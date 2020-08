Norjan poliisi on aloittanut tutkinnan Hurtigruten-varustamon toiminnasta. Varustamon Roald Amundsen -laivalla on todettu heinäkuussa yhteensä 41 koronavirustartuntaa kahdella eri risteilyllä. Muun muassa uutistoimisto AFP kertoi, että heistä 36 on henkilökuntaa ja loput matkustajia. Lisäksi satoja on altistunut virukselle.

Poliisi tutkii, onko varustamo rikkonut koronavirukseen liittyviä turvallisuusmääräyksiä.

Asiasta kertoo muun muassa sanomalehti VG.

Laiva oli viruksen levitessä Huippuvuorten-risteilyllä. Saman laivan edelliseltä vastaavalta risteilyltä ainakin yhdellä matkustajalla varmistettiin aiemmin viime viikolla virustartunta. Varustamolle tiedotettiin tartunnasta, mutta se päätti Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan olla tiedottamatta asiasta julkisesti.

Tiedotuslinja oli vastoin Hadselin kunnan ja paikallisten lääkärien ohjeistusta. Näiden tahojen mukaan varustamon olisi tullut kertoa tartunnasta seuraavalle risteilylle tuleville matkustajille mahdollisimman nopeasti.

Toisella risteilyllä tartuntoja oli jo enemmän.

Roald Amundsen -laiva jäi tartuntojen vuoksi perjantaina Tromssan satamaan. Siellä osa tartunnan saaneista vietiin sairaalahoitoon. Sanomalehti Dagbladet kertoi perjantaina, että Roald Amundsen -laivan 177 matkustajaa ja 160 miehistön jäsentä määrättiin karanteeniin.

Suurin osa risteillyillä olleista oli norjalaisia. Lisäksi laivalla oli matkustajia Saksasta, Tanskasta, Britanniasta, Yhdysvalloista, Ranskasta, Virosta ja Latviasta.

Yhteensä kahdella risteilyllä on ollut 384 matkustajaa. Sanomalehti Aftenpostenin mukaan heistä jokainen testataan. Varustamo on toisen risteilyn tartuntojen toteamisen jälkeen kertonut tekevänsä yhteistyötä kansanterveysviranomaisten kanssa, jotta "tilanne saadaan hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla".

Uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina, että Norja on päättänyt tapauksen jälkeen rajoittaa risteilylaivojen matkustajamäärän sataan matkustajaan. Rajoitus on aluksi voimassa 14 päivää.

Hurtigruten-varustamo on päättänyt keskeyttää toistaiseksi risteilynsä, kertoo Aftenposten. Varustamon toimitusjohtaja on myöntänyt varustamon tehneen virheitä.

Hurtigruten-varustamo on saanut nimensä laivareitistä, joka yhdistää Norjan rannikkokaupunkeja. Tätä nykyä reitti ulottuu Bergenistä Kirkkoniemeen, ja matkan varrella on yli 30 satamaa. Matkan voi tehdä joko kokonaan tai osittain.