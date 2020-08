Guanajuaton osavaltio on kärsinyt huumeväkivalta- ja huumeongelmasta jo pitkään. Irapuaton kaupungissa 26 ihmistä kuoli heinäkuun alussa, kun aseistettu mies hyökkäsi huumekuntoutuskeskukseen. Samankaltaisia tapauksia on usein huumekartellien yhteenottojen vuoksi.

Meksikon armeija ja turvallisuusjoukot pidättivät huumekartelli­johtaja Jose Antonio Yepezin sunnuntaina, kertovat useat uutistoimistot. ”El Marroksi” eli ”Moukariksi” kutsuttua huumeparonia on syytetty maassa velloneen väkivallan lietsomisesta.

Häntä epäillään Meksikon turvallisuusministeri Alfonso Durazon mukaan muun muassa öljyvarkaudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Guanajuaton oikeuskanslerinviraston mukaan operaatiossa napattiin Yepezin lisäksi viisi muuta ihmistä ja pelastettiin siepattu paikallinen liikenainen.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Yepez sijoitetaan ministeri Durazon mukaan Altiplanon vankilaan, jossa myös pahamaineinen huumeparoni Joaquin ”El Chapo” Guzman oli ennen pakoaan 2015. Guzman saatiin kiinni jälleen vuonna 2016, ja hän istuu nykyään elinkautista vankeusrangaistustaan Yhdysvalloissa.

Yepez on Guanajuaton osavaltiossa vaikuttavan Santa Rosa de Liman huumekartellin johtaja. Yepezin kartelli on tunnettu muun muassa öljyvarkauksista pitkin osavaltiota. Uutistoimisto AFP:n mukaan ryhmittymä on porannut öljyä valtion öljyputkista ja myynyt sitä eteenpäin pimeästi.

Ryhmittymällä on ollut rajuja yhteenottoja naapuriosavaltion Jaliscon väkivaltaisen ”Uuden sukupolven kartellin” (CJNG) kanssa jo pitkään.

Meksikon turvallisuusviranomaiset ottivat kesäkuussa kiinni 30 Yepezin kartellin jäsentä. Heinäkuun 24. päivänä viranomaiset pidättivät yhden kartellin johtajista, Jose ”El Mamey” Guadalupen.

Osavaltion murhatilastot ovat Reutersin mukaan kasvaneet viime vuosina ennätystasolle. Guanajuato on nykyään yksi Meksikon väkivaltaisimmista osavaltioista.

Huumeparonin pidätys on Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obradorille helpotus, sillä hänen määräämäänsä turvallisuusstrategiaa on parjattu pitkään.

Reutersin mukaan kiinniotto saattaa nostaa presidentti Andrés Manuel López Obradorin kannatusta. Hän lupasi joulukuussa 2018 valtaan astuttuaan tarttua huumekartelliongelmaan, joka on vaivannut Meksikoa pitkään.

Ensimmäisen puolentoista virkavuotensa aikana maan murhatilastot ovat kuitenkin nousseet merkittävään kasvuun. Presidentti ja hänen turvallisuusstrategiansa ovat saaneet runsaasti kritiikkiä voimattomuudesta huumekartelleja vastaan.