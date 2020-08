Ensimmäinen ydinvoimala käynnistyy maassa, jossa Tšernobyl teki kaikkein pahimmat tuhot.

Astravets

Kun Maria Šartvetene astuu talostaan ulos, tarvitsee vain kääntää päätään hiukan oikealle. Siellä se näkyy. Astravetsin ydinvoimala.

Sen havaitsee kyllä näkemättäkin. Voimalatyömaalta runsaan kilometrin päästä kantautuu melkoinen jylinä.

”Siinähän se on”, Šartvetene sanoo naapuristaan.

Moni on saanut sen ansiosta työtä, hän huomauttaa. Šartvetenelle ja muille Šulnikin kylän asukkaille on myös lupailtu asuntoja Astravetsin keskustasta.

Keskelle peltomaisemaa rakennettu Valko-Venäjän ensimmäinen ydinvoimala on paljon kiistellympi hanke kuin Šulnikin raitilla voisi luulla.

Ydinvoimalla on Valko-Venäjällä poikkeuksellinen rooli, sillä Tšernobylin voimalaonnettomuus vuonna 1986 vaikutti pahimmin Valko-Venäjään. Astravetsista puhuttaessa kesrekustellaan kuitenkin perinteisten turvallisuushuolien ja tuotettavien kilowattituntien lisäksi myös geopolitiikasta ja Astravetsin rakentaneen Venäjän valtiollisen ydinvoimalayhtiön Rosatomin asemasta.

Aihe on nyt erityisen pinnalla, sillä Astravetsin ensimmäinen reaktori on määrä käynnistää pian. Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatšjov sanoi heinäkuussa toivovansa sen tapahtuvan elokuun alussa.

Šulnikissa vuosikymmeniä asunut Julia Lukša kasvimaallaan talonsa edustalla.

Turvallisuushuolia on pitänyt esillä erityisesti Liettua, sillä Astravets sijaitsee 40 kilometrin päässä Liettuan pääkaupungista Vilnasta. Liettuassa onkin järjestetty jo harjoituksia ydinturman varalta.

”Olemme hyvin huolissamme”, Liettuan ulkoministeri Linas Linkevičius sanoo HS:lle puhelinhaastattelussa.

Pohjalla on pelko, ettei turvallisuusongelmia oteta vakavasti vaan niitä jopa piilotellaan. Linkevičius sanoo Liettuan myös vaativan, että kaikkia stressitestin suosituksia noudatettaisiin.

Se ei ole ainoa huoli.

”Meistä tämä on geopoliittinen hanke, tavoitteena on pitää meitä kontrollissa mahdollisimman pitkään”, Linkevičius lisää.

Baltian maat ovat pyrkineet vähentämään tarvettaan venäläiselle energialle. Liettuassa epäiltiin, että halvalla ydinsähköllä ne yritettiin pitää riippuvaisina Venäjästä. Liettua on siksi säätänyt lain, joka kieltää Astravetsissä tuotetun sähkön käytön.

Valko-Venäjä alkoi puuhata ydinvoimalaa vuonna 2007, kun maa oli ajautunut hintakiistaan kaasusta ja öljystä Venäjän kanssa.

Kaasun hinta on Valko-Venäjälle tärkeää, sillä vielä nyt se tuottaa lähes kaiken sähkönsä venäläisestä maakaasusta. Varsinkin vanha neuvostoaikainen teknologia kuluttaa paljon energiaa.

Valko-Venäjän ydinvoimaviraston johto ilmoitti HS:lle antavansa haastatteluja vasta ensimmäisen reaktorin käynnistyttyä, mutta tähänastisissa kommenteissaan se on korostanut nimenomaan energiaitsenäisyyttä ja riippuvuuden vähentämistä venäläisestä energiasta.

Ydinvoimalaa rakentaa kuitenkin venäläinen valtionyhtiö Rosatom. Kuten ydinvoimaloiden kohdalla usein, se on tehnyt Valko-Venäjän kanssa pitkäaikaisen sopimuksen huolehtiakseen polttoaineesta, huollosta ja jätteistä. Voimalaa myös rahoitetaan Venäjän myöntämällä yhdeksän miljardin euron lainalla.

Valkovenäläisten riippumattomien asiantuntijoiden mukaan voimala ei vähennäkään energiariippuvuutta Venäjästä, vaan vain muuttaa sitä. Sen he ovat sanoneet useasti HS:llekin.

Šulnikilaisen Julia Lukšan ikkunasta näkyy uusi ydinvoimala.

Iso laina on hermostuttanut Valko-Venäjällä monia.

Päätökset tehtiin talouden kasvaessa voimakkaasti, joten energiankulutuksenkin arveltiin kasvavan. Ylimääräinen sähkö piti myydä naapurimaille. Talouskasvu on kuitenkin taittunut ja taloustilanne on ollut jo pitkään hauras. Liettua ja Puola ovat lisäksi päättäneet olla käyttämättä Astravetsin sähköä.

Lainaan on kiinnitetty huomiota lännessäkin.

Rosatom on viime vuosina myynyt paljon ydinteknologiaa ulkomaille, tuoreen raportin mukaan tällä vuosituhannella enemmän kuin Yhdysvallat, Kiina, Ranska, Etelä-Korea ja Japani yhteensä.

Rosatom itse sanoo, että sen kansainvälisten tilausten arvo on noin 200 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan tulot koko elinkaaren ajalta.

Se myös sanoo toimivansa liikeyrityksenä, jonka tuotteita ostetaan, koska ne ovat kilpailukykyisiä. Kaupantekoa on kuitenkin helpottanut se, että Venäjä on tarjonnut Rosatomin asiakkaiksi ryhtyville lainoja.

Varsinkin Yhdysvalloissa on hermostuttu, kun EU- ja Nato-maat sekä muut Yhdysvaltain kumppanit ovat ostaneet venäläisiä reaktoreita, usein edullisten lainojen ansiosta. Suomeenkin rakenteilla oleva Fennovoiman ydinvoimala on Rosatomin.

Huoli on osin kaupallista. Yhdysvalloissa pelätään Venäjän ja Kiinan valtaavan markkinat, koska niiden ei esimerkiksi tarvitse noudattaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n rajoituksia valtiontukiaisista. Käynnissä on myös kilpailu siitä, kuka omistaa uraanin tuotannon.

Kyse on kuitenkin myös geopolitiikasta. Uusi ydinvoimala sitoo ostaja- ja valmistajamaan yhteen yleensä vuosikymmeniksi.

Ydinenergiaa ei silti pidä katsoa muista erillään, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

”Eri sektorit ovat kytköksissä toisiinsa. Ydinenergiadiplomatia on hiilivetykulttuurin jatke. Venäjä rahoittaa ydinvoimalakauppaa öljy- ja kaasurahalla”, Tynkkynen sanoo.

Rosatomilla on siis samantyyppinen strateginen asema kuin valtiollisilla kaasuyhtiö Gazpromilla ja öljy-yhtiö Rosneftillä.

”Strategisesti Venäjä pyrkii toimimaan kunkin maan kanssa niin, että geoekonominen vaikutus olisi mahdollisimman suuri”, Tynkkynen sanoo.

Tynkkysen mukaan ydinvoima eroaa muista siinä, että se on symbolisesti tärkeää. Koska se on kytköksissä ydinaseisiin, se on myös kytköksissä Venäjän suurvalta-asemaan.

”Siksi politisoitumisen riski on iso.”

Se tiedetään Valko-Venäjällä, mutta myös Suomessa.

Gennadi Nikolajevitš vuokrasi Šulnikin kylältä talon, kun sai vaimonsa kanssa töitä ydinvoimalatyömaalta.

Šulnikin vakituisista asukkaista moni on jo eläkkeellä. Silti voimala on tuonut kylään työtä ja uusia asukkaita.

Šartvetenen naapuri Gennadi Nikolajevitš vuokrasi kylästä talon tullessaan vaimonsa kanssa voimalalle töihin.

Šartvetene lopettaa haravoinnin. Kylän vanhempi väki toivoo lupausten asunnoista pitävän.

He eivät vastusta voimalaa. Suhtautuminen on vähän kuin säähän.

”Ei meiltä siitä kysytty”, Šartvetene sanoo.

Samalla linjalla on vähän matkan päässä asuva Jadviga Sutškouskaja.

”Sanoivat, että sellainen tulee. Sittenhän sellainen tulee.”