsuojelijat pelkäävät, että tänä vuonna palot yltyvät viime vuotta tuhoisammiksi.

Brasilian Amazonissa metsäpaloja on ollut heinäkuussa 28 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan, kertoo uutistoimisto AFP. Maan avaruusjärjestö INPE tunnisti satelliittien avulla 6 803 metsäpaloa Amazonin alueella. Vuosi sitten heinäkuussa paloja oli 5 318.

Metsää poltetaan, jotta raivauksella maata saadaan käytettyä viljelyyn, karjan laiduntamiseen ja kaivostoimintaan. Metsää palaa myös luonnostaan kuumuuden ja kuivuuden takia, mutta viime vuoden palot johtuivat erityisesti tahallisesti sytytetyistä metsistä.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro.

Sademetsästä noin 60 prosenttia sijaitsee Brasiliassa, jota on arvosteltu rankasti puutteellisista suojelu- ja sammutustoimista. Kansainvälisen painostuksen takia presidentti Jair Bolsonaro määräsi, että metsän polttamista on lykättävä ja asevoimien on tarkkailtava tilannetta.

Verrattuna viime vuoden heinäkuuhun alkuperäiskansojen mailla tapahtuneet metsäpalot lisääntyivät 77 prosenttia ja luonnonsuojelualueilla 50 prosenttia, kertoo luonnonsuojelujärjestö Greenpeace.

INPE:n mukaan pelkästään 30. heinäkuuta havaittiin yli tuhat maastopaloa. Se oli pahin päivä heinäkuussa 15 vuoteen.

Oikeistolainen ja ilmastoskeptikoksi itseään kutsuva Bolsonaro on rohkaissut hyödyntämään sademetsiä teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin sekä irvaillut paloista huolestuneille tahoille.

Bolsonaron toimia Amazonin suojelemiseksi pidetään riittämättöminä ja näennäisinä. Vaikka metsää ei saisi tällä hetkellä polttaa, ei sitä Greenpeacen mukaan valvota riittävästi. Bolsonaron hallinto on leikannut rahoitusta maan ympäristöviranomaiselta.

Karjaa laiduntaa kentällä, jonka puut on poltettu metsänraivauksen takia. Kuva syyskuulta 2019.

”Kaikki hyvin toimiva heitettiin ulos ikkunasta”, kuvailee Amazoniin erikoistunut ekologi Erika Berenguer Oxfordin ja Lancasterin yliopistoista AFP:lle.

Metsäpaloja on yleensä kesäkuusta lokakuulle, mutta loput vuodesta metsää raivataan valmiiksi, jotta se voitaisiin myöhemmin polttaa. INPE:n mukaan alkuvuonna on raivattu ennätyssuuri alue Brasilian sademetsää: yli 3 000 neliökilometriä, joka on suurempi alue kuin Luxemburgin valtio.

Asiantuntijat pelkäävät, että jos huomattava osa raivatusta puustosta palaa, lopputuloksena olisi katastrofi.

”Uskon, että elokuu on ratkaiseva hetki”, Berenguer sanoo.

Viime vuonna Amazonin sademetsää paloi elokuussa yli 200 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina samaan aikaan.

Sademetsiä pidetään tärkeinä ilmastonmuutoksen vastustamisessa, koska sademetsän kasvillisuus sitoo ilmasta hiilidioksidia. Ilmaston lisäksi tulipalot tuhoavat uhanalaisten eläinlajien ja alkuperäiskansojen asuinpaikkoja.

Tänä vuonna Amazonia uhkaa lisäksi kuivuus. Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA varoitti heinäkuussa, että Atlantin valtameren tavallista korkeammat pintalämpötilat tarkoittavat, että eteläinen Amazon tulee kärsimään huomattavasta kuivuudesta.