Intian hindujen ja muslimien välinen kiista saa merkittävän käännekohdan keskiviikkona, kun Intian pääministeri Narendra Modi hindunationalistisesta Bharatiya Janata -puolueesta (BJP) muuraa peruskiven kiistellylle hindutemppelille Ayodhyassa.

Runsaan 50 000 asukkaan Ayodhya Pohjois-Intiassa on yksi Intian räjähdysherkimmistä paikoista.

Hindutarun mukaan eräällä Ayodhyan kukkulalla syntyi Ram-jumala. Väitetään, että kukkulalla oli muinainen Ramin temppeli, jonka varhainen muslimihallitsija sittemmin hävitti.

1500-luvulla kukkulalle rakennettiin Babri Masjid -moskeija. Vuosisatojen ajan hindut vaativat moskeijan tuhoamista ja uuden Ram-temppelin rakentamista.

1990-luvun vaihteessa silloinen oppositiopuolue BJP kiihotti hinduja moskeijan murskajaisiin, mikä toteutui vuoden 1992 verilöylyssä.

Murskajaisista seurasi mellakoita ympäri Intiaa. Verilöylyt johtivat lähes kahdentuhannen ihmisen kuolemaan.

Verilöyly Ayodhyassa käynnistyi 6. joulukuuta 1992, kun hindut nousivat 1500-luvulla rakennetun moskeijan katolle ja ryhtyivät tuhoamaan rakennusta.

Verilöylyn jälkeen jälkeen hindut ehtivät rakentaa moskeijan raunioihin piskuisen Ram Janam Bhumi -alttarin.

Silloinen valtapuolue Kongressipuolue rauhoitti alueen sotilasvoimin, hankki valtiolle laajan alueen temppelin ympäriltä ja rajasi sen muureilla ja piikkilangoilla.

Kun HS vieraili paikalla muutamaa vuotta myöhemmin, sadat sotilaat vartioivat edelleen aluetta.

Pyhintä paikkaa sai kyllä käydä katsomassa oli muslimi, hindu tai nuori suomalainen HS-toimittaja. Tosin vasta kolmen ruumiintarkastuksen ja muiden erittäin tiukkojen turvatoimien jälkeen ja vain yksi ihminen kerrallaan.

HS kuvasi vuonna 1998 työtä, jota kivenhakkaajat tekivät jo silloin Ram-temppelin rakennusta varten. Suunnitelmat temppelin arkkitehtuurista ovat muuttuneet sen jälkeen useita kertoja.

Jo tuolloin, vuonna 1998, hindut keräsivät rahaa uuteen Ram-temppeliin, ja kivenhakkaajat työstivät kalleimmista kivilaaduista upeita pylväikköjä. Tuhannet muut hindutemppelit Ayodhyassa eivät heille riittäneet.

Mutta Ram-temppelin rakennuslupa juuttui korkeimpaan oikeuteen, ja monet toivoivat hankkeen jäävän pysähdyksiin ikuisesti. Mikä tahansa muutos voisi sytyttää Intian ruutitynnyrin jälleen.

Temppeliin tarvittavia tiiliä on kerätty Ayodhyaan jo pitkään. Kuva on marraskuulta 2019, jolloin kiistelty temppeli sai rakennusluvan.

Väkivalta leimahti uudelleen esimerkiksi 2002, jolloin Ayodhyasta palaavien pyhiinvaeltajien juna sytytettiin tuleen nykyisen pääministerin Modin silloin johtamassa Gujaratin osavaltiossa.

Modin väitetään sallineen laajamittaiset kostoiskut, joissa silloinkin kuoli parituhatta ihmistä, lähinnä muslimeja.

Vielä vuonna 2010 Intian korkein oikeus jätti Ayodhyan kiistellyn hindutemppelin rakennusluvan myöntämättä ja jakoi kyseisen maa-alueen muslimeille, hinduille ja pienelle hindulahkolle.

Marraskuussa 2019 Intian korkein oikeus kuitenkin lopulta antoi hindutemppelille rakennusluvan ja samalla määräyksen antaa vastaava maapala toisaalta uuden moskeijan rakentamiseksi. Päätös johti mielenosoituksiin.

Musliminaiset osoittivat mieltään Chennaissa Etelä-Intiassa Ayodhyan kiistellyn hindutemppelin saatua korkeimmalta oikeudelta rakennusluvan tuhotun moskeijan paikalle 18. marraskuuta 2019.

Modi aikoo uskaltautua Ayodhyaan keskiviikkona, vaikka hänellä on myös tältä vuodelta kokemuksia toimiensa väkivaltaisista seurauksista.

Alkuvuodesta 2020 yhteenotot yltyivät Intian pääkaupungin Delhin pahimmiksi väkivaltaisuuksiksi vuosikymmeniin. Katutaistelut liittyivät uuteen kansalaisuuslakiin, jota vastustajat pitävät Modin hallituksen keinona ”hindulaistaa” Intiaa.

Kaiken lisäksi keskiviikkona temppelin peruskiven muurauksen aikaan tulee tasan vuosi siitä, kun pääministeri Modi riisui erityis- ja osavaltioaseman Jammu ja Kashmirilta, joka oli Intian ainoa muslimienemmistöinen osavaltio.

Intian pääministeri Narendra Modi kuvattuna Delhissä marraskuussa 2019, jolloin kiistelty Ram-temppeli sai rakennusluvan. Keskiviikkona Modi matkustaa Ayodhyaan muuraamaan temppelin peruskiven.

Toimillaan pääministeri on tekemässä Intiasta entistä korostetummin suurimpaan valtauskontoon hindulaisuuteen kytkeytyvän valtion. Samalla muslimeille on jätetty kerta toisensa jälkeen syntipukin rooli Modin retoriikassa.

Intian muslimivaikuttajiin kuuluva All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen -puolueen puheenjohtaja Asaduddin Owaisi on kritisoinut pääministeri Modin temppelisuunnitelmaa. Modin aktiivinen osallisuus on hänen mukaansa Intian sekulaarisen eli maallisen perustuslain vastaista.

Toisaalta verilöylyä todistaneista muslimivaikuttajista Iqbal Ansari ja Mohammad Sharif ovat saaneet kutsun juhliin ja suhtautuvat siihen myönteisesti sovinnon eleenä. Näillä näkymin he saattavat osallistua juhlaan.

Pelättävissä on, että kaikki muslimit ja hindut eivät tälläkään kertaa ole yhtä rauhallisia.

Temppelin peruskiven muuraus juuri nyt on herättänyt epäilyjä myös julkisuustempusta, joka veisi huomiota koronaviruspandemian heikosta hoidosta. Viime kuussa Intiassa tehtiin yli miljoona uutta covid-19-diagnoosia.

Peruskiven muuraus ei kuitenkaan koronaviruksen vuoksi voi tapahtua aivan yhtä suurin juhlamenoin kuin Modi oli kaavaillut.

Joka tapauksessa hopeinen peruskivi saa heti alkuun vierelleen ”aikakapselin”, joka sisältää kuparilaatoille sanskriitiksi kirjoitettuja tekstejä temppelihankkeesta.

Perustuksia varten tuodaan myös maa-ainesta yli kahdestatuhannesta hindujen pyhästä paikasta ympäri Intiaa sekä noin sadasta pyhästä joesta.

Lisäksi televisiolähetys peruskiven muurauksesta välitetään ympäri Intiaa. Samalla hinduja ympäri maan kehotetaan sytyttämään lyhtyjä juhlan kunniaksi.

Näin kiistellyssä hankkeessa on ainekset hindujen ja muslimien välisen konfliktin uuteen kärjistymiseen.