Koronavirus on levittäytynyt joka puolelle Yhdysvaltoja poikkeuksellisella voimalla ja maassa tulee valmistautua jopa siihen, että ihmiset pitävät kasvomaskeja myös kodeissaan, kertoi Valkoisen talon koronavirusasiantuntija Deborah Birx sunnuntaina CNN-kanavan haastattelussa.

Birx totesi, että Yhdysvallat on siirtynyt uuteen ja vaaralliseen vaiheeseen koronaepidemiassa. Kun maalis- ja huhtikuussa epidemia levisi erityisesti suurissa asutuskeskuksissa, nyt tartuntoja voi saada missä tahansa ja taudilta on suojauduttava myös kotioloissa.

”Jos elätte monen sukupolven kotitaloudessa ja omassa maalaisyhteisössä on tartuntoja, on todella varauduttava ajatukseen pitää kasvosuojainta kotona, jos ajattelee olevansa positiivinen ja jos kotitaloudessa on riskiryhmään kuuluvia”, Birx sanoi CNN-kanavalle.

Virallisten lukujen mukaan lähes 4,7 miljoonaa amerikkalaista on saanut koronatartunnan ja covid-19-tautiin on kuollut lähes 155 000 ihmistä. Tartuntamäärät ovat maailman pahimmat ja kasvavat kymmenillä tuhansilla joka päivä.

Kaliforniassa ja Floridassa on viime päivinä tehty uusia ennätyksiä päiväkohtaisissa kuolemissa. Viime perjantaina Floridassa kirjattiin 257 ja Kaliforniassa 208 kuolemaa, jotka johtuivat covid-19-taudista, uutistoimisto Reutersin laskelma näyttää.

Birxin mukaan Yhdysvaltain nopeasti pahenevaa epidemiaa ei voi syyttää ”supertartuttajista”, vaan ”supertartuntatapahtumista”, joissa suuret ihmisjoukot kohtaavat toisiaan ja altistuvat tartunnoille.

Kongressin demokraattijohtaja Nancy Pelosi totesi ABC-kanavan haastattelussa, ettei hänellä ole luottamusta Birxiin eikä tämän pomoon, republikaanipresidentti Donald Trumpiin.

Presidentti Donald Trump ja Debbie Birx huhtikuun lopulla.

”Minun käsitykseni mukaan presidentti levittää disinformaatiota viruksesta ja hän (Birx) on presidentin nimittämä henkilö (koronaviruksen vastaisissa toimissa)”, Pelosi kertoi.

Viime viikolla Politico-lehti kertoi, että Pelosi olisi soimannut Birxiä republikaaniedustajille, kun puolueet taittoivat peistä uudesta koronaan liittyvästä avustuspaketista.

”Deborah Birx on pahin. Huh, miten karmeissa käsissä te olette”, Pelosi oli sanonut lehden mukaan.

The New York Times -lehti kertoi heinäkuun puolivälin artikkelissaan, että Birx olisi kuulunut Valkoisessa talossa niihin ihmisiin, jotka levittivät väärää käsitystä tartuntatilanteen vakavuudesta ja antoivat tieteellisen oloisen selkänojan presidentin toimille.

”Hän oli jatkuvien innostavien uutisten lähde presidentille ja hänen avustajilleen”, lehti kertoi viitaten Birxin käyttämiin tilastotietoihin.

CNN:n haastattelussa Birxiltä kysyttiin, pitäisikö liittovaltion johtajien muuttaa strategiaansa koronaepidemian taltuttamiseen. Birx väitti, että näin olisi tehty jo ”viisi kuusi viikkoa sitten”, kun tartunnat lähtivät nousuun eteläisissä osavaltioissa.

Kommenttia voi pitää hämmentävänä, sillä koronakriisin vastaisia toimia johtava varapresidentti Mike Pence julisti kesäkuun puolivälissä, ettei Yhdysvalloissa tarvitse pelätä ”toista aaltoa” epidemiassa.

”Viime päivinä media on soittanut hälytyskelloja ’toisen aallon’ koronatartunnoista. Sellainen paniikki on ylimitoitettua… media on yrittänyt pelotella amerikkalaisia joka vaiheessa ja nämä synkät ennustukset toisesta aallosta eivät poikkea kaavasta. Totuus on, että kokonaisvaltainen lähestymistapamme on ollut menestys”, Pence kirjoitti The Wall Street Journal -lehden kommentissaan.

Deborah Birx on yksi monista terveysasiantuntijoista, jotka ovat joutuneet taiteilemaan Trumpin poukkoilevan johtamistavan ja kansan odotusten välissä. Asiantuntijoiden on pitänyt pelätä poliitikkojen tavoin Trumpin suututtamista.

Valkoinen talo on aiemmin hyökännyt median kautta kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtajaa Anthony Faucia vastaan tämän antamista epidemialausunnoista, joista jotkut kyseenalaistivat Trumpin väitteitä ja toimia.

Huhtikuun loppupuolella sosiaalisessa mediassa levisi video Birxin hätkähtäneestä ilmeestä, kun Trump kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronaa voisi mahdollisesti hoitaa pistämällä puhdistusainetta potilaiden kehoon. Birx ei kyseisessä tilanteessa kuitenkaan oikonut Trumpin vaarallisen virheellistä väitettä.

Birx on aiemmin tullut tunnetuksi hiv-epidemian vastaisesta työstään. Demokraattipresidentti Barack Obama nimitti hänet Yhdysvaltain globaalien aidsin vastaisten ponnistelujen johtajaksi.

CNN:n sunnuntaisessa haastattelussa Birx otti pesäeroa Trumpiin sen suhteen, pitäisikö kouluja avata syksyllä. Birx totesi, että koulujen kannattaa turvautua etäopetukseen sellaisilla alueilla, joissa tartuntoja esiintyy runsaasti. ”Samalla tavalla kuin me pyydämme ihmisiltä, että he eivät menisi baareihin tai pitäisi kotijuhlia, ettei syntyisi laajoja tartuntaryppäitä.”

Trump uhkasi heinäkuussa kouluja jopa varojen tyrehdyttämisellä, elleivät ne avaa oviaan syksyllä. Trump on myös arvostellut tartuntatautivirasto CDC:n ohjeistuksia kouluille ”kalliina ja epäkäytännöllisinä”.

Trumpin mukaan koulujen suljettuna pitäminen olisi ollut demokraattien tavoite marraskuun presidentin- ja kongressivaalien alla. ”Saatan leikata varoja, jos eivät avaa!” hän twiittasi.

Koulujen sulkeminen, joukkotapaamiset ja maskien käyttö ovat syvästi politisoituneita aiheita vaaleihin valmistuvassa maassa. Demokraatit ovat olleet tiukkojen rajoitusten kannalla, republikaanit löyhempien.

Heinäkuun loppupuolella 19 osavaltiota ei ollut asettanut minkäänlaisia määräyksiä kasvomaskien käytöstä. Näistä osavaltioista 18:ssa oli kuvernöörinä republikaani.

Yhdysvaltain tunnettujen koronatartuntojen määrä, runsaat 4,6 miljoonaa, vastaa noin 1,4 prosenttia 328-miljoonaisesta väestöstä. Suomessa tiedettyjä tartuntoja –sunnuntaina 7453 – on väkilukuun suhteutettuna noin kymmenesosa Yhdysvaltain tilanteeseen verrattuna.