Mitä Hongkongissa oikein tapahtui?

Kiinan kyljessä sijaitseva seitsemänmiljoonainen kaupunki oli pitkään malliesimerkki koronaviruksen torjunnassa. Kaikki kuitenkin muuttui lähes päivissä, kun kolmas aalto vyöryi kaupunkiin heinäkuun lopulla.

Viime viikolla hallintojohtaja Carrie Lam varoitti sairaalajärjestelmän romahtamisesta. Kaupunkiin asetettiin tiukemmat rajoitukset kuin kertaakaan aiemmin keväällä. Viikonloppuna uutisoitiin, että niitä jatketaan edelleen.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam puhui tiedotustilaisuudessa heinäkuussa.

Ainakin kaksi asiaa meni erityisesti pieleen.

Ensimmäinen oli kotikaranteenin salliminen, Hongkongin yliopiston virologian laitoksen johtaja Malik Peiris arvioi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

”Se on heikkous, koska muut samassa taloudessa asuvat ihmiset saavat mennä ja tulla ilman rajoituksia.”

Toinen ja vakavampi virhe oli sallia poikkeuksia karanteeni- ja testaussäännöistä tietyille ryhmille. Lehtitietojen mukaan kaikkiaan noin 200 000 ihmistä pääsi saapumaan kaupunkiin vapaasti.

He olivat esimerkiksi lentohenkilökuntaa, laivojen väkeä ja pörssiyhtiöiden johtajia. Laiva- ja lentomiehistöt käyttävät kaupungissa julkisia kulkuvälineitä ja katsovat nähtävyyksiä huolimatta kehotuksesta omakaranteeniin.

Hongkong perusteli poikkeussääntöjä talouden pyörittämisellä. Kaupunki on myös riippuvainen esimerkiksi tuontiruuasta.

Kasvosuojaimiin sonnustautuneita matkustajia poistui metrosta Hongkongissa heinäkuussa.

Kolmanteen aaltoon vaikutti osaltaan myös sosiaalisten rajoitusten höllentyminen.

Kun lasket suojaustasoa, tauti iskee takaisin, totesi tartuntatauteja tutkivan Stanley Ho -keskuksen johtaja David Hui The New York Timesille.

Juuri niin kävi Hongkongissakin. Kun kokoontumisrajoitus nostettiin 50 ihmiseen ja ihmiset hölläsivät, se petasi virukselle mahdollisuuden levitä.

”Ihmiset olivat uupuneita kuukausien etäisyyden pitämisen jälkeen. Kun hallitus totesi asioiden näyttävän hyvältä, ihmiset alkoivat tavata ystäviä ja perhettä”, tarttuvien tautien erikoislääkäri Joseph Tsang sanoi BBC:lle.

Hongkongilaisen Starbucks-kahvilan pöytiä ja tuoleja oli sunnuntaina teipattuna, jotta asiakkaat eivät istuisi liian lähellä toisiaan.

Manner-Kiinassa media on toistuvasti sanonut, että kolmas aalto johtuu mielenosoituksista, joissa vastustettiin uutta turvallisuuslakia. Monet hongkongilaisasiantuntijat ovat kuitenkin todenneet, ettei siitä ole viitteitä.

Hongkongissa yli sadan tartunnan päiviä oli peräkkäin 12, sunnuntaihin asti. Maanantaina tartuntoja todettiin 80. Yhteensä niitä on todettu vajaat 3 600. Kuolleita on 37, ja sen luvun uskotaan nousevan vielä lähiaikoina.

Ensimmäinen kuukausi takana, kertoo suomalainen Iiris Fräntilä elämästään Hongkongissa.

Fräntilä on opintovapaalla oleva lentoemäntä. Hän tuli karanteenin kautta kaupunkiin työharjoitteluun Suomen kauppakamariin heinäkuun alussa Finnairin ensimmäisillä matkustajalennoilla.

Iiris Fräntilä on tuore hongkongilainen.

Karanteeni Hongkongissa ei ollut lainkaan paha kokemus, Fräntilä sanoo. Koronatestin ja yhden valtionkaranteeniyön jälkeen hän sai itse valita hotellin, jossa vietti kaksiviikkoisen.

Vasempaan ranteeseen kiinnitettiin ranneke, joka valvoi liikkeitä. Ruokaa sai tilata mielensä mukaan, ja pakollinen pysähtyminen teki vain hyvää, hän sanoo. Hankalinta oli raittiin ilman puute.

”Valitsin vähän paremman hotellihuoneen. Upgreidasin. Mutta kyllä siinä kahden viikon aikana kaikki synnit tulee ajateltua läpi, mikä on hyväkin asia”, Fräntilä kertoo puhelimitse Hongkongista.

Helsinki-Vantaan lentokenttä sen sijaan oli lähtijälle pieni sokki. Oli niin kuollutta, Fräntilä sanoo. Kaupat kiinni, ei juuri ihmisiä, yksi ainoa tullivirkailija.

”Sellaisina hetkinä ymmärtää, että maailma on muuttunut, ainakin hetkellisesti. Päätös Hongkongiin lähtemisestä oli silti helppo, kun sain kiinnostavan työpaikan. Vaihtoehtona oli jäädä kotiin lomautettuna lentoemäntänä.”

Hongkongin koronatoimet maahan saapuessa toivat luottoa systeemiin. Katukuva sen sijaan on välillä vetänyt Fräntilän mietteliääksi.

Hänellä ei ole aiempaa kokemusta Hongkongista, joten hän ei osaa verrata muutosta aiempaan. Muutama asia on kuitenkin tähän mennessä ihmetyttänyt.

Esimerkiksi häly, joka viime viikolla nousi, kun ravintolat määrättiin kiinni ja niille sallittiin ainoastaan noutoruuan myynti.

”Hongkongilaiset olivat siitä todella järkyttyneitä. Itse ajattelen, että olisi outoa edes mennä syömään ravintolaan.”

Ravintoloiden sääntö peruttiin nopeasti, kun julkisuuteen levisi kuvia työläisistä syömässä lounastaan sateessa tai paahteessa. Nyt ravintoloissa saa jälleen syödä sisällä päiväsaikaan.

Fräntilä käy päivittäin töissä toimistolla. Ihmisiä on kaduilla ja vilinää riittää. Iltaisin puistossa näkee edelleenkin treeniryhmiä urheilemassa. Osalla on maskit, osalla ei.

”En ymmärrä, miksi paikallisten on vaikea noudattaa kokoontumisrajoituksia. Lenkkeilen päivittäin läheisessä puistossa ja se on usein täynnä eri ryhmiä harjoittelemassa”, Fräntilä sanoo.

”Suomessa kaikki olivat paljon kuuliaisempia. Jos en tietäisi lukuja, en uskoisi Hongkongin katukuvan perusteella tilanteen olevan niin paha.”

Hongkong ei ole ainoa, joka kärsii virustartuntojen uusista aalloista Aasiassa.

Japanissa yli tuhannen tartunnan päiviä on ollut jo viisi peräkkäin. Filippiineillä pääkaupunki Manila ja sen lähiseudut eristetään kahdeksi viikoksi, koska maassa todettiin pelkästään sunnuntaina yli 5 000 tartuntaa. Intiassa perjantain aikana todettiin yli 55 000 uutta tartuntaa.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu Johns Hopkinsin yliopiston mukaan nyt yli 18 miljoonaa.

Kiina lähetti viikonloppuna virustiiminsä auttamaan Hongkongia testauksessa. Tarkoituksena on saada erityishallintoalueen paheneva koronatartuntatilanne haltuun laajoilla testauksilla.

Hongkongissa on huhuttu laajalti, että mannerkiinalaisten avustaman koronatestauksen myötä Hongkongin asukkaiden dna-näytteitä vietäisiin Manner-Kiinan tietokantoihin.

Hongkongin hallinto vakuutti sunnuntaina, että niin ei käy.

Hongkongin sairaalajärjestelmä on ollut kovilla uuden tartunta-aallon tähden. Viime viikolla sairaalaviranomainen kertoi, että 80 prosenttia eristyssängyistä, joilla covid-19-potilaita voidaan hoitaa, on jo käytössä.

Hongkongissa avattiin lauantaina väliaikaissairaala, johon mahtuu 500 potilasta. Ensimmäiset on jo otettu sisään. Myöhemmin avataan hätäsairaalan toinen osa, johon mahtuu 400 paikkaa lisää.

Suomalainen Jonna Seppänen on asunut perheensä kanssa Hongkongissa seitsemän vuotta.

Kun koronavirus alkoi tammikuussa levitä, hän lähti 7-vuotiaan tyttärensä kanssa Suomeen. He olivat Helsingissä puolitoista kuukautta. Kun tilanne paheni Suomessa, he palasivat kotiin Hongkongiin.

Olivia ja Jonna Seppänen

”Ennen tätä uutta tartuntapiikkiä ajattelin, että Hongkong on ollut paras paikka olla koronaviruksen aikana. Varotoimet tuntuivat viisailta ja elämä oli palautumassa normaaliin suuntaan. Tuli suurena yllätyksenä, että näin pääsi käymään”, Seppänen kommentoi nykytilannetta puhelimitse.

”Koulut olivat alkamassa ensi kuussa ja elämä juuri palautumassa urilleen, sitten ihan muutamassa päivässä mentiin isoja harppauksia taaksepäin.”

Seppäsellä on edelleen kova luotto, että Hongkong hoitaa tämänkin aallon. Ihmiset ovat varovaisia, ja aina kun Seppänen astuu vaikkapa metroon, siellä näkee siivoojia työssään.

Edes ennen maskipakkoa ei juuri näkynyt ihmisiä ilman maskia, hän sanoo.

Hongkongissa oli keväällä vahva suositus hengityssuojainten käyttöön. Heinäkuun loppupuolella niistä tuli pakollisia ensin julkisissa kulkuvälineissä ja ostoskeskuksissa, ja nyt maski on pakollinen kaikkialla ulkona liikkuessa.

Seppäsen perheessä perusmuutokset ovat keväästä asti olleet samat kuin monella muullakin. Vanhemmat alkoivat tehdä etätöitä, lapsen koulu meni kiinni ja muuttui kotikouluksi.

Ennen puhelimesta seurattiin säätiedotuksia, nyt sen rinnalle on tullut tartuntatilanteen vilkuilu. Hongkongin hallituksen sovelluksessa näkyy talon tarkkuudella, missä sairastuneita on.

”Sitä tulee kyllä katsottua useamman kerran viikossa. Meidän taloyhtiössä tuli viikonloppuna ensimmäinen tapaus.”

Lapsiperheelle rutiinit ovat arjen pelastus, sanoo Seppänen. Ne ovat muuttuneet kevään aikana jatkuvasti.

Perheellä on ollut tapana käydä viikonloppuisin rannalla, mutta nyt ne on suljettu. Jonna Seppänen kävi aamuisin juoksemassa, mutta maskipakko muutti sen – kun lämpötila on jo varhain yli 30 astetta, kasvosuojan kanssa on inhottavaa juosta.

Maskin käyttö ei ole pakollista alle 2-vuotiaille ja niille, joilla on lääketieteellinen perustelu olla käyttämättä sitä. Säännöissä mainitaan erikseen, että urheilu ei ole syy olla käyttämättä maskia.

”En ollut käyttänyt maskia koskaan ennen tätä korona-aikaa. Se tuntui aluksi oudolta, mutta siihen kyllä tottui hyvin nopeasti. Ei tulisi mieleenkään lähteä ulos ilman maskia tällä hetkellä.”

Hongkong yrittää pysäyttää viruksen leviämisen aiempaa suuremmalla voimalla.

Viime viikosta alkaen Hongkongiin saapuvien lentokoneiden miehistöjen pitää esittää negatiivinen testitulos ja laivojen miehistönvaihdoksiin on asetettu rajoituksia.

Viime keskiviikosta lähtien Hongkongissa on ollut voimassa tiukemmat rajoitukset kuin kertaakaan tänä keväänä. Kokoontumisrajoitus kulkee kahdessa ihmisessä ja laaja maskipakko otettiin käyttöön.

Virologi Malik Peiris arvioi, että menee neljästä kuuteen viikkoa, ennen kuin rajoitukset alkavat purra.