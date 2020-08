Puolan korkein oikeus on päättänyt pitää maan viime kuussa pidettyjen presidentinvaalien tuloksen lainvoimaisena, kertoo The New York Times.

Päätös sementoi kansalliskonservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen vallassa pysymisen. Valtapuolueen tukema ehdokas, istuva presidentti Andrzej Duda voitti opposition ehdokkaan, Varsovan liberaalipormestarin Rafal Trzaskowskin täpärällä 51 prosentin ääniosuudella.

Korkein oikeus linjasi asiassa, koska tuhannet opposition kannattajat ja kansalaisryhmät olivat nostaneet oikeusjuttuja haastaakseen tasaisen tuloksen.